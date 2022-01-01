Радий Убийца

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:48

Причина: Изменен раздел.

Таблеточка Просмотров: 38 Комментарии: 0 0 Вчера, 21:48 by

Это не жизнь, это существование! Из обычного Радия которым он был, стал монстром из-за персонажа хоррор игры. Парня звали Радий Душаве́ев, типичный шестнадцатилетний школьник, тёмно-русые волосы средней длины, зеленоглазый, высокий, стройный и очень красивый. Учится на отлично. В одно утро Радий пришёл в школу, он сел за свою последнюю парту и начал вытаскивать учебник по английскому и тетрадь с пеналом. Вот присела к нему девочка старше Радия на год, красивая девочка, каштановые волосы были острижены под каре, голубоглазая, веснушки на щеках, её зовут Злата.— «привет Злата?» Сказал Радий слегка улыбаясь.— «Радий, какие планы на выходные? » Спросила подруга.— «ну не знаю, кажется в парке прогуляюсь, ближе к вечеру буду делать уроки, и смотреть фильм.» ответил тот.— «ммм...а я вот вчера хотела сыграть в хоррор, я в интернете нашла игру где нужно главному герою спасаться от Джеффа убийцы, не могу ничего о хоррор комментировать, обычные бродилки...» Не договорила Злата.— «а кто такой Джефф убийца?» Перебил парень, так как ему был интересен персонаж.— «Обычный убийца с длинными, черными волосами, с белой кожей, с безумными глазами, порванный рот, Джефф убивает не спящих людей ночью.» ответила та.— «наверное этой игре много лет, а ты о ней только вчера узнала...»— «ещё в интернете пишут что, некоторые люди видели Джеффа в живую и им удалось от него спастись, я этому поверила...» сказала Злата, а у Радия глазки прям засеяли, он ответил.— «и ты веришь в этого вымышленного персонажа из ужастиков? Круто конечно, но я хочу тебя расстроить, всё что пишут в интернете это не правда, не обижайся.»Через минуту прозвенел звонок на урок, вошла блондинистая молодая учительница английского языка в кабинет.— «надеюсь все выучили слова? » Спросила она.— «конечно, может с меня начнёте? » С поднятым настроением спросил Радий, после этих слов почти что весь класс прислушался.— «хорошо, Душавеев к доске.» произнес учитель.После уроков парень шёл домой, дом находился не далеко, всего лишь через три улицы. На улице было прохладно и пасмурно, и как всегда полна машин, это же Саратов. Парень остановился, когда увидел четверых пьяных мужчин около трёхэтажного дома где он живёт. Радий постоял несколько секунд оглядываясь то на лево, то на право, то назад находя глазами кого бы можно было попросить этих чудиков убрать.— «Эй, а ты, что там встал? !» басистым голосом сказал мужчина один из них. Парень стоял двадцати шагов от этих пьяных людей, он не знал что делать и на помощь не рассчитывал, благо пожилая соседка со второго этажа выглянула услышав громкую речь.—« да что вы там опять орете? ! Заняться нечем что ли? ! Идите на детской площадке свой срач уберите! Предстали тут к бедненькому.»Пока женщина компанию алкоголиков отвлекает, Радий незаметно проскользнул в подъезд, после поднялся к себе на третий этаж и вошёл в квартиру.Мама парня была на кухне, готовила борщ, а отец чинил кран, как же аппетитно пах борщ мамы, как всегда, вкусно это у неё получалось.—« Радий, дорогой, ты уже вернулся? Хорошо что ты вовремя, я уже почти борщ приготовила! » сказала мама когда, услышала знакомые шаги.— «Ага, ага, слышу.» откликнулся парень, после направился к себе в спальню переодеваться.День прошел, как обычно, а на следующее утро, всё это началось, сумасшедшее утро который Радий не будит собой.Парень вошёл в кабинет математики, на парте где он, как обычно, сидит лежал на левой стороне чистенький конверт из неоткуда, может быть его кто-то подложил. Парень сел за парту, разглядел конверт, не было написано от кого он кроме надписи на английском ”Go to sleep „. Радий не удивился этому, он открыл конверт и вытащил от туда рисунок, там был изображён Джефф Убийца, очень не умело нарисованный, будто бы первоклассник рисовал, главное было разборчиво и части тела пропорциональные. Черные волосы, большие глаза, порванный рот, лицо белое, белая толстовка вся в крови, джинсы. Большинство на рисунке было изображено много крови, Радий посмотрел на Злату и серьезно спросил показывая это изображение.— «из тебя далеко не художник, а зачем ты мне это подложила? Хочу напомнить тебе что я боюсь кровь, я не трус, не думай даже, просто когда вижу кровь, то мне становится очень плохо»Это сделала Злата, но не осмеливалась признаться, она взяла рисунок и разорвала говоря равнодушным голосом.— «я знаю что ты опасаешься крови, я знаю что ты не любишь ужастики, а вот это я тебе не подкидывала.»—« да ладно тебе, это же ты вчера мне о нем говорила и подкладывать ко мне его не кому помимо тебя.»—« толкую же, это не я.»После всех уроков, парень зашёл в гардероб за своей коженой курткой, Радий взял куртку и сразу же из кармана выпало что-то. Парень тяжело вздохнул и выдохнул, после поднял то что выпало, это снова было изображение этого вымышленного персонажа! Но только вот это был не рисунок, больше походило на фотографию. Парень это выкинул в ведро с мусором которое стояло рядышком в углу, Радий напялил куртку, взял портфель и пошел. Шагая по улице он встретил по дороге своего одноклассника в очках в чёрном, его звали Вадим.—« о, привет, домой идёшь? » Спросил он, тот приостановился и неловко ответил.—«д-да...»— «ты говорил что мы в месте пойдем в спортзал.»— «говорил, говорил, говорил...я неважно себя чувствую, давай в другой раз Вадим? » На лице Радия виднелся страх. Вадим понял что что-то не так и изменился в лице, он подправил очки ответив.— «ох... завтра встретимся, окей? »— «окей.»Явившись домой, Радий приступил помогать отцу чинить кран, ведь он не как сделать его не может.— «пап, ты присядь.» произнёс Радий.Отец ушёл в гостиную глядеть телевизор, а парень мучился с краном где-то пятнадцать минут.—« пап! Не знаю как ты, но я уже починил кран! »— «понял! » Ответил отец с гостиной.Парню позвонил Вадим, чтобы узнать как дела, Радий достал телефон с кормана, после присел за стол, всё-таки он рядышком.— «алло? »—« как ты? »—« да ни как, какой-то дурачок подбрасывает мне изображение чудовищного персонажа с кровищей, мне стало плохо после это.»—« ничего себе и что теперь? »— «знаешь? А мне понравилось...» странно улыбнулся Радий, хорошо что его друг этого не видел.— «всмысле понравилось? » Не в до умении спросил Вадим.— «раз Злата верит в Джеффа, что он есть на самом деле и тот кто подкидывает эти изображения тоже верит в него, то я могу Джеффа сделать реальным и их напугать»— «какой Джефф? Ты имеешь в виду тот кто был изображён на картинках? Да брось ты» начал успокаивать Вадим своего друга, так как у Радия голос был очень странным, то есть не нормальным.— «я хочу покончить с этим, это не шуточки, мне понравилось и хочется разделаться с тем кто пугал меня, мне и правду после этих картинок стал он мерещится.»— «как это разделаться и что значит понравилось? Как я понимаю, ты хочешь крови, но ты же её не любишь? Ну и как ты найдешь этого человека? Из-за каких-то картинок решил заняться дичью? »— «мне сначала было не по себе и я понял что должен быть, таким как он, меня потянуло на крики, мольбы о пощаде, на жестокость, и хочется увидеть плачущие лица.»— «всё, хватит, ночью я зайду к тебе и поговорим по душам, не буду ведь тебя по психологам водить.»— «не надо и так всё хорошо, ты можешь помочь мне это сделать? Отбелить кожу? Нарисовать улыбку? »— «что ты такого толкуешь? Прекрати, мы всё обговорим когда приду к тебе»— «так ты мне поможешь? »Вадим кинул трубку не желал больше его слушать.Радий без настроения зашагал к себе в спальню и лёг на кровать, ему ничего не приходилось делать кроме того как уснуть.— «Мы уезжаем на дачу на три дня! Я всегда буду звонить и узнавать как у тебя дела, я оставляю второй кошелек у тебя если что, не скучай, иди запри дверь! Радий ты меня слушаешь? » Парень проснулся из-за голоса матери. Не стоило раскрыть глаза он перед носом увидел ту самую физиономию, но она через секунду растворилась, Радий дёрнулся у него по телу пробежали мурашки и пропотел.— «с тобой всё хорошо? !» снова повторила мама с коридора.—« слышу! Всё хорошо, я всё понял! Эээ...уже ночь чоли? Не фига сколько я спал» через минуту ответил сын.Он встал с кровати и последовал в коридор,за родителями запер квартиру, ключ доверили единственному сыну, радость то какая, парень слегка улыбнулся.Его друг говорил что придет ночью, значит прейдёт, ему не казалось что тот шутил. Вадим переоделся в серую спортивную одежду, положил телефон в карман с наушниками— «Олег, ты здесь останешься или со мной пойдёшь? » Спросил Вадим своего младшего двенадцатилетнего брата сидящего за телевизором смотря мультфильм.— «куда? » Спросил мальчик смотря телевизор.— «я пойду к другу ночевать, у него депрессия кажись и его нужно поддержать, учти ты останешься один, родители в командировке, и вернуться нескоро.»— «окей, пошли».Осеняя ночь была теплее чем днём, не приходилось волноваться за здоровья Олега, мама ведь не будит ругаться что ребенок без куртки, а в одной кофте?в ответе маленького человека Вадиму не очень то и хотелось быть. Дома одного Олега тоже нельзя оставлять, много чего он натворить может, хоть ему не пять лет, а целых двенадцать.Радий удивился что в дверь постучали, парень тихонько попятился к двери и посмотрел в глазок, увидя друга с Олегом, он открыл её.— «проходите.»пробормотал парень одетый в пурпурно-синюю толстовку с растрёпанными джинсами, его русые волосы тоже были растрёпанные будто бы Радий их рвал на голове. Вадим с братом прошли в помещение.— «я так рад, что вы здесь, давайте время проведем в месте? Мне одним оставаться не уютно.» продолжил Радий.— «блин, что за одежда на тебе? Ожидал видеть тебя в пижаме, ты куда это по среди ночи собрался? Хотя хорошо, промолчу.» произнес Вадим смотря не уверено на Радия. Спустя час. В квартире темнота, с гробовой тишиной, Вадиму не спалось на диване, его братика не было видно после того когда Радий отвёл его в ванную комнату и кроме воды как она лилась не было ничего слышно, через пятнадцать минут вода затихала. Парень закрыл глаза, пытаясь, уснуть и как всегда на новом месте не давалось это сделать, он крутился то на лево, то на право, то на живот лёг. Вадиму было не по себе, он встал с кровати и медленно на цыпочках заглянул в ванную комнату, так как был включен свет. Парень то что увидел повергло его в шок, тело его брата лежало в ванне наполненной водой, головы Олега не было, она лежала в раковине." Что это такое? ! Как я мог не уследить! Стоп...его сначала утопили, а потом отрезали голову? !..." У парня началась рвота, но он сдерживался чтобы не вырыгнуть.—« блин...» запаниковал Вадим, он взялся за голову.— «дружище, это ты? Почему ты не спишь? » Послышался голос друга на кухне. Вадим на ватных ногах вернулся назад в гостиную, после лёг на диван, парень дрожал как осиновый лист. Радий зашёл в ту комнату где совершил своё первое убийство, не обнаружив ничего он теперь понял что тот кто был там уже в другой комнате находится. Ему ведь не мог послышаться знакомый голос из пустоты, парень решил проведать спящего друга, а сам знал что он не спит.— «ты спишь? Не желаешь ли ты поглядеть на меня, на моё новейшее симпатичное лицо? Мне помог твой братишка...» рассказал парень. Постояв немножко, оказывается что, ошибся, потом Радий возвратился на кухню.Вадим сразу же раскрыл глаза и схватился за телефон набрав полицию и еле шёпотом начал диалог дрожа— «помогите, меня хотят убить, у него большой нож, я взаперти у него же квартире...»— «Здравствуйте, сохраняйте спокойствие, говорите точнейший адрес где вы сейчас находитесь.» сказал сотрудник полиции.Вадим ощутив на себе взгляд, он приподнял глаза и увидел Радия около дивана, его лицо весьма хорошо поблескивало. Очень белое, большие глаза без веко и вырезанная улыбка.— «Алло? ? Почему Вы помалкиваете? ? Алло? ? Алло! » Твердили в трубку.

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