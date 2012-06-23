"Мне к рыбам надо"Это та самая дамба, Саранское водохранилище.
Историю, что я хочу вам рассказать, случилась давно, когда я была ещё подростком.
Наш сосед и заодно друг семьи, дядя Витя, пережил тогда не очень приятную историю, связанную с его ближайшими родственниками.
У Виктора недалеко жили родители и замужняя сестра, у всех были свои квартиры и машины, что для того времени было очень даже недурно. Так получилось, что все представители сильного пола этой семьи трудились на шахте в забое и зарабатывали приличные деньги. И всё было хорошо до того момента, пока не умерла мать дяди Вити...
Отец Виктора после смерти супруги сильно сдал, его враз всё перестало интересовать, и наш сосед забеспокоился, не зная, как помочь отцу.
И тут неожиданно отцу Виктора подошла очередь на новенькую машину "Жигули" шестой модели. Отец сразу воспрял после покупки нового железного друга. Все дни напролёт мужчина возился в гараже, и былая печаль по жене постепенно прошла. Дядя Витя был очень рад такому повороту событий и искренне радовался за отца.
Но тут вмешалась сестра. Она почему-то решила, что отец должен подарить ей новенькую машину, своя старая надоела, видите ли.
Отец машину дарить наотрез отказался, сказал, что у неё с мужем есть машина, а на новую очередь когда-нибудь да дойдёт. Получился большой скандал, и сестрица дяди Вити прокричала отцу:
- Сам не отдашь, так я по-другому заберу. Пожалеешь ещё! А машина всё равно моя будет.
А буквально сразу после этого отец Виктора пропал. Сосед сразу к нам побежал, мой отец в милиции как-никак работал. Объявили розыск, причём искали активно, мой папаня постарался. Но прошло уже десять дней, а поиски никаких результатов не принесли.
Дядя Витя совсем извёлся, отец пропал, а вся тёплая верхняя одежда, документы и деньги были на месте. Зимой, в тридцатиградусный мороз, куда мог уйти пожилой человек, да ещё и практически раздетый?
И вот, как-то поздно вечером, сосед прибежал к нам сообщить, что уезжает прямо сейчас. Кто-то ему дал адрес одной женщины, что может помочь найти отца. Дорога предстояла дальняя, триста километров.
Когда дядя Витя вернулся, то рассказал следующее.
Далее от его лица.
Только зашёл я, а бабка эта и говорит:
- Сестра всё твоя виновата, отца родного извести хочет.
Я аж весь напрягся, спросить-то хочется, а страшно, вдруг скажет, что отца уже и в живых-то нет. А бабка продолжает:
- Отец твой жив, только он ничего не помнит, он даже не понимает, кто он и что он делает.
- А как найти-то? Уже везде искали, так нет его нигде.
- Поезжай домой, а в эту пятницу, в семь часов вечера, иди на дамбу. Вижу, есть у вас за городом водохранилище, вот туда и иди, там своего отца и найдёшь, да шубу с собой отцову возьми, раздетый он совсем. Смотри, не опоздай, чтоб ровно в семь вечера на месте был. Когда отца найдёшь, то всеми правдами и неправдами приведи его домой, только хитростью действуй, а то ничего не выйдет. Как домой отца приведёшь, зови мужиков крепких, чтоб отца помогли скрутить и ко мне привезти. Сам он ни за что не поедет. А я уж его вылечу.
Дядя Витя всё так и сделал, как бабка научила. Пришёл он на дамбу и видит отца своего. Холод, ветер, а тот в одном тонком свитерочке стоит и лёд долбит. Там полынья от рыбаков осталась и чуть льдом затянулась.
Виктор кинулся к отцу:
- Ты что тут делаешь?
- Так к рыбам мне надо...
- К каким рыбам, ты что?
- Я к рыбам иду, надо их покормить...
Не знаю, уж как сосед уговорил отца, но домой привёл. А потом трёх товарищей-шахтёров привёл, так они вчетвером не могли скрутить тщедушного мужичонку. Отец-то роста маленького был и худой, а силы откуда столько взялось, никто так и не понял.
До бабки отца свозили, он в себя-то и пришёл. Сразу после этого сосед с отцом всё распродали, квартирный обмен совершили и уехали подальше от нашего города и сестрицы.
P.S. Но это не всё, тут ещё один интересный момент.
После истории с отцом дяди Вити прошло меньше года.
Как-то отмечали в управлении День Милиции, ну и мой папаня там был. Праздник отмечался 10-го ноября, а в Северном Казахстане в это время уже настоящая зима.
Вдруг зазвонил наш домашний телефон, мама сняла трубку, а там из управления про отца спрашивают и говорят, что он пропал, был на празднике, а потом куда-то делся, машину служебную для сотрудников выделили, для тех, кто в соседнем городке жил, стали и отца моего искать, а его нет. Позвонили чтоб уточнить, может, Василич (так моего отца коллеги называли) уже дома. Мать сразу кричать начала, она всегда очень пугается и бурно реагирует. Естественно, милицейский "УАЗ" с сотрудниками отправили на поиски.
Нашли моего отца всё на той же дамбе, он лёд ковырял... Сказал, что к рыбам ему надо, поговорить.
Стали сослуживцы отца от полыньи оттаскивать, а он ни в какую, рвётся к рыбам, разговаривать. Дело до драки дошло, но отца всё-таки в "УАЗ" затолкали и домой привезли. Потом выговор влепили, но это уже не важно.
Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 18:12
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 18:12 by ErnestaПросмотров: 424Комментарии: 7
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