Умершая гражданка

Умершая гражданкаЯ опер. Работаю в следственно-оперативном отделе в Полтаве, в управлении МВД. В Решетиловку отправили на дежурство на станцию, так как поступила ориентировка на одного негодяя. Приехав на вокзал, я весь день ходил вместе с линейными дежурными, но подозреваемого мы не обнаружили. Мы направились в здание дежурного по вокзалу кофе выпить, но тут к нам подошли две девушки, указали пальцем на гражданку лет 16, которая точь-в-точь выглядит, как их подруга, которая повесилась 3 года назад. Они сказали, как её звали. Я объяснил, что, может быть, просто сильно похожа, но девушки нервничали и говорили, что та девушка на них смотрит всё время. Мы решили проверить личность девушки. Я подошёл, достал ксиву, представился и попросил её предъявить документы. Девушка занервничала, мне это не понравилось. У неё был паспорт. Она его дала мне, я начал листать, но это не та девушка, о которой мне говорили те две истерички.
Потом я спросил её, откуда она едет и куда направляется. После этого я и линейные отвели девушку в комнату для досмотра, ничего запрещенного не нашли. Извинились, отпустили. А она говорит: "Видите тех двух, которые вас ко мне подослали? Они меня путают с умершей сестрой, а я просто похожа".
Когда эта девочка уехала, те двое ходили ещё. Мы им разъяснили, что они обознались, позже они ушли тоже, потом появилась та девочка, которую мы проверяли. Один из коллег говорит: "Она же уехала на электричке, как она вернулась, если встречный поезд будет через три часа?"
Мы в непонятках, пошли снова проверить гражданочку, но не успели подойти, как она непонятным образом исчезла. Что это было? Я думаю, розыгрыш. Хотя кто его знает. Но если она уехала, как она там оказалась задолго до встречного поезда?
Странное дежурство было, а негодяя так и не оказалось там, которого мы искали.
Сегодня, 15:39 by Злой полицейскийПросмотров: 928Комментарии: 16
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