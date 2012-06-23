"Мне к рыбам надо"

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 18:12

Причина: Стилистика автора сохранена.

Ernesta Просмотров: 424 Комментарии: 7 +9 Сегодня, 18:12 by

Это та самая дамба, Саранское водохранилище.Историю, что я хочу вам рассказать, случилась давно, когда я была ещё подростком.Наш сосед и заодно друг семьи, дядя Витя, пережил тогда не очень приятную историю, связанную с его ближайшими родственниками.У Виктора недалеко жили родители и замужняя сестра, у всех были свои квартиры и машины, что для того времени было очень даже недурно. Так получилось, что все представители сильного пола этой семьи трудились на шахте в забое и зарабатывали приличные деньги. И всё было хорошо до того момента, пока не умерла мать дяди Вити...Отец Виктора после смерти супруги сильно сдал, его враз всё перестало интересовать, и наш сосед забеспокоился, не зная, как помочь отцу.И тут неожиданно отцу Виктора подошла очередь на новенькую машину "Жигули" шестой модели. Отец сразу воспрял после покупки нового железного друга. Все дни напролёт мужчина возился в гараже, и былая печаль по жене постепенно прошла. Дядя Витя был очень рад такому повороту событий и искренне радовался за отца.Но тут вмешалась сестра. Она почему-то решила, что отец должен подарить ей новенькую машину, своя старая надоела, видите ли.Отец машину дарить наотрез отказался, сказал, что у неё с мужем есть машина, а на новую очередь когда-нибудь да дойдёт. Получился большой скандал, и сестрица дяди Вити прокричала отцу:- Сам не отдашь, так я по-другому заберу. Пожалеешь ещё! А машина всё равно моя будет.А буквально сразу после этого отец Виктора пропал. Сосед сразу к нам побежал, мой отец в милиции как-никак работал. Объявили розыск, причём искали активно, мой папаня постарался. Но прошло уже десять дней, а поиски никаких результатов не принесли.Дядя Витя совсем извёлся, отец пропал, а вся тёплая верхняя одежда, документы и деньги были на месте. Зимой, в тридцатиградусный мороз, куда мог уйти пожилой человек, да ещё и практически раздетый?И вот, как-то поздно вечером, сосед прибежал к нам сообщить, что уезжает прямо сейчас. Кто-то ему дал адрес одной женщины, что может помочь найти отца. Дорога предстояла дальняя, триста километров.Когда дядя Витя вернулся, то рассказал следующее.Далее от его лица.Только зашёл я, а бабка эта и говорит:- Сестра всё твоя виновата, отца родного извести хочет.Я аж весь напрягся, спросить-то хочется, а страшно, вдруг скажет, что отца уже и в живых-то нет. А бабка продолжает:- Отец твой жив, только он ничего не помнит, он даже не понимает, кто он и что он делает.- А как найти-то? Уже везде искали, так нет его нигде.- Поезжай домой, а в эту пятницу, в семь часов вечера, иди на дамбу. Вижу, есть у вас за городом водохранилище, вот туда и иди, там своего отца и найдёшь, да шубу с собой отцову возьми, раздетый он совсем. Смотри, не опоздай, чтоб ровно в семь вечера на месте был. Когда отца найдёшь, то всеми правдами и неправдами приведи его домой, только хитростью действуй, а то ничего не выйдет. Как домой отца приведёшь, зови мужиков крепких, чтоб отца помогли скрутить и ко мне привезти. Сам он ни за что не поедет. А я уж его вылечу.Дядя Витя всё так и сделал, как бабка научила. Пришёл он на дамбу и видит отца своего. Холод, ветер, а тот в одном тонком свитерочке стоит и лёд долбит. Там полынья от рыбаков осталась и чуть льдом затянулась.Виктор кинулся к отцу:- Ты что тут делаешь?- Так к рыбам мне надо...- К каким рыбам, ты что?- Я к рыбам иду, надо их покормить...Не знаю, уж как сосед уговорил отца, но домой привёл. А потом трёх товарищей-шахтёров привёл, так они вчетвером не могли скрутить тщедушного мужичонку. Отец-то роста маленького был и худой, а силы откуда столько взялось, никто так и не понял.До бабки отца свозили, он в себя-то и пришёл. Сразу после этого сосед с отцом всё распродали, квартирный обмен совершили и уехали подальше от нашего города и сестрицы.

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