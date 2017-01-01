Маленькая история 2

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 06:43

Причина: Добавила теги.

Huuuh Просмотров: 9 Комментарии: 0 0 Сегодня, 06:43 by

Жила-была маленькая девочка. Однажды, темной-темной ноченькой, пошла девочка копать картошечку. Почему ноченькой, спросите вы? Потому что девочка была очень стеснительная и днем копать картошечку в огороде у соседа ей было неловко. Взяла девочка лопаточку. Самую большую лопаточку. Тяжелую лопаточку. Не какую-нибудь там саперную, а самую настоящую огромную лопату. И, закинув мешок на плечо, побрела она куда глаза глядят. А глаза ее глядели прямо на соседский огород. Долго ли, коротко ли шла девочка, шла, пока не ударилась лобиком о калиточку. Ноченька-то была ой какая темная. Во тьме-то этой скрипнула калиточка, жалобно так, одиноко так скрипнула. Очутилась девочка в огороде и принялась копать. Копала она долго, копала усердно, пока лопаточка не стукнулась обо что-то тверденькое. "Клад!" подумала девочка. Побежала она домой и захватила свечечку, чтоб подсветить себе в темноте. Прибежала на огород и спохватилась, что прижечь свечечку нечем. А любопытство распирало девочку пуще прежнего. Со всех ног девочка помчалась домой за спичками, споткнулась обо что-то в темноте и упала, выбив себе передний зубик. Но девочка не отчаивалась. "Хорошо, что зубик!" - обрадовалась девочка, вспомнив о выколотом глазике. Встала, выплюнула зубик и побежала за спичками. Вернувшись со спичками, девочка зажгла свечу и посветила в то место, где лопаточка звякнула. Там виднелась крышечка. Точно клад, подумалось девочке. Можно будет не только новый зубик вставить, но и глазик! Выкопала девочка сундучок и открыла крышечку, а там кости. Жутко перепугалась девочка. И упала бы она замертво, но только давно она уже была мертва. И смахнула она одинокую слезу, и побрела она печально домой.

Ключевые слова: Девочка картошечка огород лопата

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