Смерть под музыку

The_Alpha Просмотров: 74 Комментарии: 0 -1 Сегодня, 09:08 by

США, Нью-Йорке, 15 декабря 14:19- (P1) Приём, статья 99. 5, место Ричмонд.- - (P2) Ого что-то новенькое.- (P3) Скоро будет!На место назначения, прибыло несколько полицейских и два детектива. Один голубоглазый, высокий, мускулистый, рыжий и весь в веснушках, Арчи Эндрес. А второй был в крутых очках, среднего роста, волосы темно-темно чёрные, весь в татуировках и с пирсингом, Джагет Джонс.- (Арчи) Офицер, что здесь произошло?- - (Офицер) Найдено тело Тристана де Мартеля. У него были не выплачены налоги. Поэтому было решено проветь.- (Арчи) Понятно, покажите тело.- - (Офицер) Хорошо пройдёмте за мной.Арчи и Джагет проследовали за офицером. В комнате было почти пусто, только пару кресел и камин. По середине комнаты лежало оголённое тело мужчины.- (Арчи) Боже, этому мужчине вырезали глаза и покусали всего.- - (Джагет) Сразу понятно, это сделало какое-то животное.- (А) Нет глаза вырезаны окуратно, да и укус человеческий.- - (Д) Ну значит, этот человек-животное.- (А) Так же, был сделан один удар ножом.- - (Д) Хм…- (P3) Детектив Арчи, мы нашли кассету, на ней написано ваше имя.- Арчи загадочно посмотрел на кассету. Кассета была на вид новая, на ней красивым почерком было написано "Для просмотра, Арчи Эндресу"- - (А) Кто это мог быть?!- (Д) Если это убийца, нам нужно снять отпечатки, а потом просмотреть. Это улика!- - (А) Дело говоришь, что же нужно будет этим заняться в участке, а пока поищем ещё что-нибудь.Во время обыска, они не чего не нашли и решили отправиться в участок.В участке, они сняли отпечатки пальцев с кассеты и ждали результат.- (P) Детектив Джагет?!- - (Д) Твердым решающим голосом ответил: Да, что такое?- (P) Мы проверили отпечатки пальцев.- - (Д) И?- (P) Их нету.- - (Д) Это было ожидаемо, преступнико даже других следов не оставил. Что же нужно просмотреть что на кассете!Арчи, сунул кассету в проигрыватель, после сел к Джагету и они принялись внимательно смотреть.На видео в начале, появился силуэт весь в черном, не лица, не рук, не волос, нечего! После чего, включилась спокойная музыка, силуэт начал, пританцовывая уходить. За этим селуэтом, к стулу был привязан мужчина, он был весь в слезах и громко кричал о помощи… Силуэт продолжая танцевать, достал нож из кармана мастерки и вонзил его в мужчине прямо в сердце. После он вынил нож и принелся вырезать ему глаза, сначала один, потом другой. Эти глаза он сунул в маленький мешочек из-под маршмеллоу. После повернувшись спиной к камере, опустился и начел кусать тело. Как только, он искусал метрое тело, он посмотрел в камеру с окровавленной улыбкой. Запись окончена!- (А) Ты был прав, он монстр! Но меня мучает один вопрос, откуда этому монстру известно моё имя?!- - (Д) Да, это загадочно. И то что все вещи которые на записи пропали.- (А) Видимо, он их забрал, но зачем ему нужны окрававленные вещи.- - (Д) Это же логично, он не хотел оставить отпечатков!- (Вместе) А значит!!- - (А) Он сначала вошёл без перчаток. Поэтому следует проверить дом на наличие отпечатков.- (Д) Да, но судя потому-что было на записи, он мог их взять как сувениры.- (А) Но всё-таки надо проверить!- (Д) Хорошо, я позвоню скажу чтобы отправлялись на место преступления.- (А) Хорошо.- (Д) Ладно, я домой пойду, ты как?- (А) Я останусь сдесь, мне ещё нужно кое-что сделать.- (Д) Ладно удачи тебе.- (А) Ага…Арчи просматривал запись на коссете. Покамись не заметел, что-то внизу экрана, он пригледелся и увидел имя "Аврора де Мартель"Продолжение следует…

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