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Истории из жизни

"Мне к рыбам надо"

Это та самая дамба, Саранское водохранилище.

Саранское водохранилище

Саранское водохранилище

Историю, что я хочу вам рассказать, случилась давно, когда я была ещё подростком.
Наш сосед и заодно друг семьи, дядя Витя, пережил тогда не очень приятную историю, связанную с его ближайшими родственниками.
У Виктора недалеко жили родители и замужняя сестра, у всех были свои квартиры и машины, что для того времени было очень даже недурно. Так получилось, что все представители сильного пола этой семьи трудились на шахте в забое и зарабатывали приличные деньги. И всё было хорошо до того момента, пока не умерла мать дяди Вити...
Отец Виктора после смерти супруги сильно сдал, его враз всё перестало интересовать, и наш сосед забеспокоился, не зная, как помочь отцу.
И тут неожиданно отцу Виктора подошла очередь на новенькую машину "Жигули" шестой модели. Отец сразу воспрял после покупки нового железного друга. Все дни напролёт мужчина возился в гараже, и былая печаль по жене постепенно прошла. Дядя Витя был очень рад такому повороту событий и искренне радовался за отца.
Но тут вмешалась сестра. Она почему-то решила, что отец должен подарить ей новенькую машину, своя старая надоела, видите ли.
Отец машину дарить наотрез отказался, сказал, что у неё с мужем есть машина, а на новую очередь когда-нибудь да дойдёт. Получился большой скандал, и сестрица дяди Вити прокричала отцу:
- Сам не отдашь, так я по-другому заберу. Пожалеешь ещё! А машина всё равно моя будет.
А буквально сразу после этого отец Виктора пропал. Сосед сразу к нам побежал, мой отец в милиции как-никак работал. Объявили розыск, причём искали активно, мой папаня постарался. Но прошло уже десять дней, а поиски никаких результатов не принесли.
Дядя Витя совсем извёлся, отец пропал, а вся тёплая верхняя одежда, документы и деньги были на месте. Зимой, в тридцатиградусный мороз, куда мог уйти пожилой человек, да ещё и практически раздетый?
И вот, как-то поздно вечером, сосед прибежал к нам сообщить, что уезжает прямо сейчас. Кто-то ему дал адрес одной женщины, что может помочь найти отца. Дорога предстояла дальняя, триста километров.
Когда дядя Витя вернулся, то рассказал следующее.
Далее от его лица.

Только зашёл я, а бабка эта и говорит:
- Сестра всё твоя виновата, отца родного извести хочет.
Я аж весь напрягся, спросить-то хочется, а страшно, вдруг скажет, что отца уже и в живых-то нет. А бабка продолжает:
- Отец твой жив, только он ничего не помнит, он даже не понимает, кто он и что он делает.
- А как найти-то? Уже везде искали, так нет его нигде.
- Поезжай домой, а в эту пятницу, в семь часов вечера, иди на дамбу. Вижу, есть у вас за городом водохранилище, вот туда и иди, там своего отца и найдёшь, да шубу с собой отцову возьми, раздетый он совсем. Смотри, не опоздай, чтоб ровно в семь вечера на месте был. Когда отца найдёшь, то всеми правдами и неправдами приведи его домой, только хитростью действуй, а то ничего не выйдет. Как домой отца приведёшь, зови мужиков крепких, чтоб отца помогли скрутить и ко мне привезти. Сам он ни за что не поедет. А я уж его вылечу.

Дядя Витя всё так и сделал, как бабка научила. Пришёл он на дамбу и видит отца своего. Холод, ветер, а тот в одном тонком свитерочке стоит и лёд долбит. Там полынья от рыбаков осталась и чуть льдом затянулась.
Виктор кинулся к отцу:
- Ты что тут делаешь?
- Так к рыбам мне надо...
- К каким рыбам, ты что?
- Я к рыбам иду, надо их покормить...

Не знаю, уж как сосед уговорил отца, но домой привёл. А потом трёх товарищей-шахтёров привёл, так они вчетвером не могли скрутить тщедушного мужичонку. Отец-то роста маленького был и худой, а силы откуда столько взялось, никто так и не понял.
До бабки отца свозили, он в себя-то и пришёл. Сразу после этого сосед с отцом всё распродали, квартирный обмен совершили и уехали подальше от нашего города и сестрицы.


P.S. Но это не всё, тут ещё один интересный момент.
После истории с отцом дяди Вити прошло меньше года.
Как-то отмечали в управлении День Милиции, ну и мой папаня там был. Праздник отмечался 10-го ноября, а в Северном Казахстане в это время уже настоящая зима.
Вдруг зазвонил наш домашний телефон, мама сняла трубку, а там из управления про отца спрашивают и говорят, что он пропал, был на празднике, а потом куда-то делся, машину служебную для сотрудников выделили, для тех, кто в соседнем городке жил, стали и отца моего искать, а его нет. Позвонили чтоб уточнить, может, Василич (так моего отца коллеги называли) уже дома. Мать сразу кричать начала, она всегда очень пугается и бурно реагирует. Естественно, милицейский "УАЗ" с сотрудниками отправили на поиски.
Нашли моего отца всё на той же дамбе, он лёд ковырял... Сказал, что к рыбам ему надо, поговорить.
Стали сослуживцы отца от полыньи оттаскивать, а он ни в какую, рвётся к рыбам, разговаривать. Дело до драки дошло, но отца всё-таки в "УАЗ" затолкали и домой привезли. Потом выговор влепили, но это уже не важно.

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 18:12
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 18:12 by ErnestaПросмотров: 424Комментарии: 7
+9

Ключевые слова: Дамба машина рыба лёд розыск авторская история

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Комментарии

#1 написал: Eisblume
Сегодня, 18:35
+2
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Публикаций: 11
Комментариев: 1 267
Это что же, сестрица Виктора и отца вашего решила извести в отместку? Или это каким-то образом на него перекинулось?
+++
Зарегистрирован: 23.06.2012
   
#2 написал: Эвиллс
Сегодня, 19:03
+2
Онлайн
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Комментариев: 2 705
Жуткая история. А сестре жадной наверняка аукнулось? +
Зарегистрирован: 27.04.2016
           
#3 написал: OlgaSha
Сегодня, 19:05
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 5
Вот дочка злодейка, за машину отца со свету сжить хотела! Интересно узнать, после того, как Ваш папа в себя пришёл, не происходило ли потом с ним чего, или всё на этом случае и закончилось?
Зарегистрирован: 26.03.2017
#4 написал: Ernesta
Сегодня, 19:10
0
Группа: Авторы
Репутация: (1297|-2)
Публикаций: 80
Комментариев: 824
Цитата: Eisblume
Это что же, сестрица Виктора и отца вашего решила извести в отместку? Или это каким-то образом на него перекинулось?
+++

Я сама рассуждала об этом, но не думаю что перекинулось как-то само, скорее всего отомстила сестрица Виктора. Кстати папа мой стал потом довольно безраличным ко всему происходящему вокруг и по ночам гулять начал, всё тянуло его куда-то. Меня с собой таскал, спать не давал, на улице 12 ночи, а он гулять меня тащит, что зимой, что летом. Ужас!
Гуляли мы так до 2-х, до 3-х часов ночи. Я его всё домой вернуться просила, а папня мне то луну красивую показывал, то листики кружащие на дорожке в порывах ветра.
Зарегистрирован: 5.01.2016
    
#5 написал: Вареньевна
Сегодня, 19:13
0
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Комментариев: 247
Ну что за люди? За груду железа родного отца извести! Избави бог от таких родственников!
Цитата: Эвиллс
А сестре жадной наверняка аукнулось?

Я тоже на это надеюсь.
Зарегистрирован: 4.02.2017
#6 написал: Ksenya078
Сегодня, 19:49
0
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Комментариев: 803
Вовремя спасли мужичков - понятно, ведь, верная погибель их ждала. А этой, которая сестрица, надеюсь бумерангом все вернулось(тся). Вот так в жизни бывает((( От меня плюс+++
Зарегистрирован: 6.01.2016
  
#7 написал: Halet
Сегодня, 19:52
+1
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Публикаций: 2
Комментариев: 206
Либо там какая-то у-у-у, колдунья по одной схеме работает? Вот и одинаковые заговоры с рыбками. Есть один нюанс:

Отец-то роста маленького был и худой, а силы откуда столько взялось, никто так и не понял.


Так в шахте работал, вот и сила, разве быстро она уйдет даже на пенсии?

Правильно сделали, что съехали от этой дамочки.

+++
Зарегистрирован: 13.06.2016
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