Расплата

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 06:01

Причина: Стилистика автора сохранена.

anniemarjones Просмотров: 299 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 06:01 by

Привет, любимый сайт. Отлучалась я на долгое время, но вернулась, дабы рассказать вам одну историю из моего детства. Налейте себе в кружку ароматного чая, приглушите свет и устройтесь удобнее. Поезд «детские воспоминания» отправляется через пять… четыре… три… две… одну…Будучи счастливым и беззаботным дитя с ворохом темных кудряшек и большими зелеными глазами, я была любимицей всех бабушек нашего двора. Возможно, именно из-за этого я довольно-таки быстро обрела компашку, состоящую из внучат тех самых добродушных бабуль. Как вспомню – мы были отпетыми бандитами. Мафия в роли нас самих вылетала из своих убежищ с рассветом, а домой мы заходили с наступлением ночи. Бегая по крышам гаражей, воруя яблоки в соседском саду, разгадывая загадки нашего ягодного поля, мы со временем понимали, что развлечений становится всё меньше и меньше. Успешно проносившись по всему городку весь июнь, наши светлые умы с разбитыми коленками на пару начали раздумывать, чем бы этаким заняться в июле. Что мы только не выдумывали! Чтение книжек в тесном кругу, игра в следопытов и в войнушку, соревнования по футболу (похлеще всяких матчей нынешних были, к слову). Время шло быстро и весело, забеги домой за банками с водой повторялись иногда по два раза за час.Где-то в середине июля в нашу компанию влился Мишка. Мишка был ребенком двух учителей, которые недавно переехали в Полевской, жили они в северной части города, откуда, собственно, были все мы, так что выбора ни у него, ни у нас не было. Компания пополнилась на еще одного бандита. Знакомство с привидениями и мистикой пришло тоже вместе с Мишей. Как-то, сидя на большом деревянном столе в глубине двора, мы глядели на заходящее солнце и болтали обо всём и сразу ни о чем. Не скажу, что диалог медленно перетек в тему, столь волнительную для детей, скорее, Миша достаточно резко ляпнул о том, что видел привидение в заброшенном доме, близ частного сектора в северной части города. Ух, что началось! Трепетно вспоминаю наш горячий шепот о бабайках и домовых. А с каким жаром мы слушали про «Пиковую даму» и «Гномика-матершинника»! Страшные истории обрушились на нас лавиной – как мы весело носились половину лета с различными играми, так мы сейчас день за днём взахлеб слушали о самом страшном в мире. Кто-то стал бояться бабайку под своей кроватью, кто-то стал бояться зеркал, кто-то вообще больше сознательно с нами не ходил – боялись услышать новую до ужаса страшную историю и потом трястись всю ночь. Мы понимали – сами боялись, но пламенный интерес ко всему запретному мы погасить не могли.Думаю, такой момент должен был наступить, раз мы заинтересовались мистикой и странными явлениями. Честно говоря, я не очень-то и фаталист, но думаю, что мы действительно не могли миновать такой участи. В общем, воспоминания яркого, тёплого детства плавно перетекают во что-то тёмное и действительно страшное. Вызывали мы на тот момент «бабку с дедкой». Помню, что мы взяли четыре фломастера и замотали каждый бумагой. Сообразив из этого на полу тёмного подъезда крест – взялись за руки. Якобы после того, как ребенок задаст вопрос – он мог взять один фломик и потянуть бумагу «на себя». Если она оказывалась в форме петельки (капельки), то это означало, что бабуля с дедулей говорят «да» на поставленный вопрос, а если же бумага разматывалась, то это означало «нет». Было мало того, что жутко, было дико страшно, что в любую минуту на площадку выйдут соседи и застанут этот «сатанинский культ». В общем, действовали мы быстро.Главное правило данной игрушки состояло в том, что мы должны были выбрать «водящего». Того, кто фразой «здравствуйте, бабушка и дедушка» приглашал в наш мир духов и фразой «спасибо за ответы, прощайте, бабушка и дедушка» - грубо говоря, «запихивал» этих самых духов в их мир, запечатывая проход. Прощание было самой главной частью. В общем, не буду расписывать всю нашу бредовую затею, просто скажу, что на мой вопрос «подарят ли мне новую мягкую игрушку?» мне ответили «да», хотя как так бумага переформировывалась в другую форму, я до сих пор не понимаю. Ну, а чего мы боялись - то и случилось. Сидя в полнейшей тишине, мы услышали, как резко скрипнули половицы второй квартиры на первом этаже, а это означало лишь одно – сейчас сосед выйдет из квартиры и увидит нас. Вскочив на ноги и подобрав фломастеры, мы галопом по Европам выбежали из подъезда. Только уже вечером вспомнили, что так и не попрощались с духами…Занятная история, да? Почему-то я уверена, что практически каждый ребенок в своём детстве вызывал кого-нибудь из «того» мира. Вспоминала бы я произошедшее со смехом до сих пор, если бы на сайте «Вконтакте» не нашла бы Вику, девчонку из далёкого безбашенного детства. Списавшись, радостно вспоминали разные моменты, кто как с гаражей падал, кто и когда ломал руку иль ногу… Счастью не было предела. Потом связались с ней по скайпу, полчаса визжали от радости, разглядывали друг друга – все-таки 12 лет прошло с «последнего» лета. А дальше Вика спросила, помню ли я того водящего, когда бабку с дедкой вызывали. Я хорошо помнила – это был Кирюша, кучерявый блондин с озорными глазами. Славный парень, с ним сливы коммуниздили.- Помнишь, как мы рванули из того злосчастного подъезда? Так вот, не попрощался же Кирилл, мы просто фломастеры собрали и убежали… А потом, когда ему 17 стукнуло, его родители купили квартиру в том самом доме, где вызывали «бабку с дедкой», прямо на первом этаже. Кирилл говорил, что предчувствие у него неладное, говорил, что случиться что-то должно. Всё тех духов вспоминал, волновался очень. Ну а потом… Пожар случился – сгорел Кирюша. Родители целы остались, на тот момент у соседей были. Да нет им жизни теперь. Единственный ребенок в семье был.Долго расспрашивала я Вику, как случилось это, почему. Долго и говорила, что это могло случиться вполне и не по вине «столетней» давности. Подумаешь – не попрощался? Понимаю, что это было важным условием в игре, дабы «запечатать» проход в наш мир. Понимаю, что мы сами «пригласили» тех самых духов… Но всё равно, по сей день, не уверена, что заживо сгоревший Кирилл – это последствие «незапечатанной» дыры из-за наших шалостей.А игрушку мне после вопроса в той игре всё-таки подарили. Большого синего медведя.

Ключевые слова: Детство духи совпадение или нет тайное авторская история

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