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Истории из жизни

Посредь бела дня

История в моем любимом духе. Фоном неожиданно среди дня произошедшая... Как по мне, такие истории самые жуткие.

Пасмурным апрельским 2017 года днем пара учителей одной из московских школ, находящейся близ одной из станций метро на Кольцевой линии, в качестве добровольно-принудительной нагрузки после уроков высаживали на клумбах пришкольного участка цветы.

- Здравствуйте, девочки. Ой, весны в этом году, похоже, совсем не будет, - дежурно заметила Клавдия Михайловна, пожилая предметница, шедшая мимо работавших от ворот ко входу в здание школы.
- Добрый день, Клавдия Михайловна. Похоже на то, - участливо кивнув подошедшей, заметили трудившиеся на земле коллеги и продолжили посадку.

Внезапно женщины побледнели и переглянулись. Посмотрели в сторону входа в здание - никого!

Клавдию Михайловну похоронили за три недели до происшествия после полугодовой борьбы с лейкемией.

Рассказавшая - моя дальняя родственница, не злоупотребляющая, ответственная и весьма адекватная завуч школы, одна из дам, участниц событий.

Имя покойной изменено из соображений этики. Место действия и участники более чем реальны.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:40
Сегодня, 14:40 by Восьмая теньПросмотров: 965Комментарии: 9
+13

Ключевые слова: Встреча с умершими школа цветы авторская история

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Комментарии

#1 написал: Karl Georglin
Сегодня, 16:11
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 2
Комментариев: 213
Надеюсь что город, страну, полушарие тоже изменили? Ведь узнать могут и упечь в психушку лет на 5-10.
Какой им прикол шутить так? Ведь могли те две присоединиться к "Клаве". Это не был призрак т.к. она знала что скоро загнется, значит от ненависти так подразвела коллег своих.
Зарегистрирован: 25.10.2016
#2 написал: Восьмая тень
Сегодня, 16:18
+4
Группа: Посетители
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Публикаций: 40
Комментариев: 393
Не совсем поняла ваш комментарий, к моменту встречи дама уже была покойницей.
Рассказала что слышала )) справки о "нормальности" есть у всех участников событий, в том числе у Тени :)
Зарегистрирован: 31.01.2016
  
#3 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 17:03
+1
Группа: Друзья Сайта
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Публикаций: 74
Комментариев: 4 954
Цитата: Восьмая тень
Не совсем поняла ваш комментарий, к моменту встречи дама уже была покойницей.
Рассказала что слышала )) справки о "нормальности" есть у всех участников событий, в том числе у Тени :)

А теперь мода такая -диагностикой баловаться. Кого когда не стало не по рассеянности перепутали, это склероз , хотя может и рассеяный- склероз естественно.

На злого призрака вовсе не похоже. Хотя конечно страшно!++++
Зарегистрирован: 10.08.2013
             
#4 написал: Вареньевна
Сегодня, 17:45
+1
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Комментариев: 334
Видимо очень любила свою работу, даже после смерти продолжает ходить. Очень замечательно написана история. Плюс.
Цитата: Восьмая тень
справки о "нормальности" есть у всех участников событий, в том числе у Тени :)

Да, учителя обязаны их иметь.
Зарегистрирован: 4.02.2017
 
#5 написал: Восьмая тень
Сегодня, 17:51
+1
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Публикаций: 40
Комментариев: 393
Цитата: Вареньевна
Видимо очень любила свою работу, даже после смерти продолжает ходить. Очень замечательно написана история. Плюс.
Цитата: Восьмая тень
справки о "нормальности" есть у всех участников событий, в том числе у Тени :)

Да, учителя обязаны их иметь.

Спасибо. На историю натянула с трудом, всего лишь эпизод, но какой любопытный!
Вот так сосредоточишься на одном - а периферийные чувства улавливают необычное.
Зарегистрирован: 31.01.2016
  
#6 написал: Maxim80
Сегодня, 22:48
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 147
Прикольно...--Оказывается у нас в центре ещё есть школы-где учителя клумбы окучивают...А где все остальные?
Зарегистрирован: 14.04.2017
#7 написал: Восьмая тень
Сегодня, 22:52
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Публикаций: 40
Комментариев: 393
Цитата: Maxim80
Прикольно...--Оказывается у нас в центре ещё есть школы-где учителя клумбы окучивают...А где все остальные?

А чего не поокучивать, если любишь место работы, то и ухаживать за ним не грех, там более если цветочной рассады лишко для дачи наделали. :)
Я около работы сирень в этом году посадила, тоже от центра недалеко ))
Зарегистрирован: 31.01.2016
  
#8 написал: Maxim80
Сегодня, 22:57
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Комментариев: 147
Цитата: Maxim80
Прикольно...--Оказывается у нас в центре ещё есть школы-где учителя клумбы окучивают...А где все остальные?

Так-так...А ветка то какая?
Зарегистрирован: 14.04.2017
#9 написал: Восьмая тень
Сегодня, 22:59
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Публикаций: 40
Комментариев: 393
Цитата: Maxim80
Цитата: Maxim80
Прикольно...--Оказывается у нас в центре ещё есть школы-где учителя клумбы окучивают...А где все остальные?

Так-так...А ветка то какая?

Станция на Кольцевой. Точнее публично не отвечу, мало ли людей переживающих и надумывающих тут.
А моя ветка - замоскворецкая :)
Зарегистрирован: 31.01.2016
  
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