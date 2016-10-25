Посредь бела дня

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:40

Восьмая тень Просмотров: 965 Комментарии: 9 +13 Сегодня, 14:40 by

История в моем любимом духе. Фоном неожиданно среди дня произошедшая... Как по мне, такие истории самые жуткие.Пасмурным апрельским 2017 года днем пара учителей одной из московских школ, находящейся близ одной из станций метро на Кольцевой линии, в качестве добровольно-принудительной нагрузки после уроков высаживали на клумбах пришкольного участка цветы.- Здравствуйте, девочки. Ой, весны в этом году, похоже, совсем не будет, - дежурно заметила Клавдия Михайловна, пожилая предметница, шедшая мимо работавших от ворот ко входу в здание школы.- Добрый день, Клавдия Михайловна. Похоже на то, - участливо кивнув подошедшей, заметили трудившиеся на земле коллеги и продолжили посадку.Внезапно женщины побледнели и переглянулись. Посмотрели в сторону входа в здание - никого!Клавдию Михайловну похоронили за три недели до происшествия после полугодовой борьбы с лейкемией.Рассказавшая - моя дальняя родственница, не злоупотребляющая, ответственная и весьма адекватная завуч школы, одна из дам, участниц событий.Имя покойной изменено из соображений этики. Место действия и участники более чем реальны.

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