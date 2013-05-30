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Истории из жизни

Умершая гражданка

Я опер. Работаю в следственно-оперативном отделе в Полтаве, в управлении МВД. В Решетиловку отправили на дежурство на станцию, так как поступила ориентировка на одного негодяя. Приехав на вокзал, я весь день ходил вместе с линейными дежурными, но подозреваемого мы не обнаружили. Мы направились в здание дежурного по вокзалу кофе выпить, но тут к нам подошли две девушки, указали пальцем на гражданку лет 16, которая точь-в-точь выглядит, как их подруга, которая повесилась 3 года назад. Они сказали, как её звали. Я объяснил, что, может быть, просто сильно похожа, но девушки нервничали и говорили, что та девушка на них смотрит всё время. Мы решили проверить личность девушки. Я подошёл, достал ксиву, представился и попросил её предъявить документы. Девушка занервничала, мне это не понравилось. У неё был паспорт. Она его дала мне, я начал листать, но это не та девушка, о которой мне говорили те две истерички.
Потом я спросил её, откуда она едет и куда направляется. После этого я и линейные отвели девушку в комнату для досмотра, ничего запрещенного не нашли. Извинились, отпустили. А она говорит: "Видите тех двух, которые вас ко мне подослали? Они меня путают с умершей сестрой, а я просто похожа".
Когда эта девочка уехала, те двое ходили ещё. Мы им разъяснили, что они обознались, позже они ушли тоже, потом появилась та девочка, которую мы проверяли. Один из коллег говорит: "Она же уехала на электричке, как она вернулась, если встречный поезд будет через три часа?"
Мы в непонятках, пошли снова проверить гражданочку, но не успели подойти, как она непонятным образом исчезла. Что это было? Я думаю, розыгрыш. Хотя кто его знает. Но если она уехала, как она там оказалась задолго до встречного поезда?
Странное дежурство было, а негодяя так и не оказалось там, которого мы искали.
Сегодня, 15:39 by Злой полицейскийПросмотров: 928Комментарии: 16
+4

Ключевые слова: Гражданка смерть авторская история

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Комментарии

#1 написал: Eifersucht
Сегодня, 15:50
+1
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Репутация: (16|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 1 406
Повторно появилась та девочка где? На вокзале или в отделении? Тогда пошли проверять гражданочку откуда и куда? Исчезла непонятным образом - это как? Из ваших кто-либо видел, как она садилась в поезд?
Видели ли вы билет при обыске?
Откуда девочка знала, что две истерички перепутали её с умершей сестрой?
С меня оценка в виде плюса или минуса после ответа на вопросы.
Зарегистрирован: 30.05.2013
   
#2 написал: Летяга
Сегодня, 16:04
+1
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Публикаций: 97
Комментариев: 5 412
Я плюсанула, но вопросы те же самые.
Зарегистрирован: 3.08.2014
             
#3 написал: Nansy46
Сегодня, 16:14
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 2
Какой впечатлительный опер)
Зарегистрирован: 28.02.2016
#4 написал: Баба Клава
Сегодня, 16:30
+6
Онлайн
Группа: Авторы
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Публикаций: 34
Комментариев: 1 496
указали пальцем на гражданку лет 16, которая точь-в-точь выглядит, как их подруга, которая повесилась 3 года назад

Повесилась в 13 лет? Круто.

девушки нервничали и говорили, что та девушка на них смотрит всё время.

Не знаю как в Полтаве, а у нас енто не преступление вовсе

Я подошёл, достал ксиву, представился и попросил её предъявить документы. Девушка занервничала, мне это не понравилось.

Я б тоже обосралась если бы до меня менты докапываться стали

После этого я и линейные отвели девушку в комнату для досмотра, ничего запрещенного не нашли. Извинились, отпустили

Зря. Надо было в обезьянник посадить. Вдруг она сепаратистка какая?
Когда эта девочка уехала, те двое ходили ещё.

Вот кого проверять то надобно было. Они на девку ту внимание ваше отвлекали, а сами небось свои тёмные делишки проворачивали в ентот момент, плохое замышляли.
Мы в непонятках, пошли снова проверить гражданочку, но не успели подойти, как она непонятным образом исчезла. Что это было? Я думаю, розыгрыш

Да не. Не розыгрыш. Упустили вы опасных преступников, причем целую банду. А мистики я тут что то не нахожу. Поэтому без оценки.
Зарегистрирован: 23.12.2010
    
#5 написал: taniana1975
Сегодня, 16:32
0
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Репутация: (51|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 348
Ща ещё раз перечитаю sunglasses
Зарегистрирован: 17.02.2016
 
#6 написал: taniana1975
Сегодня, 16:49
+2
Группа: Посетители
Репутация: (51|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 348
Цитата: Баба Клава
указали пальцем на гражданку лет 16, которая точь-в-точь выглядит, как их подруга, которая повесилась 3 года назад

Повесилась в 13 лет? Круто.

девушки нервничали и говорили, что та девушка на них смотрит всё время.

Не знаю как в Полтаве, а у нас енто не преступление вовсе

Я подошёл, достал ксиву, представился и попросил её предъявить документы. Девушка занервничала, мне это не понравилось.

Я б тоже обосралась если бы до меня менты докапываться стали

После этого я и линейные отвели девушку в комнату для досмотра, ничего запрещенного не нашли. Извинились, отпустили

Зря. Надо было в обезьянник посадить. Вдруг она сепаратистка какая?
Когда эта девочка уехала, те двое ходили ещё.

Вот кого проверять то надобно было. Они на девку ту внимание ваше отвлекали, а сами небось свои тёмные делишки проворачивали в ентот момент, плохое замышляли.
Мы в непонятках, пошли снова проверить гражданочку, но не успели подойти, как она непонятным образом исчезла. Что это было? Я думаю, розыгрыш

Да не. Не розыгрыш. Упустили вы опасных преступников, причем целую банду. А мистики я тут что то не нахожу. Поэтому без оценки.

Упала! joy joy joy joy joy
Зарегистрирован: 17.02.2016
 
#7 написал: Talisha
Сегодня, 16:50
+2
Группа: Посетители
Репутация: (794|0)
Публикаций: 37
Комментариев: 1 825
Цитата: Баба Клава
указали пальцем на гражданку лет 16, которая точь-в-точь выглядит, как их подруга, которая повесилась 3 года назад

Повесилась в 13 лет? Круто.

девушки нервничали и говорили, что та девушка на них смотрит всё время.

Не знаю как в Полтаве, а у нас енто не преступление вовсе

Я подошёл, достал ксиву, представился и попросил её предъявить документы. Девушка занервничала, мне это не понравилось.

Я б тоже обосралась если бы до меня менты докапываться стали

После этого я и линейные отвели девушку в комнату для досмотра, ничего запрещенного не нашли. Извинились, отпустили

Зря. Надо было в обезьянник посадить. Вдруг она сепаратистка какая?
Когда эта девочка уехала, те двое ходили ещё.

Вот кого проверять то надобно было. Они на девку ту внимание ваше отвлекали, а сами небось свои тёмные делишки проворачивали в ентот момент, плохое замышляли.
Мы в непонятках, пошли снова проверить гражданочку, но не успели подойти, как она непонятным образом исчезла. Что это было? Я думаю, розыгрыш

Да не. Не розыгрыш. Упустили вы опасных преступников, причем целую банду. А мистики я тут что то не нахожу. Поэтому без оценки.


Баба Клава рулит! Вот кому в полиции работать нужно, не одна банда от бдительного ока не уйдет)))
Зарегистрирован: 18.05.2015
      
#8 написал: Баба Клава
Сегодня, 16:56
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Комментариев: 1 496
А ежели серьёзно, то я думаю что вся ента мутная история не что иное как первые признаки возрождения "Молодой гвардии" в отдельно взятом государстве. И где-то рядом с тем вокзалом у них схрон с георгиевскими ленточками. Ищите, автор, и обрящете.
Зарегистрирован: 23.12.2010
    
#9 написал: Eifersucht
Сегодня, 17:07
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Цитата: Баба Клава
А ежели серьёзно, то я думаю что вся ента мутная история не что иное как первые признаки возрождения "Молодой гвардии" в отдельно взятом государстве. И где-то рядом с тем вокзалом у них схрон с георгиевскими ленточками. Ищите, автор, и обрящете.

Баба Клава, не будем политику вмешивать. Не надо. Хватит уже. Всё достало, дальше некуда.
Зарегистрирован: 30.05.2013
   
#10 написал: Mozzarella
Сегодня, 18:54
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Баба Клава!!! Плюс Вам!
Посмеялась от души! joy
Зарегистрирован: 18.06.2015
 
#11 написал: Эвиллс
Сегодня, 18:57
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Комментариев: 2 799
А мистика в похожести девушек? Или в невнимательности следственных органов? noknow
Зарегистрирован: 27.04.2016
           
#12 написал: Latifa2323
Сегодня, 19:17
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Комментариев: 2
Плюс за историю.
Зарегистрирован: 29.01.2017
#13 написал: Gatta_Black
Сегодня, 19:26
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Комментариев: 271
Плюс поставила, но мистики не вижу. Или прикололись, или та девочка просто на поезд из-за вас опоздала, вот и ждала следующий.
Зарегистрирован: 24.03.2015
#14 написал: Snejnay
Сегодня, 20:00
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Публикаций: 13
Комментариев: 288
Бабе Клаве плюс - истории тоже))) улыбнуло
Зарегистрирован: 14.10.2016
#15 написал: Баба Клава
Сегодня, 20:25
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Репутация: (2005|-2)
Публикаций: 34
Комментариев: 1 496
Цитата: Eifersucht
Баба Клава, не будем политику вмешивать. Не надо. Хватит уже. Всё достало, дальше некуда.

Политику? Конечно не будем. Я то сперва хотела написать, что девки просто влюбилися все в того мента, вот и путались за ним по пятам , внимание привлекали. Потом вспомнила, что про любовь мне ещё год назад один деятель, похожий на тебя, писать запретил. Дескать, когда бабуля про любовь излагает, у ней одна пошлятина выходит. Теперича вона ты запреты ставишь, говоришь что политика. А енто не политика, енто патриотизм. Хотя каждый понимает его по своему. Так что ОК, пусть тоже будет под запретом. Ну а ежели что не так , то прошу простить. У меня плохая наследственность и трудное детство.
Зарегистрирован: 23.12.2010
    
#16 написал: Tigger power
Сегодня, 20:29
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Публикаций: 0
Комментариев: 812
"но не успели подойти, как она непонятным образом исчезла."

Как она исчезла? растворилась в воздухе или из поля зрения? Вам автор нужно научиться писать так, чтобы вопросов не оставалось у читателей, поопределенней) Согласна с Вами, это был розыгрыш.
Зарегистрирован: 9.12.2016
  
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