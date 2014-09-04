Стук в дверь

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 19:03

Gatta_Black Просмотров: 99 Комментарии: 3 +6 Сегодня, 19:03 by

История, которую я собираюсь рассказать, произошла в начале «нулевых», мне на тот момент было лет 14-15.Гуляли мы тогда большой компанией, точно не сосчитать, но примерно 40 человек было — парни и девчонки. Обычно мы сидели в городском парке, но когда погода подводила, небольшими группками расползались по домам.И вот однажды одной из наших подруг удалось раздобыть ключи от подвала. Нет, это не был грязный сырой подвал, где капает со стен, бегают крысы, и под ногами валяются тонны мусора. Это был подвал «облагороженный» — в 90-х отец этой подруги со своими приятелями оборудовали его под спортзал. Как уж ей эти ключи достались, сейчас и не вспомню, но факт остается фактом — наша группа из восьми девчонок перебралась туда.Немного о подвале (это важно). Вход в него был из подъезда. Следовало спуститься вниз по узкой длинной лестнице, затем свернуть налево, пройти метра 4 по коридорчику без ответвлений, и только тогда мы упирались в мощную железную дверь, ведущую в «спортзал». Миновав ее, мы попадали в большое помещение — 4 метра в ширину и 8 в длину. Пространство у дальней стены было отгорожено деревянной стенкой чуть выше человеческого роста. В этой импровизированной комнатке стояли кровать, небольшой книжный шкаф и зеркало.Чего уж греха таить, пробовали мы с этим зеркалом гадать на суженого, но вроде как никто ничего не увидел, только одна девчонка божилась, будто узрела некий рогатый силуэт. Ох, и долго мы ее потом откачивали, убеждая, что ей привиделось…Ну, а теперь к самой истории.Был это обычный дождливый день, и ничего не предвещало беды, как говорится. Мы сидели в подвале, общались, шутили и ждали парней из нашей компании, попросившихся к нам «потягать железо». И вот сидим мы, значит, лясы точим, как вдруг стук в дверь. Сестра подходит к двери, открывает… Никого. Ну, сестра и крикнула в коридор:— Эй, пацаны, хорош прикалываться, идите сюда!Тишина. Ну, она фыркнула, пробормотала парочку нелестных слов в адрес «шутничков фиговых» и закрыла дверь. Только отошла, через минуту снова стук. Тут уж дверь пошла открывать Женька. Постояла возле двери, прислушиваясь, спросила: «Кто там?», ответа не дождавшись, правда. Открыла дверь — никого. Плюнула, закрыла, отошла… И стук.Ну тут уж мы не на шутку струхнули — мало ли, кто там шляется, может, бомжи какие-то или цыгане… К двери подхожу уже я, прислушиваюсь и не слышу вообще ничего. На сей раз открывать не стали, послали через дверь. Но стоило мне сделать два шага от нее, как снова постучали, да еще сильно так, словно со злости. Нужно ли говорить, что у нас сердце в пятки шлепнулось и вылазить оттуда в ближайшее время не собиралось? А стук-то не стихает! Мы бы и рады уже оттуда выйти на свет божий, а страшно — в коридоре свет не горит. Что делать?..Будучи самой старшей, решила я брать удар на себя. Ухватила гриф от штанги (только не спрашивайте, сколько он весил, мне тогда от страха с пушинку показался) и с ним наперевес направилась к двери со словами:— Ну, сейчас я кому-то дурь из башки выбью!Притаившись возле двери, стала я ждать очередного стука.Тук-тук-тук… Бах!Я рывком открываю дверь, держа гриф аки король Артур свой верный меч. В коридоре темно и пусто, но ведь прошло от силы три секунды. Какой человек за это время сможет преодолеть расстояние в 4 метра?! Тут уж я психанула и как заору:— Да пошел ты на…, чупакабра такая-сякая!Дверь захлопнула и села возле нее с грифом в обнимку — охранять. Да так и просидела, пока снаружи не послышались голоса парней, причем их мы услышали издалека.При виде наших бледных очумевших лиц, они ничего не поняли, а когда мы все рассказали, то нам не поверили. Мол, прикалывался кто-то. Но ведь не было из-за двери никаких звуков, хотя акустика в подвале ого-го… В итоге, мы потом месяц боялись туда одни ходить, но стуки больше так и не повторились, и мы расслабились.Я до сих пор не знаю, кто или что стучало тогда в двери, но воспоминания о том дне остались на всю жизнь. Может, у кого-то есть версии?

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