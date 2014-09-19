Помоги или погибни

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 09:36

Причина: Стилистика автора сохранена.

Восьмая тень Просмотров: 48 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 09:36 by

Марина в середине 90-х была молодой девушкой, чуть за двадцать, и жила в городке с населением в пару сотен тысяч человек. Жила, как и многие в те времена, тяжело, но дни ее скрашивали любимый и любящий муж и трехлетний сынишка. Родители Марины еще в детстве отказались от нее и вели к моменту повествования асоциальный образ жизни, так что в память о родных она имела только старинные и очень красивые бабушкины серьги с изумрудами, которые недальновидно надела на работу в тот день по случаю очередного праздника.Возвращалась девушка домой на последнем троллейбусе поздно, хотя народу ехало достаточно. Еще в транспорте она заметила, что на нее пристально смотрит средних лет мужчина. Смотрит и смотрит, наверное, в какой-то мере это внимание льстило женскому самолюбию. Эх, молодо-зелено…Топология города была такова, что иногда из точки А в точку Б быстрее и проще было добраться дворами и переходами, минуя оживленные улицы. Вот и Марина на свою беду решила, как обычно, срезать путь от остановки до дома по окраине гаражного кооператива.Далее все вполне очевидно. Любопытный попутчик тихо догнал Марину, нож к горлу, молчать, затащил в пространство между гаражей.Нет, не любви и ласки ему хотелось, забрал он у дрожащей от ужаса девушки сумочку с лежащими в ней паспортом и кошельком, грубо потребовал снять серьги.Шестым чувством Марина поняла, что живой ей из этой ситуации не выбраться. А дома сын, муж… Снимая серьги, она заметила, что один палец у грабителя был наспех перевязан грязным носовым платком и он старался беречь его. В процессе борьбы платок сбился и скудных познаний в медицине девушке хватило, чтоб понять, что с пальцем дела совсем плохи. Грязная рана, заражение, чернота – явные признаки начинающейся гангрены, да и по прикосновениям она поняла, что у мужчины сильная горячка.Грабитель спокойно и даже равнодушно сообщил, что в больницу ему нельзя, то ли он совершил преступление и его искали, то ли сбежал из тюрьмы, все равно подыхать от заражения, в общем, Маринку в расход, серьги на продажу - и в бега.Вы спросите, почему Марина не кричала, не попыталась убежать? Все дело в паспорте. Штамп о браке, штамп о прописке, запись в графе «Дети». Найдут, убьют, страшно за сына!Сознание – странная штука, иногда в стрессовой ситуации оно отключается, а иногда начинает работать с поразительной быстротой. Девушка храбро сказала, что она целитель и экстрасенс, что у нее дар, что, если мужчина сохранит ее жизнь, она вылечит, заговорит его рану, спасет его жизнь.Почему он согласился? Не сразу, но согласился? Наверное, тоже жить хотелось, несмотря ни на что. Сила на его стороне – в это время суток мало прохожих рядом, не докричаться. Да и нож быстро заставит жертву замолчать.Маринка принялась за дело. Молча, сосредоточенно водила руками, думала о муже, о сыне, молилась про себя и, похоже, искренне хотела помочь…Мне она призналась в том, что в тот момент она искренне вдруг пожалела не себя, а этого несчастного, загнанного в угол человека. Шептала, бормотала, молилась, представляла, как энергия жизни из ее пальцев переходит в руку ее мучителя.Через какое-то время грабитель отступил. Для порядка пригрозил, что если Маринка заявится в полицию, то дружки его найдут и порешат ее семью, паспорт и считанные копейки денег девушки он оставит у себя, серьги тоже заберет, а она может валить на все четыре стороны. С этими словами мужчина побежал в сторону остановки, а Маринка на ватных ногах и обливаясь слезами, побрела к дому.Если честно, я не помню, что она сказала обеспокоенному ее долгим отсутствием мужу. Что делала потом. Зато знаю финал истории.Через четыре месяца на выходе с работы Марину встретил незнакомый человек, по виду – бандит, все атрибуты «братков», кожанка, спортивные штаны… Парень вручил девушке пакет, сказал:- Сергей Павлович велел передать «Спасибо», - и убежал.Марина открыла пакет и увидела – ее паспорт (правда, она уже получила новый документ), ее кошелек, маленький сверток и письмо.В свертке лежали ее серьги, в кошельке – пять тысяч долларов. В письме было сказано, что Маринка действительно удивительным образом вылечила напавшего на нее, даже руку удалось сохранить, что, в случае надобности, Маринка может прийти в определенный бар и назвать бармену такую-то кодовую комбинацию слов, спросить Сергея Павловича – и ей помогут.Кстати, в будущем ей действительно помогли бандиты, а это были именно они. Но об этом история другая и совсем не мистическая, хотя небезынтересная. В любом случае в объем повествования она не входит.Как человек, который в девяностые был еще ребенком, я спрашивала, услышав рассказ, почему именно так? Почему она поверила, почему не обратилась в милицию?Криво усмехнувшись, Марина сказала, что времена были другие. Тогда на улицах среди дня убивали, и никто не мог найти исполнителя, если группировка была главной на районе, а она никто, у нее семья…Дорогие читатели, если вы нашли в рассказе логические или фактические нестыковки, поверьте, пишу по памяти, у самой много вопросов, но Марине я верю целиком и полностью. Она из тех людей, кто говорит мало, но всегда по делу, в склонности к выдумкам не замечена, зато действительно умеет облегчать боль и эмоциональное состояние окружающих, мною проверено лично. Думаю, у нее, и правда, есть дар, хоть и проявился он в такой стрессовой ситуации.Сына после этой истории она полгода прятала у дальней родни в другом городе.

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