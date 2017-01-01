Голос сына

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:01

Cover Просмотров: 495 Комментарии: 0 +11 Вчера, 23:01 by

Эта история произошла с моей тетей около десяти лет назад. Наша семья была родом из деревни, а значит - большой, со множеством детей и родственников. У моих дедушки и бабушки было одиннадцать детей, двое из них умерли от инфекции в детском возрасте, а остальные выросли и разъехались по городам и весям. Моя мама и ее сестра после института по распределению попали в один и тот же город. Мама устроилась инженером на завод, у нее завелась семья. А тетя работала в столовой железнодорожного училища, она оставалась одинокой.Тетя вообще была единственная из всей нашей семьи, которая за всю жизнь никогда не была замужем. Но у нее рос сын, оставшийся «привет» от одного из ухажеров в молодости.Тетя в сыне души не чаяла, горбатилась для него на двух работах, мыла в подъезде полы за дополнительную копеечку. Убирала, стирала и готовила, в общем, жила для него. А сын ей в ответ рос капризным, своенравным и безответственным, свою мать он совсем не ценил и часто хамил ей.Когда сын чуть подрос, то он даже несколько раз поднимал на нее руку, если та смела жаловаться на его плохие компании и тунеядцев друзей. Соседки тетю жалели, такая тихая добрая женщина, а так не повезло ей с ребенком.Дальше — больше. Сын стал часто пропадать и не ночевать дома, мать его несколько раз вызволяла из вытрезвителей, а соседки во дворе шептались, что парень связался с наркотиками.Застав сына дома в один из вечеров, тетя решила поговорить с ним и потребовала пройти врачебную экспертизу, лечь в больницу, но только разозлила сына. Он набросился на нее с кулаками, перебил посуду на столе в кухне, схватил вещи и выбежал из дома.С тех пор его никто не видел, и тетя подала заявление на розыск несовершеннолетнего. Месяцами обходила подвалы и притоны, расспрашивала прохожих, расклеивала объявления, но толку никакого. Иногда звонили из милиции и просили прийти в морг для опознания, но это всегда были чужие мальчики. А тетя от таких походов осунулась, постарела. И сама-то ходила еле-еле.И вот поздним осенним вечером раздается очередной звонок из милиции. Просят подойти в морг на опознание. Тетя одевается и сквозь дождь идет ловить машину. Приезжает в морг, ее подводят к каталке, открывают простыню – там лежит незнакомец. Тетя, вздохнув, разворачивается и идет по полутемному коридору назад, но вдруг слышит знакомый голос. Кто-то словно зовет ее: «Мама, мама». Она останавливается, смотрит вокруг, но везде тихо, только каталки вдоль стены с накрытыми простынями стоят. Она идет дальше, но опять голос: «Мама, мама, мама». У тети уже сердце скачет, так и до инфаркта недалеко. Схватилась рукой за стеночку и к ближайшей каталке. Откидывает угол простыни, а там ее сын Олеженька лежит.Потом были долгие бюрократические процедуры, затем ей отдали тело сына. Тетя похоронила его по христианскому обычаю, хотя в душе эти похороны состоялись еще несколько лет назад, когда он ушел из дома. А позже ей работники морга рассказали, что вдоль стен ставили покойников, привезенных из области, которых уже никто не надеялся опознать. Их собирались хоронить в общей могиле.

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