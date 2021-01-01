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Дурдом

Тайна квартиры эпидемия выше

Этажно выше живет над нами щуплый интелегент-очкарик. Живет одиноко, скучно, вот уже 12 лет. За все время ни разу мы не слышали из его квартиры ни музыки, ни телевизора, ни гостей. Всю жизнь он там чем-то постукивал и поскрипывал в выходные, иногда роняя что-то на пол. К этому Тихоне мне довелось обратится всего раза два в жизни. Первый - когда его кондер невыносимо затарахтел от старости и второй, когда мой кот прыгнул к нему в щиток и запутался в проводах. Обращаться к нему действительно малоприятно - дверь он открывает настороженно, скрываясь за ней всем телом и только выглядывая линзами очков)) Все контакты он предпочитает свести к минимуму - «здрасьте» и не более того. Когда я просила его отключить пробки, чтобы вытащить из щитка кота - мне пришлось несколько раз объяснить что мне от него нужно и почему. При этом щиток его был открыт, в проводах душился орущий кот, он смотрел на кота меня и снова повторял «не понял». Но с некоторых пор этот пыльный тип стал нашим самым загадочным ночным развлечением. Однажды, около 12 ночи (да! Как в детской страшилки) , когда все мы улеглись спать, наш сосед начал странно ходить по квартире- из коридора в комнату, к окну и обратно. Делал он это торопливо и тяжело - ощущение что перетаскивал увесистые коробки - Очень уж сильно стучал пятками. Но кроме шагов, никаких звуков груза не добавлялось - он ничего не складывал, не тянул, иногда двигал как-то мебель, делал небольшие хаотичные паузы и все возобновлялось - коридор, комната, окно и обратно. Продолжалось это примерно часа подтапливаю и как-то стихло. Ну мы конечно удивились ночной суетой, но мало ли, что уж такого. Только это продолжилось и на следующую ночь и ещё одну и ещё. Раздражённые и злые мы уже собирались идти ругаться, но ходьба пропала и не беспокоила нас месяц или два. Потом повторилось тоже самое, но с вариантами -сосед стал ходить иногда в носках, все также сильно ударяя пяткой, иногда на каблуках, но всегда в районе 12 ночи.. зацикленность его движений вызывало множество вопросов - что он там делает, мы так и не могли себе объяснить. Это не было похоже на ходьбу в раздумье или для фитнеса - движения слишком быстрые и стремительные, такие, когда выполняешь работу. Но что можно таскать ночами из коридора в комнату по два часа неясно. Тем более, что никаких погрузок в саму квартиру не происходило. Вот с тех пор так и шло - периоды загадочной ночной ходьбы сменялись периодами спокойствия. Мы гадали. Сосед стал нашей достопримечательностью, семейной байкой - о нем мы гадали со своими родными и друзьями, смеялись над вариантами и гордились как кентервильским приведением. Пока не случилась вчера. В 12 ночи в квартире над нами стал бегать какой-то ребёнок. Ребёнок бегал по маршруту соседа - коридор, комната, окно и снова коридор. Бегал босиком - звук характерных шлепающих ног, но бегал так громко, сильно и тяжело, как будто весил этот ребёнок килограм 80... . Ребенок, бегая, не кричал, не смеялся, не плакал, не шалил - он монотонно повторял маршрут соседа, тоже иногда в паузах двигая мебель. Я даже решила, что может сосед напился и бегает пьяный, как ребёнок (что само по себе достаточно жутко) но сосед был худощав, а бегало нечто пухлое и тяжелое. Со временем несколько замедлились, а потом и вовсе потерялась координация движения, превращаясь в хаотичные шлепки и стало казаться что шлепки это не ног, а рук!! Существо стало представляться скорее животным - гориллой, обезьяной - уже невозможно объяснить было ребёнком эти бессмысленные тяжелые движения. Сами звуки стали объёмнее и ближе, как если бы этот кто-то бегал у нас в квартире. Как только я так подумала, сразу показалось что скрежет это не двигаемая мебель, а такой утробный звук - то ли стон, то ли хрип этого существа. Эта мысль меня окончательно тбездвижела от ужаса. Короче, в этот раз было не смешно. Беготня и скрежет по времени длились как и раньше и больше ничто не тревожило тишину. Звуки вчера хотела записать на айфон, но слушая записи, оказалось, что очень шумит фон, как будто включено неработающее радио и все забивает. Ночью я раздумывала, как прийти к соседу и спросить все от в порядке, рассказать как нас напугали звуки и что же все таки они означают - не ругаться, а прояснить. Но че то страшно пока. Он прямо очень неприятный в общении.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:50
Причина: Изменен раздел.
Вчера, 21:50 by GostiyaПросмотров: 65Комментарии: 0
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Ключевые слова: Сосед шаги ночь авторская история

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