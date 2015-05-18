Бабушка всегда с нами

Бабушка всегда с намиМоя бабушка очень интересовалась сверхъестественным. Мне кажется, я слышала, как она говорила, что её бабушка была травницей, но моя мама о таком не помнит. У бабушки я гостила с самого детства.
Однажды, играя, я забежала в её гостиную и увидела маленького белого старика, сидевшего в кресле у окна. Я спросила бабушку, кто это был, и она ответила: «Не беспокойся и не обращай внимания. Он добрый и всегда будет здесь».
Мы с мамой на даче у бабушки неоднократно слышали, как кто-то сбегал вниз по лестнице и вопил, чтобы дети перестали играть на улице и шли в дом. Сама лестница была пуста, слышались только тяжёлые быстрые шаги и голос. Бабушка махала рукой: «Это всего-навсего Катерина опять ходит». Когда я спросила её, кто такая эта Катерина, бабушка, пожевав губами, протянула: «Ну, она раньше здесь жила до меня, я её и не гоню. Ты её не бойся, шумит она недолго».
Лёжа в больничной палате, бабушка поцеловала маму и нас с сестрой и промолвила, глядя нам в глаза: «Я отсюда больше не выйду. Может, это и к лучшему. Вам не придётся долго ждать, когда я вернусь проверить, как вы тут без меня». После бабушкиной смерти мы продали её дом и квартиру. Наверно, тот старик и Катерина так там и остались жить.
Поздно вечером (было уже около полуночи) моя мама спала, я смотрела телевизор, а сестра играла на компьютере. Вдруг включается магнитофон, и начинает громко играть музыка в маминой комнате. Мама рассказывает, что спросонья просто слушала песню в растерянности, даже не вставая с постели. Затем магнитофон выключился и замолк. Мама подошла к нам и спросила, кто включил диск, а мы и близко не подходили к её спальне. Мы достали диск из магнитофона. Это был сборник. Игравшая песня включала в себя припев: «Знай, я всегда с тобой, сердцем и душой». И была на диске не под первым номером, а под десятым! У мамы сдали нервы, она страшно побледнела и расплакалась. Трудно было сказать, от страха или горя, что она осиротела.
Рано утром кто-то погладил по щеке мою сестру, нежно сказав: «Не пугайся». Сестра открыла глаза, увидела покойную бабушку и завизжала на весь дом. Позже она рассказала, что бабушка с укором на её посмотрела, вздохнула и исчезла.
Для меня лично самым жутким переживанием было то, как я просыпалась ровно в 03.03, и что-то стучало в окно моей комнаты, при том, что мы живём на шестом этаже! Это продолжалось три дня подряд после бабулиной смерти.
У моей бабушки было магическое зеркало. Звучит странно, но это так. Ему было более ста лет, и бабуля уверяла, что оно передаётся по наследству. Она получила его от своей мамы, а та — от своей. Люди поблизости от этого зеркала слышат голоса, рассказывающие о событиях в будущем. Например, моя бабушка в молодости встретила мужчину, к которому относилась как к другу, а выйти замуж собиралась совсем за другого. Но зеркало предсказало ей замужество с ним и дочь. Бабушка подумала: «Никогда!». Но началась война, жениха убили, несколько лет спустя бабушка действительно вышла замуж за предсказанного зеркалом мужчину, моего дедушку.
После смерти бабушки мы нашли много книг и тетрадей по заговорам, магии, колдовству, какие-то пучки и травы. Сожгли всё это на даче на костре, который никак не могли поджечь, как ни странно. Но того зеркала так и не нашли. Не знаю, хорошо это или плохо.
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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:05
Сегодня, 13:05 by CoverПросмотров: 187Комментарии: 4
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