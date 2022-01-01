Переписка с Лисом

Кромешник Просмотров: 115 Комментарии: 0 +1 Вчера, 11:14 by

Я как всегда проводил свой вечер в ВК. Слушал музыкупереписывался с другом. Как вдруг мне пришло сообщение.- Привет-привет. Давно не писал тебе. Ты меня помнишь я Лис.Фанат твоих историй. И у меня для тебя есть подарок. Еслихочешь больше узнать то напиши мне “Хочу”.- Хочу.- Вот и отлично. И так я подготовил 7 новый эксклюзивныхстикеров. Но не за даром. Каждый день я буду тебе даватьзадание. За выполнение получишь стикер. Отказаться отзадания нельзя. Не выполнить тоже так как и то и другоеобнуляет твой результат. И тогда стикеры эксклюзивные язаберу. И мы попрощаемся. Как будешь готов то напиши мне.Меня это зацепило так как мне нравились стикеры Лиса. Атут ещё эксклюзивные то вообще супер. Я тут же написалвсем друзьям что скоро я буду им кидать новые стикеры. И янаписал:- Готов.- Прекрасно! Начнём завтра и я завтра пришлю тебепервое задание. И по секрету мало кто проходил заданиеномер 5. На 4 большинство людей заканчивали. Дозавтра.Понедельник- Ну что готов? Тогда мы начнём. И так первое задание тыдолжен снять историю о том как ты 3 человекам вышлешьодин из моих стикеров. Но сделать это надо за 20 секунд. Кактолько напишешь “Ок”. Таймер включиться.- Ок.Мне было это сделать легко и я управился за 15 секунд.- Молодец. Прямо на последней секунде. Заданиепринял и одобрил. Лови стикер. До завтра второе задниеуже на подходе.Вторник- Привет. И вот второе задание готово. Ты долженснять историю о том как назначить встречу своёдругу у него дома на завтра. дело в том чтовыполнить задание 3 ты сможешь только у негодома. У тебя будет на это 60 секунд. Ограниченийкак ты это сделаешь нету но только время. Тызнаешь что нужно сделать.- Ок.Тут было сложнее. Но поскольку мы с моим лучшимдругом не виделись уже давно то он был рад. Онтоже хотел знать что за задание будет завтра.- Отлично. Ты сделал это. До завтра и да 3задание будет сложное.Среда- Вот и твоё 3 задание. Прочитай его внимательно так какправо на ошибку у тебя нету. Это и дальше стикеры естьтолько у ограниченного количества людей. Возьмиперчатки и нож. Приди к другу свяжи его и убей. Есликто-то будет у него то свяжи и того так чтобы он смотрелкак ты будешь убивать своего друга. Ты должен снятьисторию как ты будешь это делать. В кадре обязательнодолжно быть мёртвый твой друг твои руки в крови иорудие убийства. Ограничение на это раз нет. Делать какхочешь время у тебя только до 24:00.- Что????!!! Я не буду этого делать. Это что шутка? Давайчто-то нормальное.- Я тебе говорил что оказаться нельзя. Если ты этого несделаешь стикеры пропадут. Ты же этого не хочешь.Вообще жду до полуночи историю. Если я её не увижуто я это буду считать как отказ.Мне хотелось этот стикер так как он был достаточнокрасивый и стильный. Я не знаю почему я это сделал.Возможно потому что я слабохарактерный человек. Иради стиля я готов на все. Как я убивал друга смотрелаего девушка с которой он как раз была в тот вечер.- Отлично. Вот видишь можешь когда хочешь. Дозавтра. И да помни что 4 задание очень сложноетак как многие на нем и сливались.Четверг- Привет. Надеюсь ты готов. И так 4 задание.Ты должен убить свою девушку. Да неспрашивай откуда я знаю что она у тебя есть.И не просто убить а ты сначала должен еёсвязать и и…..ть а потом убить. В историидолжно быть она мёртвая орудие убийства ино твои руки как можно больше крови.- Совсем обозрел? Я делать не буду яотказываюсь.- Ну тогда я забираю все стримеры. И завтражди полицию. Так как они узнают кто убилтвоего друга.- Как?- Мы расскажем. Да его девушка ничего нескажет так как мы вырвали её язык. А вот мыскажем. Ну так что?- Не говорите никому я сделаю.- Вот и хорошо жду историю.- Да крови много. Но задание принято.Лови стикер. И вот завтра задание будетещё сложнее. До завтра.Пятница-Привет. Сразу к делу. Ты показал что ты можешь. Задание 5 убитьсвои родителей. Когда они буду спать. Я не буду говорить что икак это сделать только твоя фантазия. Так как ты не должен ихвыносить они должны остаться в квартире я имею виду трупы. Оттебя как всегда их тела орудие убийства и ты весь в крови. От тебяИстрия от меня стикер. И помни невыполнение и все узнают ктоубийца. Мне уже было все равно. Но я не хотел в тюрьму поэтому яих убил. И очень жестоко.-Отлично задание принято. Стикер выдан. До завтраСуббота- Привет. Извини но сегодня задание не будет. Да я соврал чтобудет 7 стикеров их будет 6. Дело в том чтобы получитьпоследний стикер надо подготовиться. Задание я тебе напишузавтра ранним утром. Так как ты его должен будешь еговыполнить до 18:00. Я надеюсь что смертей не будет. Дозавтра.Воскресенье- И так ты готов?- Готов.- Славно. Если ты выполнишь это задание то у тебя будетстикер у которого не у кого больше нету. Ты долженвыпрыгнуть из окна и выжить. Историю нужно записатькак ты выпрыгнул и летишь история прервётся как толькоты приземлишься. Этого будет достаточно.- Отлично стикер твой.Я сейчас в больнице со сломанными ногами. И пишу этуисторию. И лис мне пишет что все это я сделал хоть я ему писалчто он меня заставил. А он говорит что я ради каких то стикеровубил всех кого я знал и любил А потом чуть не убил себя. Носегодня я закончу свои мучения.Из протокола:Утром в 7:00 часов утра был найдёт мёртвым подросток. Причинасмерти вскрытие вен. Самоубийство. При подросте была найденаистории где он признался в совершении 4 убийств. Также найдёттелефон где есть не принятое сообщение. От некого лиса. Тамсказано что только он смог выполнить все задание. Ведётсяследствие и поиск это Лиса.

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