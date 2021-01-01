История о кассете из ада

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 15:34

Причина: Изменен раздел.

Nikit_osik Просмотров: 122 Комментарии: 0 -3 Вчера, 15:34 by

Другие, подобные истории:

Дорогой дневник:Это кажется мое последнее сообщение для тех кто это найдёт.Я не могу выйти из своей квартиры уже 2 недели запасы еды кончились а про воду я вообще молчу. Я в каком-то непонятном измерении куда меня завел это создание а все начиналось как обычно.Я работаю дворником поэтому зарплата у меня не очень большая живу я в однокомнатной квартире в панельном доме. Я собрался оделся и пошел на работу и именно в этот день мне посчастливилось найти кассету с каким-то фильмом а так как у меня небыло кабельного телевидения у меня был видео магнитофон. Радостный после работы я пошел домой вставил кассету в магнитофон и начал смотреть фильм. Фильм был очень скучным да и фильмом это не назовёшь просто девушка ходила по лесу и пела какую-то песню на неизвестном мне языке так что почти на середине фильма я уснул а проснулся я поздно ночью из-за громкого крика я на мгновение увидел страшное лицо в телевизоре а время на часах было 3:34 подумав что это из-за того что перетрудился я пошел спать ночью мне все время снилось это лицо из телевизора оно все не давало мне покоя целых 2 дня а на 3 день во сне я был в тёмной комнате а по середине стоял телевизор с тем самым фильмом передо мной появились настенные часы и показывали время 3:32 и когда время стало 3:33 то из телевизора вылезло то самое лицо оно полетело в мою сторону я не мог пошевелиться и когда оно врезалось в меня я упал в свою квартиру но она была совсем не ухоженная как будто в ней никто не жил уже 8 лет я посмотрел в окно там были какие-то существа совсем не похожие на людей когда я развернулся то в самом конце комнаты стояло лицо которое в меня врезалось оно открыло рот и оттуда вылезла голова моего друга который умер 4 года назад он посмотрел на меня и сказал:это твой личный ад тут еды на 3 дняПосле этих слов он испарится.Соседи начали жаловаться полиции что из квартиры 238 исходит плохой запах уже как 2 недели когда квартиру вскрыли они обнаружили что хозяин квартиры умер от сердечного приступа во сне.Его душа теперь никогда не выберется из проклятого мира который находится в кассете которую он нашел.Ссылка на тот самый фрагмент из телевизора с лицом и криком: https://youtu.be/tQQujN8NaIE