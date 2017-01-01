Посещения покойного друга

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 17:20

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Эта история произошла с моим дедом еще до моего рождения, а поведала мне ее бабушка. Следует сказать, что была она очень необычной женщиной, знала много о потустороннем мире, умела заговаривать животных, применяла способы защиты от нечистой силы.Еще будучи достаточно молодым и активным мужчиной, дед Миша потерял своего лучшего друга – несчастный случай. Всегда тяжело терять близких людей, особенно когда они молоды. Для деда это был удар, он даже с родными не стал разговаривать, когда услышал о трагедии – просто ушел к себе в комнату и там закрылся более чем на сутки. Но самое страшное началось после похорон.Наш дом от кладбища находится не так далеко, его даже видно со двора, на другом берегу реки Мировки. Как принято в наших краях, после прощания с покойным все самые близкие сели его помянуть прямо там, возле свежей могилы, выпили за «Царство небесное, и чтобы земля была пухом».Где-то через неделю начала бабушка замечать, что лицо у деда осунулось, появились темные круги под глазами, аппетит пропал. Ложился спать он отдельно, дверь за собой запирал. На все расспросы отмахивался, на здоровье не жаловался. И чем больше проходило времени, тем страшнее становился его внешний вид, да и в бутылку он начал заглядывать каждый день.Накануне сорокадневных поминок бабушка услышала от него такую фразу: «А зачем мне его идти поминать, если он ко мне сам каждую ночь приходит?». Тут бабушка начала догадываться о причинах странного поведения и ухудшения здоровья своего мужа. Она поспешила к друзьям, чтоб точно узнать, что произошло на похоронах. Расспрашивать деда она не стала, понимала, что нет смысла, он все равно ничего не скажет.Бабушка просила друзей шаг за шагом вспомнить, что делал ее муж в тот день и, когда поняла в чем дело, взяла святой воды, головку свяченого мака, поцеловала нательный крест, помолилась на икону. Улучив момент, когда комната оказалась пуста, она стала быстро посыпать везде маком, а стены орошать святой водой, произнося при этом молитву «Отче наш». Затем нужно было только по углам дома под потолок положить освященные травы и ждать результата.Ночью спать ей не удалось – ветер поднялся такой сильный, казалось, что вот-вот крышу снимет или окна выбьет. Бабушка могла только молиться и уповать на помощь свыше. Наутро все стихло.Что же такого узнала бабушка Оля от друзей? Оказывается, что на обратном пути, когда все после похорон возвращались домой, дед Миша заметил, что забыл на кладбище платок и хлеб, который давали всем, кто нес гроб до ямы. Если бы в этот момент бабушка была рядом, продолжения у этой истории не было, но она ушла далеко вперед. Дед Миша, недолго думая, развернулся и пошел обратно, чтобы забрать забытые вещи. Он, в отличие от бабушки, не знал или не хотел верить, что все, что на кладбище забыто – ему и принадлежит.Бабушка раньше слышала о подобном случае: притянул человек с собой домой покойного. Умерший приходил к нему каждую ночь, разговаривал, пил, ел, спать с ним ложился в одну постель. И потихоньку высасывал жизненные силы. То же происходило с ее любимым человеком, и нужно было срочно что-то делать, до того, как минут сорок дней. Слышала она, что после сорока дней умершего выгнать из дому уже невозможно. Он сам уходит после того, как всю жизненную силу заберет, а человека до смерти доведет.На сороковой день вместе с друзьями бабушка и дедушка пошли на могилу. Там поговорили, помянули покойного и разошлись. И только бабушка немного задержалась – достала из-под полы буханку хлеба и положила на холмик с крестом. Вернула кладбищу забранное.

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