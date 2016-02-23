Пост №1

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:23

Причина: Стилистика автора сохранена

V.V.Pukin Просмотров: 464 Комментарии: 2 +6 Сегодня, 14:06 by

Когда я был детсадовцем, мой дядька, Костя, служил срочную на Дальнем Востоке. После года службы солдат отбыл десятидневный отпуск и, по пути с Урала в свою часть, завернул к нам в Новосибирск.Вместе с товарищем-сослуживцем завалились нежданно поздним вечером. Утром надо было на поезд, но отоспаться им не удалось. Почти всю ночь просидели за столом в разговорах с моими родителями. Нас с братом тоже не погнали спать и дали послушать армейские истории. Одну из них сейчас перескажу.В ночь на 9 Мая Костя попал в караул. Буквально за два дня до своего долгожданного отпуска. Досталось нести вахту на посту №1, у знамени. Полковая святыня находилась в штабе – длинном одноэтажном здании барачного типа.Хоть в тепле и под крышей, но дежурить у знамени бойцы не очень любили. В отличие от других постов караула, здесь требовалось стоять на одном месте, не сходя с тумбочки-кнопки размером полметра на полметра. Попробуй выстоять два часа. Особенно ночью. Когда глаза слипаются, колени подгибаются и хочется прилечь или присесть. Хоть на минуточку! Да просто пройтись, затёкшие ноги размять.Тут так не получится. Ступил с поста-тумбочки – лампа загорается на пульте у начальника караула, и тревожный звонок дребезжит! Тревога, мол!Враз смену караульных с разводящим бегом на пост №1 – проверять, что случилось. Если не враги коварно напали на часового у знамени, а он сам, сердешный, оступился, соскочив с тумбочки, то наказания бедолаге не избежать. Получай три наряда, дополнительные часы зубрёжки Устава и строевой подготовки на плацу, а заодно и по морде от невыспавшихся, поднятых ложной тревогой, дедов…В общем, Косте никак нельзя было перед отпуском косячить. Ежели чего, можно и самого отпуска лишиться. Так что приходилось торчать, как стойкому оловянному солдатику, не шевелясь, на пружинной тумбочке.В очередной двухчасовой вахте, уже после полуночи, бороться со сном стало совсем невмоготу. Несколько раз Константин отключался и просыпался уже в пикирующем полёте к полу. Только чудом успевал вытянуть перед собой руки и не напороться глазом на торчавшие остриями вверх столбики, на которых закреплена цепь, окружавшая полковое знамя и пост-тумбочку. А грохот падавшего на деревянный пол автомата долго эхом разносился под сводами пустого штаба.Хорошо, что хоть с тумбочки не соскочил, и она не забила тревогу ни разу. Да дежурный по части не стал свидетелем его акробатических кульбитов – ходил где-то по казармам.Так бы всё и закончилось благополучно, но под самый конец смены Костя в очередной раз упал, заснув, и его фуражка, как колесо, отвалившееся на ходу от автомобиля, покатилась вдаль по штабному простору!Откатившись метров на пятнадцать, остановилась и легла, гордо посверкивая новенькой кокардой.Что прикажете тут делать?! Сойти с тумбочки и быстренько сбегать за злосчастной фуражкой? Так ведь на тревожный сигнал разводящий с караульными ещё быстрее примчатся!Стоять с «пустой» головой и дожидаться скорой смены? Тоже не вариант! Что это за часовой у знамени – фуражку даже потерял! На кол его!..Короче, положение безвыходное. Костя судорожно искал варианты спасения, но ничего не придумывалось. И вдруг… почувствовал вблизи себя чьё-то присутствие! Даже покрутил головой, осматриваясь вокруг. Никого! Место открытое. Не то что человеку, мышке спрятаться негде! Но рядом точно кто-то есть! Явственно ощущалось лёгкое колебание воздуха. Совсем близко, хотя звуков никаких не слышно.Странное движение продолжалось минут пять. Словно вокруг солдатика кружил невидимка. Страшно не было… но лишь до того момента, пока тумбочка под ногами не шевельнулась и не вжалась в пол! Под тяжестью какого-то невидимого массивного тела или непонятной силы! Костя замер: "Кто же здесь?! Стоит со мной на тумбочке?! Но никого не видно и не чувствуется! Только холодом веет... но это, скорее, от страха..."И тут стало совсем жутко. В голове прозвучал голос: "Не бойся. Ступай, подними фуражку… Я постою".Голос показался знакомым! Но чей он? Константин не мог вспомнить... да и некогда тут!Не раздумывая долго, солдат метнулся за откатившимся головным убором. Тумбочка словно примёрзла к полу. Тишина, никакой тревоги!Через пять секунд Костя вновь возвышался на своём пружинном пятачке. Уже при полном параде, в фуражке…Смена караула прошла по расписанию и без каких-либо замечаний.А через два дня гвардии рядовой Рыбаков Константин благополучно отбыл в краткосрочный отпуск на Урал. К маме и старшим сёстрёнкам…Дома, едва переступив порог и обнявшись с родными, Костя невольно взглянул на стену, где много лет висел в простой деревянной рамке портрет его старшего брата Илюши. В солдатской пилотке и гимнастёрке.Илью сразу после выпускного вместе с другими десятиклассниками призвали на фронт. В 1943-м. А через три месяца после призыва пришло письмо о том, что рядовой Рыбаков Илья Никитович пропал без вести в бою под Курской Дугой…Своего старшего брата Костя в жизни никогда не видел. Знал только по редким фотографиям. Но иногда Илья снился ему во сне. Там они даже разговаривали о чём-то…И тут мысль, словно молния, сверкнула в мозгу! Голос, что услышал в ночном карауле у полкового знамени, очень похожий... Илюшка?!Константин с изумлением вгляделся в чёрно-белый портрет на стене.Всегда выглядевший грустным, сейчас брат смотрел весело, даже с улыбкой! И взгляд такой, с хитрецой!..А может, только показалось?..05.05.2017

Ключевые слова: Армия солдат караул война ночное дежурство у знамени привидение призрак на посту авторская история

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