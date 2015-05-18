Бабушка всегда с нами

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:05

Cover Просмотров: 187 Комментарии: 4 +2 Сегодня, 13:05 by

Моя бабушка очень интересовалась сверхъестественным. Мне кажется, я слышала, как она говорила, что её бабушка была травницей, но моя мама о таком не помнит. У бабушки я гостила с самого детства.Однажды, играя, я забежала в её гостиную и увидела маленького белого старика, сидевшего в кресле у окна. Я спросила бабушку, кто это был, и она ответила: «Не беспокойся и не обращай внимания. Он добрый и всегда будет здесь».Мы с мамой на даче у бабушки неоднократно слышали, как кто-то сбегал вниз по лестнице и вопил, чтобы дети перестали играть на улице и шли в дом. Сама лестница была пуста, слышались только тяжёлые быстрые шаги и голос. Бабушка махала рукой: «Это всего-навсего Катерина опять ходит». Когда я спросила её, кто такая эта Катерина, бабушка, пожевав губами, протянула: «Ну, она раньше здесь жила до меня, я её и не гоню. Ты её не бойся, шумит она недолго».Лёжа в больничной палате, бабушка поцеловала маму и нас с сестрой и промолвила, глядя нам в глаза: «Я отсюда больше не выйду. Может, это и к лучшему. Вам не придётся долго ждать, когда я вернусь проверить, как вы тут без меня». После бабушкиной смерти мы продали её дом и квартиру. Наверно, тот старик и Катерина так там и остались жить.Поздно вечером (было уже около полуночи) моя мама спала, я смотрела телевизор, а сестра играла на компьютере. Вдруг включается магнитофон, и начинает громко играть музыка в маминой комнате. Мама рассказывает, что спросонья просто слушала песню в растерянности, даже не вставая с постели. Затем магнитофон выключился и замолк. Мама подошла к нам и спросила, кто включил диск, а мы и близко не подходили к её спальне. Мы достали диск из магнитофона. Это был сборник. Игравшая песня включала в себя припев: «Знай, я всегда с тобой, сердцем и душой». И была на диске не под первым номером, а под десятым! У мамы сдали нервы, она страшно побледнела и расплакалась. Трудно было сказать, от страха или горя, что она осиротела.Рано утром кто-то погладил по щеке мою сестру, нежно сказав: «Не пугайся». Сестра открыла глаза, увидела покойную бабушку и завизжала на весь дом. Позже она рассказала, что бабушка с укором на её посмотрела, вздохнула и исчезла.Для меня лично самым жутким переживанием было то, как я просыпалась ровно в 03.03, и что-то стучало в окно моей комнаты, при том, что мы живём на шестом этаже! Это продолжалось три дня подряд после бабулиной смерти.У моей бабушки было магическое зеркало. Звучит странно, но это так. Ему было более ста лет, и бабуля уверяла, что оно передаётся по наследству. Она получила его от своей мамы, а та — от своей. Люди поблизости от этого зеркала слышат голоса, рассказывающие о событиях в будущем. Например, моя бабушка в молодости встретила мужчину, к которому относилась как к другу, а выйти замуж собиралась совсем за другого. Но зеркало предсказало ей замужество с ним и дочь. Бабушка подумала: «Никогда!». Но началась война, жениха убили, несколько лет спустя бабушка действительно вышла замуж за предсказанного зеркалом мужчину, моего дедушку.После смерти бабушки мы нашли много книг и тетрадей по заговорам, магии, колдовству, какие-то пучки и травы. Сожгли всё это на даче на костре, который никак не могли поджечь, как ни странно. Но того зеркала так и не нашли. Не знаю, хорошо это или плохо.

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