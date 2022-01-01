Никогда не работайте в поезде

Кромешник Просмотров: 153 Комментарии: 0 +1 Вчера, 11:00 by

То что я вам хочу рассказать связно с ситуациейкоторая у меня произошла буквально недавно. Аточнее неделю назад. Но начну пожалуй с самогоначала. Я устроился на работу в поезде в вагонересторане. Я был официантом. Работа как и впростом ресторане. В смысле разносить меню иприносить заказ. Так и возить тележку с напиткамипо первому и второму классу. Работа не пыльная даи платят нормально. Развёз тележку и потом стоишьи ждёшь посетителей. Сейчас правда их не много.Ну ладно что-то я отвлёкся. И так однажды мне надобыло выйти на работу в ночной рейс. Надо былопроработать 48 часов. Как всегда япришёл, переоделся. Мне передали смену сказаличто куда кому. И все и так вышло что я был один+повар. Я взял тележку и как только поезд тронулся ясразу начал развозить продукты по первому классу.Как мне сказали что 1 класс заполнен на половину. А2 почти пустой. Ну первый класс должен бытьобслужен первым. Все купе были нормальнымикроме одного. Как правило все купе открыты всмысле что сама дверь закрыта но не на замок. Новот дверь где было написано что в это купе идёт доконца один пассажир. Была закрыта на замок. Но поинструкции надо постучать чтобы открыли. Что я впринципе и сделал. Но вот мне из за двери сказаличто ничего не надо. И таким грубым голосом. Чтотакое впечатлении что я тут оружие впархиваю а некофе или чай. Ну да ладно не хочет человек не надо.(Для первого класса кофе, чай даром). Я развернултележку и пошёл дальше. Второй класс я прошёлбыстро так как в нем было только человек 5. И сталждать может кто-то зайдёт в ресторан. Прождатьпришлось не долго. Пришёл человек сказать что этобыл богач то нет. Хотя пришёл из первого класса. Якак и обычно принёс меню и сказал что через 2минуты подойду принять заказ. Он ничего неответил, а я и не требу ответа. Я пришёл через 3минут ты как мне нужно было сначала убрать забарной стойкой. Как я приготовился принять заказ.Человек меня спросил:- Вы говорили что придёте через 2 минуты. Апришли через 3. Почему?- Ну мне кроме всего этого нужно ещё и убирать.При том что может случиться за минуту.- Ой вы даже не представляете что. Оченьмногое.- Что например?- Например за минуту поезд проедет километр вывдохнёте 10 раз. А ваше сердце сделает 30ударов.- Вы интересный человек но вернёмся к заказу.- Попрошу картошки и пива. И да привозможности облейте картошку кетчупом.- Мы выдадим вам кетчуп и вы сами сможете этосделать.- Нет. Я хочу чтобы это сделали вы.- Но зачем. Мы сделаем не так а потом выоткажетесь от заказа.- Мне все равно как вы это сделаете. Но мненужно что бы это сделали вы.- Хорошо мы сделаем. Это все.- Да пока что все.Я пошёл и сказал повару что надо сделать.Повар тоже удивился просьбе клиента. Но мыобязаны исполнять любое желание клиента.Когда все было готово. То я отнёс заказ. То мнепо времени надо было опять пройтись повагонам. Так как было видно что кто-то вышел акто-то зашёл. И я стал развозить. Людейстало больше. Да и время было утро. Когда явернулся то человека не было. Но на столележали деньги и записка очень было вкусносдачи не надо. Странно было то что я не виделкак он зашёл в свой класс. Потому что когда япроходил во второй класс он ещё сидел. Я бызаметил это. Но да ладно деньги оставил ихорошо. Я собрал тарелки и пошёл чтобы сдатьих повару. Но повара не было. Я подумал чтоповар вышел в туалет. Так как это разрешено.Но спустя минут 10 я начал волноваться туалетне так далеко да и что там можно делать более5 минут. Я уже молчу о 10 минутах. Меня этостало напрягать. И я пошёл его искать так как яготовить не смогу. А если опять придёт клиент.Я пошёл в туалет для персонала. Он оноказался пуст. Повар не может покидать своегоместа. Пускай клиентов и не много заходит ноони есть. Я могу готовить только кофе, чай иразные коктейли. А повар готовит еду и всеостальное. Ну куда он мог пойти? У меняначалась паника. Закрывать ресторан я не смогутак как начальник поезда может прийти и у менябудут проблемы. Может пойти и ему все сказатьчто повара нету. Хотя нет я сейчас уйду а поварвернётся и меня ещё считаюсь слепим. Лучшедождаться его здесь. Я не знаю сколько прошловремени на часах было уже 16 часов. А поварисчез в 6 часов утра. Может на станции забыли?Да нет ведь повару особенно нельзя покидатьрабочее место. Тем более выходить настанциях. И тут я подумал ведь когда я уходил стележкой то оставался только повар и странныйпосетитель. Когда я переходил ресторан чтобыперейти во второй класс. То посетитель как тоуже очень внимательно смотрел на кухню. Акухня открытая там все хорошо видно. Может онкак то причастен к тому что повар пропал. Бред новсе же. Надо спросить может он видел что-то.Найти его было легко я запомнил купе. Дверькак всегда оказалась закрыта.- Извините можно войти?- Вы кто?- Я вас сегодня обслуживал в ресторане. Уменя к вам есть один вопрос.- Я вам оставил деньги и сказал что сдачи ненадо.- Я не о том. вы откроете дверь?- Извините но не могу.- Но все же. У меня вопрос вы не видели кудаушёл повар?Повисла пауза. Обычно так бывает когдалюди что-то знаю но предпочитают неговорить.- Нет извините. Он всегда был на кухне.- Мне кажется вы что-то скрываете. Ямогу пойти к начальнику поезда и оноткрывает дверь. Так как у него естьключи от всех дверей.После этих слов свет погас. А было уже23 часа. Я ничего не увидел но услышалкак открывается замок в двери купе. Иоткрывается сама дверь. И последнеечто я помню это сильный удар поголове. Очнулся я в больнице. И как японял в наручниках. Как позжевыяснилось что меня нашли в купе вкрови повара, начальника поезда,машиниста и контролёров. Кто управлялпоездом не понятно. Я тоже не зналответа. Как я не пытался объяснитьполицейским что я не причём. Все такименя обвинили. Но по сколько я говорилне понятно что меня определили впсихушку. Я уже вышел лет 15 как. Итолько сейчас я мог это рассказать.Сейчас я боюсь ездить на поездах. Изаходить в рестораны. Меня беспокоитьодин вопрос что или кто это было. Непонятно. Так что если не хотитевстретиться с чем то непонятным. Неработайте в поездах.

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