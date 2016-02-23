Ангел-хранитель не дал сделать глупость

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 01:14

xaruda Просмотров: 402 Комментарии: 2 +7 Сегодня, 01:14 by

Расскажу вам про то, как меня ангел мой уберег от большой глупости.Муж от меня ушел к другой женщине. Ладно бы, если просто ушел. Так выбрал самое бурное и неспокойное время, оставил меня в ворохе проблем. Неладно было везде. У нас была своя чебуречная. Вечные проблемы с кадрами и воровством. За сыном тоже тогда глаз да глаз нужен был.Материально мы только-только встали на ноги. Квартира, машина, отдых раз в год. Все скромно, но на кусок хлеба с маслом хватало. И работали мы без выходных. Совсем. И, видимо, надорвались. Ушла радость из жизни. Вечный стресс. Я разучилась улыбаться. С головой ушла в работу.Не то страшно, что ушел, а страшно то, что его обязанности должна теперь делать я. Думала, что не справлюсь, очень от этого паниковала. Я с утра до вечера была на работе. А сыном когда заниматься? И дело свое нельзя вполсилы везти - прогоришь. Когда у нас появился достаток, я очень стала бояться нищеты. Просто до одури. Я была в подвешенном состоянии, в панике. Боялась не вытянуть психически и физически. "Впереди темнота", - думала я тогда.Ходила по многочисленным гадалкам. Хотела знать, что движет мужем, его и свое будущее. Боялась за мужа, думала, что он шагает в пропасть, в неизвестность. Боялась за себя. Чувствовала себя беззащитной. Они говорили, что он весь в черном коконе от приворотов. Любил хвостом повертеть, пококетничать с женщинами. Они, видимо, надежду питали. Ну и что же, что женат? Красивый, веселый и с деньгами. Только деньги не его, а тестя. Об этом они не в курсе, видимо, были.Так вот. Одна гадалка Тамара занималась еще и отворотами-приворотами. Я ничего такого не хотела. Пришла к ней погадать. Возвращать его и не думала, не скучала. Но ярость мной владела. Хотелось сделать ему так же больно, как тогда было мне. А то, понимаешь, он там в "любовь" уезжает, а я остаюсь тянуть этот воз одна. Она мне предложила сделать ему "нестоячку", чтобы у него с той женщиной ничего не получалось. Я согласилась. Нужно было взять его нижнее белье и приехать к ней в шесть утра.- Почему так рано? - удивилась я.- Нужно успеть до того, как в церкви колокол звонить начнет, - ответила она."Где же я его трусы возьму?" - думала я. Все собрала и отдала до последнего носка. Не хотела, чтобы в доме что-то от него осталось, поэтому хорошо все проверяла.И тут, посмотрев в ящике с носками, нашла его плавки. Как я их не заметила раньше? Хотите - верьте, хотите - нет, но я прямо почувствовала, как кто-то с левого плеча меня подталкивает, провоцирует. И энергетика у того, кто был за левым плечом, была выжидательно-злорадная. И трусы вдруг странно нашлись.И вот я завела будильник на четыре утра. Просыпаюсь от звонка, сажусь на кровати. Ехать готова, но энтузиазма и злости уже нет особо.И вдруг чувствую, как возле моего дивана стоит кто-то. Этот кто-то был как в куполе из плотного теплого воздуха. Этим теплым и плотным воздухом он, как руками, мягко давит на меня и пытается снова уложить спать. Слышу мысли в своей голове. Не мои, а мысли этого существа. "Не нужно, - говорит оно мне. - Не делай этого. Успокойся. Ложись спать". Я не стала сопротивляться и легла. Даже с каким-то облегчением.Когда все страсти улеглись, я была в ужасе от своих намерений.Ну, сделала бы я то, что хотела, и что потом? Какие последствия? Если получилось бы, то муженек вернулся бы от женщины ко мне. Я бы не приняла его назад. И тогда бы он стал, скорее всего, делить нашу квартиру, к коей он не имеет ни малейшего отношения. Или просто мелькал в нашем маленьком городке, общался с сыном и настраивал его против меня. Не он, так его родня. Вот это был бы ад настоящий!И спасибо моему Ангелу-хранителю, что не дал мне сделать глупость сгоряча. Даже не глупость, а преступление против себя. Ведь все это могло ударить бумерангом по мне и сыну.Ни один мужчина не стоит такой мести, которая тебе же испортит жизнь. А проблемы мои рассосались и развеялись с божьей помощью.И мстить нет никакой надобности. Жизнь сама все расставит по местам. Это я теперь точно знаю.

Ключевые слова: Ангел гадалка месть отворот бывший муж авторская история

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