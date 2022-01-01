Stick_die.mkv

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:54

Причина: Изменен раздел.

amogus pass Просмотров: 51 Комментарии: 0 0 Вчера, 19:54 by

один раз я решил полазить в интернете и нашел на просторах интернета сыллку на файл Stick_die.mkv после просмотра я подумал что не чего не произошло потом после лазьяниня в интернете я пошел спать когда я встал не чего не произошло но я увидел что компьютер был включен но я не придал этому значения я пошел делать свои ежедневные дела но когда я подошел к компу и там было много папок с какимито непонятными файлами и я не заметил этого я опять лазаю по интернете и мне высвителся быннер с отрубленной головой после просмотра баннера у меня сильно заболели глаза я отошел от компьютера выдернул его из провода но теперь при каждом просмотре на экран у меня сильно болели глаза я решил отдать другу свой комп потому что я хотел купить новый пк после отдачи моего компьютера и покупки своего я решил включить его но когда я включил его я ужастнулся...Продолжение следуетСМОТРИТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК- вот ссылка на видео - https://www.youtube.com/watch?v=U9qgT1xiQBU&t

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