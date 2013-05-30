Умершая гражданка

Злой полицейский Просмотров: 928 Комментарии: 16 +4 Сегодня, 15:39 by

Я опер. Работаю в следственно-оперативном отделе в Полтаве, в управлении МВД. В Решетиловку отправили на дежурство на станцию, так как поступила ориентировка на одного негодяя. Приехав на вокзал, я весь день ходил вместе с линейными дежурными, но подозреваемого мы не обнаружили. Мы направились в здание дежурного по вокзалу кофе выпить, но тут к нам подошли две девушки, указали пальцем на гражданку лет 16, которая точь-в-точь выглядит, как их подруга, которая повесилась 3 года назад. Они сказали, как её звали. Я объяснил, что, может быть, просто сильно похожа, но девушки нервничали и говорили, что та девушка на них смотрит всё время. Мы решили проверить личность девушки. Я подошёл, достал ксиву, представился и попросил её предъявить документы. Девушка занервничала, мне это не понравилось. У неё был паспорт. Она его дала мне, я начал листать, но это не та девушка, о которой мне говорили те две истерички.Потом я спросил её, откуда она едет и куда направляется. После этого я и линейные отвели девушку в комнату для досмотра, ничего запрещенного не нашли. Извинились, отпустили. А она говорит: "Видите тех двух, которые вас ко мне подослали? Они меня путают с умершей сестрой, а я просто похожа".Когда эта девочка уехала, те двое ходили ещё. Мы им разъяснили, что они обознались, позже они ушли тоже, потом появилась та девочка, которую мы проверяли. Один из коллег говорит: "Она же уехала на электричке, как она вернулась, если встречный поезд будет через три часа?"Мы в непонятках, пошли снова проверить гражданочку, но не успели подойти, как она непонятным образом исчезла. Что это было? Я думаю, розыгрыш. Хотя кто его знает. Но если она уехала, как она там оказалась задолго до встречного поезда?Странное дежурство было, а негодяя так и не оказалось там, которого мы искали.

Ключевые слова: Гражданка смерть авторская история

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