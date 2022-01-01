Никогда не работайте в поезде

Никогда не работайте в поездеТо что я вам хочу рассказать связно с ситуацией
которая у меня произошла буквально недавно. А
точнее неделю назад. Но начну пожалуй с самого
начала. Я устроился на работу в поезде в вагоне
ресторане. Я был официантом. Работа как и в
простом ресторане. В смысле разносить меню и
приносить заказ. Так и возить тележку с напитками
по первому и второму классу. Работа не пыльная да
и платят нормально. Развёз тележку и потом стоишь
и ждёшь посетителей. Сейчас правда их не много.
Ну ладно что-то я отвлёкся. И так однажды мне надо
было выйти на работу в ночной рейс. Надо было
проработать 48 часов. Как всегда я
пришёл, переоделся. Мне передали смену сказали
что куда кому. И все и так вышло что я был один+
повар. Я взял тележку и как только поезд тронулся я
сразу начал развозить продукты по первому классу.
Как мне сказали что 1 класс заполнен на половину. А
2 почти пустой. Ну первый класс должен быть
обслужен первым. Все купе были нормальными
кроме одного. Как правило все купе открыты в
смысле что сама дверь закрыта но не на замок. Но
вот дверь где было написано что в это купе идёт до
конца один пассажир. Была закрыта на замок. Но по
инструкции надо постучать чтобы открыли. Что я в
принципе и сделал. Но вот мне из за двери сказали
что ничего не надо. И таким грубым голосом. Что
такое впечатлении что я тут оружие впархиваю а не
кофе или чай. Ну да ладно не хочет человек не надо.
(Для первого класса кофе, чай даром). Я развернул
тележку и пошёл дальше. Второй класс я прошёл
быстро так как в нем было только человек 5. И стал
ждать может кто-то зайдёт в ресторан. Прождать
пришлось не долго. Пришёл человек сказать что это
был богач то нет. Хотя пришёл из первого класса. Я
как и обычно принёс меню и сказал что через 2
минуты подойду принять заказ. Он ничего не
ответил, а я и не требу ответа. Я пришёл через 3
минут ты как мне нужно было сначала убрать за
барной стойкой. Как я приготовился принять заказ.
Человек меня спросил:
- Вы говорили что придёте через 2 минуты. А
пришли через 3. Почему?
- Ну мне кроме всего этого нужно ещё и убирать.
При том что может случиться за минуту.
- Ой вы даже не представляете что. Очень
многое.
- Что например?
- Например за минуту поезд проедет километр вы
вдохнёте 10 раз. А ваше сердце сделает 30
ударов.
- Вы интересный человек но вернёмся к заказу.
- Попрошу картошки и пива. И да при
возможности облейте картошку кетчупом.
- Мы выдадим вам кетчуп и вы сами сможете это
сделать.
- Нет. Я хочу чтобы это сделали вы.
- Но зачем. Мы сделаем не так а потом вы
откажетесь от заказа.
- Мне все равно как вы это сделаете. Но мне
нужно что бы это сделали вы.
- Хорошо мы сделаем. Это все.
- Да пока что все.
Я пошёл и сказал повару что надо сделать.
Повар тоже удивился просьбе клиента. Но мы
обязаны исполнять любое желание клиента.
Когда все было готово. То я отнёс заказ. То мне
по времени надо было опять пройтись по
вагонам. Так как было видно что кто-то вышел а
кто-то зашёл. И я стал развозить. Людей
стало больше. Да и время было утро. Когда я
вернулся то человека не было. Но на столе
лежали деньги и записка очень было вкусно
сдачи не надо. Странно было то что я не видел
как он зашёл в свой класс. Потому что когда я
проходил во второй класс он ещё сидел. Я бы
заметил это. Но да ладно деньги оставил и
хорошо. Я собрал тарелки и пошёл чтобы сдать
их повару. Но повара не было. Я подумал что
повар вышел в туалет. Так как это разрешено.
Но спустя минут 10 я начал волноваться туалет
не так далеко да и что там можно делать более
5 минут. Я уже молчу о 10 минутах. Меня это
стало напрягать. И я пошёл его искать так как я
готовить не смогу. А если опять придёт клиент.
Я пошёл в туалет для персонала. Он он
оказался пуст. Повар не может покидать своего
места. Пускай клиентов и не много заходит но
они есть. Я могу готовить только кофе, чай и
разные коктейли. А повар готовит еду и все
остальное. Ну куда он мог пойти? У меня
началась паника. Закрывать ресторан я не смогу
так как начальник поезда может прийти и у меня
будут проблемы. Может пойти и ему все сказать
что повара нету. Хотя нет я сейчас уйду а повар
вернётся и меня ещё считаюсь слепим. Лучше
дождаться его здесь. Я не знаю сколько прошло
времени на часах было уже 16 часов. А повар
исчез в 6 часов утра. Может на станции забыли?
Да нет ведь повару особенно нельзя покидать
рабочее место. Тем более выходить на
станциях. И тут я подумал ведь когда я уходил с
тележкой то оставался только повар и странный
посетитель. Когда я переходил ресторан чтобы
перейти во второй класс. То посетитель как то
уже очень внимательно смотрел на кухню. А
кухня открытая там все хорошо видно. Может он
как то причастен к тому что повар пропал. Бред но
все же. Надо спросить может он видел что-то.
Найти его было легко я запомнил купе. Дверь
как всегда оказалась закрыта.
- Извините можно войти?
- Вы кто?
- Я вас сегодня обслуживал в ресторане. У
меня к вам есть один вопрос.
- Я вам оставил деньги и сказал что сдачи не
надо.
- Я не о том. вы откроете дверь?
- Извините но не могу.
- Но все же. У меня вопрос вы не видели куда
ушёл повар?
Повисла пауза. Обычно так бывает когда
люди что-то знаю но предпочитают не
говорить.
- Нет извините. Он всегда был на кухне.
- Мне кажется вы что-то скрываете. Я
могу пойти к начальнику поезда и он
открывает дверь. Так как у него есть
ключи от всех дверей.
После этих слов свет погас. А было уже
23 часа. Я ничего не увидел но услышал
как открывается замок в двери купе. И
открывается сама дверь. И последнее
что я помню это сильный удар по
голове. Очнулся я в больнице. И как я
понял в наручниках. Как позже
выяснилось что меня нашли в купе в
крови повара, начальника поезда,
машиниста и контролёров. Кто управлял
поездом не понятно. Я тоже не знал
ответа. Как я не пытался объяснить
полицейским что я не причём. Все таки
меня обвинили. Но по сколько я говорил
не понятно что меня определили в
психушку. Я уже вышел лет 15 как. И
только сейчас я мог это рассказать.
Сейчас я боюсь ездить на поездах. И
заходить в рестораны. Меня беспокоить
один вопрос что или кто это было. Не
понятно. Так что если не хотите
встретиться с чем то непонятным. Не
работайте в поездах.
Вчера, 11:00 by КромешникПросмотров: 153Комментарии: 0
Ключевые слова: Поезд повар заказ авторская история