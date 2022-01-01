Никому неизвестный смертельный файл

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:01

Причина: Изменен раздел.

139013 Просмотров: 58 Комментарии: 0 0 Вчера, 22:01 by

Общался с другом в ВК,обсуждали музыкальные вкусы.Скидывали треки, разговаривали про плюсы и минусы того или иного жанра.Он мне скинул ремикс группы Autopsy,который якобы сделал сам недавно,и нигде кроме ВК не заливал.Решив проверить верность его слов,на следующий день,когда вернулся с прогулки,зашел на YouTube,ввел в поиск Autopsy и начал искать ремикс,но спустя час поисков ничего похожего не нашел.Поставил фильтр "По дате загрузки",начал листать ролики.Так как я человек,который очень любит всякую мистику и крипоту,моё внимание сразу привлек ролик,ссылку на который я оставлю ниже.Длился он недолго,да и не особо был интересен с точки зрения какой-то хоррор тематики.Но стало интересно откуда автор взял сэмплы для ролика,ибо детально рассмотрев каждую картинку,показанную в нем,не смог вспомнить чего-то похожего,что я уже видел ранее.Пересмотрев ролик несколько раз,появилось загадочное ощущение дискомфорта,мне стало неуютно находится в кресле.Так что,уважаемые пользователи,обращаюсь лично от себя с просьбой-если кого-то заинтересует данный ролик,то помогите мне в поисках сэмплов,которые в нем используются.Буду весьма признателен.И если что-то узнаете об авторе,то тоже можете упомянуть,будет интересно почитатьСсылка на ролик: https://www.youtube.com/watch?v=-toLFakHRYM

Ключевые слова: Смертельный файл дискомфорт поиск видео авторская история

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