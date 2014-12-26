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Истории из жизни

«У меня в голове живут маленькие человечки»

Как-то слишком натурально ребёнок страдает. У меня давно сложилось впечатление, что в нашем мире происходят очень тревожные изменения. Как будто случился сбой матрицы, из-за которого на свет появляется всё больше детей, если так можно выразиться, со странностями. Я работаю в коррекционном детском саду и знаю, о чём говорю.

Не секрет, что маленькие дети много и охотно фантазируют, придумывают себе мнимых, несуществующих друзей. Иногда как бы «оживляют» персонажей из телевизора или компьютерных игр и убеждают в их существовании всех окружающих. Но всё чаще встречаются совсем другие дети. За последнее время я выявила четырёх таких малышей.
Первый ребёнок – Маринка, 5 лет, занимается в детской студии. В первый же день подошла к тренеру и вполне серьёзно сказала:
– Знаете, я хочу вас сразу предупредить: у меня в голове живут маленькие человечки. Иногда они говорят мне, что делать, и если я откажусь, у меня будет дикая головная боль. Я говорю вам об этом, чтобы вы не пугались, если вдруг моё поведение станет странным.
Что могла ответить в этой ситуации тренер? Женщина сказала Марине, что во время урока тренер – самый главный «человечек», поэтому надо слушать её, а все другие человечки подождут до окончания занятия.
На первых трёх занятиях Маринка вела себя как обычный ребёнок, а вот на четвёртом… Девочка вдруг развернулась и медленным плывущим шагом пошла в сторону служебной комнаты, где хранится инвентарь для уборки залов. Тренер позвала Маринку, но на своё имя девочка не откликнулась. Тогда женщина подбежала к ней, взяла за руку, развернула к себе. У ребёнка был совершенно пустой, стеклянный взгляд.
– Ты куда идёшь? – спросила тренер.
Девочка молча подняла руку, указав направление.
– И что ты собралась делать в служебной комнате?
– Мне так сказали. Надо туда войти, – ответила Маринка голосом без какой-либо интонации.
Тренер отправила ребёнка отдохнуть на диванчике в углу зала. Та пошла всё так же медленно, неестественно. Легла на диван и свернулась в комочек.
Когда за Маринкой пришла мама, тренер спросила у неё, что это за странные «человечки» обитают в голове у девочки и что вообще с ней происходит. Мама нахмурилась и ничего не ответила. На следующее занятие ребёнка не привели.

Другой пример – Соня, 6 лет. Мама рассказала, что у дочери появилась «подруга», с которой Соня разговаривает дома и ещё удивляется, что мама эту подругу не видит. Женщина спросила, как зовут подругу, и, услышав ответ, чуть не упала в обморок. Соня назвала имя: то ли Лампа, то ли Евлампия – так звали покойную бабушку Сониной мамы, умерла она ещё до рождения девочки.

Или взять 6-летнего Максима. Мальчик появился в группе совсем недавно, его перевели к нам из обычного детского сада. Он неоднократно жаловался воспитателю, что у него внутри есть нечто. Оно похоже на осьминога, только у него всего четыре щупальца; иногда этот осьминог заполняет всего Максима, влезая в его руки и ноги. Тогда мальчику сложно сдвинуться с места, ноги и руки перестают его слушаться, а в голове звучит чужой голос.
Если честно, становится не по себе, когда видишь как «зависает» ребёнок и какая борьба в нём происходит. Причём всё может начаться внезапно, во время занятия или завтрака-обеда. Он перестаёт отзываться на своё имя, взгляд становится бессмысленным, отсутствующим.
Расспросили маму, какие мультфильмы смотрит Максим, не доступны ли ему компьютерные игры с подобным сюжетом. Ведь первое, о чём я подумала: это Крэнг, персонаж из мультсериала про черепашек-ниндзя. Но как-то слишком натурально ребёнок страдает от этих перевоплощений.

Ещё мальчишка, Ринат, тоже 6 лет. Сначала он просто периодически говорил, что ему приснился мёртвый человек. А на днях заплакал во время упражнений, сказав, что не спал всю ночь, так как по ночам к нему приходят мёртвые люди. Ринату страшно, он видит их даже днём, но мама ему не верит. Взял лист бумаги, нарисовал мёртвого человека. Я спросила, чего этот человек от него хочет.
– Они говорят: «Ты нас чувствуешь! Мы знаем, когда нас чувствуют», – сказал Ринат. – Сначала я слышу так: «Ш-ш-ш». Потом появляются они. Иногда двое, иногда трое, редко – один. Стоят и качаются, что-то говорят, но не всё понятно. Я даже кричать боюсь. Мама говорит, что всё выдумываю. Даже сказала папе: «Надо поставить видеокамеру, чтобы увидеть, кого он там боится». Днём, если нет солнца, я их тоже вижу, даже когда мама дома. Я уже умею сидеть тихо и не показывать маме, что вижу их. Они только солнца боятся. Если на них попадает свет, они уходят.
Пытались разговаривать с мамой мальчика, но она только отмахнулась от проблемы, сказав, что ей надоело слушать все эти бредни. Никаких мультиков ребёнок дома не смотрит, потому что и без того почти не спит по ночам.

В двух последних случаях мы подключили к работе психолога. Пока пытаемся разобраться, что происходит с детьми, и не торопимся с направлением к детскому психиатру. Вполне возможно, что тут дело совсем в другом.
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Сегодня, 00:04 by LynxПросмотров: 451Комментарии: 2
+9

Ключевые слова: Детский сад дети странности видения мертвецы человечки

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Комментарии

#1 написал: Sveta-00785
Сегодня, 00:15
+3
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Публикаций: 5
Комментариев: 351
Жесть,если это все на самом деле,мы же не знаем ,а вдруг этот мальчик действительно видит мертвых.Бедные детки жаль их.А ещё мать противозина не верит сыну,я бы во все колокола била!Плюс
Зарегистрирован: 26.12.2014
 
#2 написал: az.ecmb
Сегодня, 01:20
+1
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Комментариев: 866
По клинике это шизофрения. Одно только - кто бы на самом деле разобрался, что есть такое эта шизофрения... А то ведь только и умеют, что аминозином да в овощ bita
Зарегистрирован: 8.11.2014
  
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