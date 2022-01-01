Переписка с Лисом

Переписка с ЛисомЯ как всегда проводил свой вечер в ВК. Слушал музыку
переписывался с другом. Как вдруг мне пришло сообщение.
- Привет-привет. Давно не писал тебе. Ты меня помнишь я Лис.
Фанат твоих историй. И у меня для тебя есть подарок. Если
хочешь больше узнать то напиши мне “Хочу”.
- Хочу.
- Вот и отлично. И так я подготовил 7 новый эксклюзивных
стикеров. Но не за даром. Каждый день я буду тебе давать
задание. За выполнение получишь стикер. Отказаться от
задания нельзя. Не выполнить тоже так как и то и другое
обнуляет твой результат. И тогда стикеры эксклюзивные я
заберу. И мы попрощаемся. Как будешь готов то напиши мне.
Меня это зацепило так как мне нравились стикеры Лиса. А
тут ещё эксклюзивные то вообще супер. Я тут же написал
всем друзьям что скоро я буду им кидать новые стикеры. И я
написал:
- Готов.
- Прекрасно! Начнём завтра и я завтра пришлю тебе
первое задание. И по секрету мало кто проходил задание
номер 5. На 4 большинство людей заканчивали. До
завтра.
Понедельник
- Ну что готов? Тогда мы начнём. И так первое задание ты
должен снять историю о том как ты 3 человекам вышлешь
один из моих стикеров. Но сделать это надо за 20 секунд. Как
только напишешь “Ок”. Таймер включиться.
- Ок.
Мне было это сделать легко и я управился за 15 секунд.
- Молодец. Прямо на последней секунде. Задание
принял и одобрил. Лови стикер. До завтра второе задние
уже на подходе.
Вторник
- Привет. И вот второе задание готово. Ты должен
снять историю о том как назначить встречу своё
другу у него дома на завтра. дело в том что
выполнить задание 3 ты сможешь только у него
дома. У тебя будет на это 60 секунд. Ограничений
как ты это сделаешь нету но только время. Ты
знаешь что нужно сделать.
- Ок.
Тут было сложнее. Но поскольку мы с моим лучшим
другом не виделись уже давно то он был рад. Он
тоже хотел знать что за задание будет завтра.
- Отлично. Ты сделал это. До завтра и да 3
задание будет сложное.
Среда
- Вот и твоё 3 задание. Прочитай его внимательно так как
право на ошибку у тебя нету. Это и дальше стикеры есть
только у ограниченного количества людей. Возьми
перчатки и нож. Приди к другу свяжи его и убей. Если
кто-то будет у него то свяжи и того так чтобы он смотрел
как ты будешь убивать своего друга. Ты должен снять
историю как ты будешь это делать. В кадре обязательно
должно быть мёртвый твой друг твои руки в крови и
орудие убийства. Ограничение на это раз нет. Делать как
хочешь время у тебя только до 24:00.
- Что????!!! Я не буду этого делать. Это что шутка? Давай
что-то нормальное.
- Я тебе говорил что оказаться нельзя. Если ты этого не
сделаешь стикеры пропадут. Ты же этого не хочешь.
Вообще жду до полуночи историю. Если я её не увижу
то я это буду считать как отказ.
Мне хотелось этот стикер так как он был достаточно
красивый и стильный. Я не знаю почему я это сделал.
Возможно потому что я слабохарактерный человек. И
ради стиля я готов на все. Как я убивал друга смотрела
его девушка с которой он как раз была в тот вечер.
- Отлично. Вот видишь можешь когда хочешь. До
завтра. И да помни что 4 задание очень сложное
так как многие на нем и сливались.
Четверг
- Привет. Надеюсь ты готов. И так 4 задание.
Ты должен убить свою девушку. Да не
спрашивай откуда я знаю что она у тебя есть.
И не просто убить а ты сначала должен её
связать и и…..ть а потом убить. В истории
должно быть она мёртвая орудие убийства и
но твои руки как можно больше крови.
- Совсем обозрел? Я делать не буду я
отказываюсь.
- Ну тогда я забираю все стримеры. И завтра
жди полицию. Так как они узнают кто убил
твоего друга.
- Как?
- Мы расскажем. Да его девушка ничего не
скажет так как мы вырвали её язык. А вот мы
скажем. Ну так что?
- Не говорите никому я сделаю.
- Вот и хорошо жду историю.
- Да крови много. Но задание принято.
Лови стикер. И вот завтра задание будет
ещё сложнее. До завтра.
Пятница
-Привет. Сразу к делу. Ты показал что ты можешь. Задание 5 убить
свои родителей. Когда они буду спать. Я не буду говорить что и
как это сделать только твоя фантазия. Так как ты не должен их
выносить они должны остаться в квартире я имею виду трупы. От
тебя как всегда их тела орудие убийства и ты весь в крови. От тебя
Истрия от меня стикер. И помни невыполнение и все узнают кто
убийца. Мне уже было все равно. Но я не хотел в тюрьму поэтому я
их убил. И очень жестоко.
-Отлично задание принято. Стикер выдан. До завтра
Суббота
- Привет. Извини но сегодня задание не будет. Да я соврал что
будет 7 стикеров их будет 6. Дело в том чтобы получить
последний стикер надо подготовиться. Задание я тебе напишу
завтра ранним утром. Так как ты его должен будешь его
выполнить до 18:00. Я надеюсь что смертей не будет. До
завтра.
Воскресенье
- И так ты готов?
- Готов.
- Славно. Если ты выполнишь это задание то у тебя будет
стикер у которого не у кого больше нету. Ты должен
выпрыгнуть из окна и выжить. Историю нужно записать
как ты выпрыгнул и летишь история прервётся как только
ты приземлишься. Этого будет достаточно.
- Отлично стикер твой.
Я сейчас в больнице со сломанными ногами. И пишу эту
историю. И лис мне пишет что все это я сделал хоть я ему писал
что он меня заставил. А он говорит что я ради каких то стикеров
убил всех кого я знал и любил А потом чуть не убил себя. Но
сегодня я закончу свои мучения.
Из протокола:
Утром в 7:00 часов утра был найдёт мёртвым подросток. Причина
смерти вскрытие вен. Самоубийство. При подросте была найдена
истории где он признался в совершении 4 убийств. Также найдёт
телефон где есть не принятое сообщение. От некого лиса. Там
сказано что только он смог выполнить все задание. Ведётся
следствие и поиск это Лиса.
Вчера, 11:14 by КромешникПросмотров: 115Комментарии: 0
Ключевые слова: Соцсеть стикеры задания авторская история