Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Ангел-хранитель не дал сделать глупость

Расскажу вам про то, как меня ангел мой уберег от большой глупости.

Муж от меня ушел к другой женщине. Ладно бы, если просто ушел. Так выбрал самое бурное и неспокойное время, оставил меня в ворохе проблем. Неладно было везде. У нас была своя чебуречная. Вечные проблемы с кадрами и воровством. За сыном тоже тогда глаз да глаз нужен был.
Материально мы только-только встали на ноги. Квартира, машина, отдых раз в год. Все скромно, но на кусок хлеба с маслом хватало. И работали мы без выходных. Совсем. И, видимо, надорвались. Ушла радость из жизни. Вечный стресс. Я разучилась улыбаться. С головой ушла в работу.

Не то страшно, что ушел, а страшно то, что его обязанности должна теперь делать я. Думала, что не справлюсь, очень от этого паниковала. Я с утра до вечера была на работе. А сыном когда заниматься? И дело свое нельзя вполсилы везти - прогоришь. Когда у нас появился достаток, я очень стала бояться нищеты. Просто до одури. Я была в подвешенном состоянии, в панике. Боялась не вытянуть психически и физически. "Впереди темнота", - думала я тогда.
Ходила по многочисленным гадалкам. Хотела знать, что движет мужем, его и свое будущее. Боялась за мужа, думала, что он шагает в пропасть, в неизвестность. Боялась за себя. Чувствовала себя беззащитной. Они говорили, что он весь в черном коконе от приворотов. Любил хвостом повертеть, пококетничать с женщинами. Они, видимо, надежду питали. Ну и что же, что женат? Красивый, веселый и с деньгами. Только деньги не его, а тестя. Об этом они не в курсе, видимо, были.

Так вот. Одна гадалка Тамара занималась еще и отворотами-приворотами. Я ничего такого не хотела. Пришла к ней погадать. Возвращать его и не думала, не скучала. Но ярость мной владела. Хотелось сделать ему так же больно, как тогда было мне. А то, понимаешь, он там в "любовь" уезжает, а я остаюсь тянуть этот воз одна. Она мне предложила сделать ему "нестоячку", чтобы у него с той женщиной ничего не получалось. Я согласилась. Нужно было взять его нижнее белье и приехать к ней в шесть утра.
- Почему так рано? - удивилась я.
- Нужно успеть до того, как в церкви колокол звонить начнет, - ответила она.

"Где же я его трусы возьму?" - думала я. Все собрала и отдала до последнего носка. Не хотела, чтобы в доме что-то от него осталось, поэтому хорошо все проверяла.
И тут, посмотрев в ящике с носками, нашла его плавки. Как я их не заметила раньше? Хотите - верьте, хотите - нет, но я прямо почувствовала, как кто-то с левого плеча меня подталкивает, провоцирует. И энергетика у того, кто был за левым плечом, была выжидательно-злорадная. И трусы вдруг странно нашлись.

И вот я завела будильник на четыре утра. Просыпаюсь от звонка, сажусь на кровати. Ехать готова, но энтузиазма и злости уже нет особо.
И вдруг чувствую, как возле моего дивана стоит кто-то. Этот кто-то был как в куполе из плотного теплого воздуха. Этим теплым и плотным воздухом он, как руками, мягко давит на меня и пытается снова уложить спать. Слышу мысли в своей голове. Не мои, а мысли этого существа. "Не нужно, - говорит оно мне. - Не делай этого. Успокойся. Ложись спать". Я не стала сопротивляться и легла. Даже с каким-то облегчением.

Когда все страсти улеглись, я была в ужасе от своих намерений.
Ну, сделала бы я то, что хотела, и что потом? Какие последствия? Если получилось бы, то муженек вернулся бы от женщины ко мне. Я бы не приняла его назад. И тогда бы он стал, скорее всего, делить нашу квартиру, к коей он не имеет ни малейшего отношения. Или просто мелькал в нашем маленьком городке, общался с сыном и настраивал его против меня. Не он, так его родня. Вот это был бы ад настоящий!
И спасибо моему Ангелу-хранителю, что не дал мне сделать глупость сгоряча. Даже не глупость, а преступление против себя. Ведь все это могло ударить бумерангом по мне и сыну.

Ни один мужчина не стоит такой мести, которая тебе же испортит жизнь. А проблемы мои рассосались и развеялись с божьей помощью.
И мстить нет никакой надобности. Жизнь сама все расставит по местам. Это я теперь точно знаю.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 01:14
Сегодня, 01:14 by xarudaПросмотров: 402Комментарии: 2
+7

Ключевые слова: Ангел гадалка месть отворот бывший муж авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 01:23
+4
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (1982|0)
Публикаций: 175
Комментариев: 1 302
Поставлю плюс, но вот действительно, глупость так глупость. Большая женская глупость. Не ангел это был, а Ваше нутро, Ваша совесть, которая Вас же и спасла.
Я Вам сочувствую с тем горем и трудностями, которые Вы пережили, но... Захрена бегать по гадалкам тысячи раз, тратить на них время, когда за плечами конь не валялся? Да еще и ребенок без догляда? Как так? Вот и уж правда, глупость. А когда Вам гадалки сказали, что пофурсетить муж любит, Вы это только узнали? Если нет, то зачем так убивались? Если мужик такой, то никаким хозяйством и детьми не удержишь. Исход будет и так предельно ясен. Не помогут тут ни трусы, ни "нестоячки" (о Господи, Боже ты мой, от одного слова смешно).

Если получилось бы, то муженек вернулся бы от женщины ко мне. Я бы не приняла его назад. И тогда бы он стал, скорее всего, делить нашу квартиру, к коей он не имеет ни малейшего отношения. Или просто мелькал в нашем маленьком городке, общался с сыном и настраивал его против меня. Не он, так его родня. Вот это был бы ад настоящий!

Из одного повествования сквозит не переживанием за искалечение чужой судьбы (хоть какой судьбы, хоть какой муженек), а за дележку имущества. Типичную дележку. Только я почему-то не вижу тут слов о том, если бы эта самая "нестоячка" (прости мя, Господи, смешное слово-то како) сработала, то Вы бы не себе жизнь-то поломали, а мужику. Спился бы и подох нахрен. Ваша "нестоячка", это как у молодого кота, который в квартире живет, кошек не видит, а его не кастрируют. Такой вот Ваш бывший муж. Знали, поди, с кем шли под венец, так и нечего на него зло-то держать.

Вон, Санюшка из "Любовь и голуби" верно-верно все сказала: "Тут чего-то подсуетишься, там чего-нибудь поделаешь.Ты перекинь думки-то свои на хозяйство!".
Как бы сложно не было в жизни, а думки-то должны быть светлыми. Поэтому искренне рада за Вас, что Вы вовремя одумались.
Зарегистрирован: 23.02.2016
        
#2 написал: Великий Инквизитор
Сегодня, 02:29
+1
Группа: Посетители
Репутация: (19|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 59
Реально история жуткая! Жутко от мелочности людей! Я так понимаю,что ушёл и всё оставил и даже не претендовал даже на имущество и бизнес, хотя по закону и мог! А вот то,что автор хотела учудить на зло говорит только о не самых хорошый её качествах,как человека! Увы даже выводы в конце истории не есть правильными! Убить могла,а думала в основном за то,что бывший мог на что-то претендовать! Омерзительно просто!
Зарегистрирован: 14.01.2017
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.