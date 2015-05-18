Я из прошлого

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 01:12

Femipsill Просмотров: 363 Комментарии: 1 +7 Сегодня, 01:11 by

Хочу рассказать историю, которая до сих пор пугает меня саму. Я так и не поняла, что произошло в тот день.Раньше, когда я была восьмилетним ребенком, у меня была просто гора игрушек. Одна из моих любимых - это огромный плюшевый заяц. Он был громадным белым, очень пушистым и мягким. Я его любила за длинные уши, которые в детстве очень любила "крутить". Я не раз пыталась из них заплести косичку или жгутик.Я хорошо помню, что тогда моей любимой одеждой был домашний костюмчик: бриджи и майка с коротким рукавом. На майке была английская надпись, а бриджи были в клетку. Все было в моем любимом цвете - желтом.Зайца вскоре отдали родственникам, у меня была на него аллергия. Сколько я плакала в тот вечер! Теперь ни этого зайца, ни этого костюмчика у меня нет. Еще мои светлые волосы теперь темно-русого цвета. И вот в чем суть: я когда нервничаю, люблю ходить туда-сюда по ковру в одной из комнат.В тот день, в который эта история и произошла (два года назад), я нервничала из-за тройки по контрольной. Ходила я туда-сюда, а дверь была открыта нараспашку. Напротив двери идет сразу та "игровая" комната, в которой на диване я всегда и занималась своим зайцем.Вот ходила я, значит, ходила, а все это время смотрела вниз, себе под ноги. Потом, дойдя до двери, я посмотрела прямо на диван той самой "игровой". Как вы думаете, что я там увидела? На диване сижу я двухлетней давности, в том самом костюмчике, на коленках с тем самым зайцем. "Я" сижу и кручу ему уши.Увидев такую "забавную" картину, я просто открыла рот и пялилась.Я, сидящая на диване, начала поднимать глаза. Мне стало очень страшно, и я просто убежала. Через минут пять я возвратилась. И следа не осталось от меня двухлетней давности. И я точно знаю, что мне это не приснилось. И не показалось, потому что я смотрела на "себя" прямо долго, не меньше минуты.А самое жуткое, что спустя полгода после этого случая (о котором я нигде не писала и никому не рассказывала) моя старшая сестра подходит и говорит мне это: "Слушай, помнишь того зайца, которому ты в детстве уши крутила? Так вот, мне сейчас показалось, что ты сидишь там, на диване, и крутишь ему уши!". Это, пожалуй, была самая страшная фраза, которую я слышала. Сестра описала все четко, так, как видела я.Кто- нибудь, объясните уже, что это было!?

Ключевые слова: Заяц игрушка прошлое девочка комната авторская история

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