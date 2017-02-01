not found app

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Мухосранске

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 22:26

Richard Gyr Просмотров: 26 Комментарии: 0 +1 Вчера, 15:49 by

Действие произошло сегодня, 24 ноября в с. Ссёлки, что находится вгороде Липецке. Две личинки человека (имена не упоминаются) 5-го класса принесли в школу свои яблофоны/ведроиды, на которых было установлено некое, которое, как выяснилось, вызывалона психику. После скучных занятий, вместо того, чтобы галопом нестись в школьный буфет, в кругу любимых дноклассников они запустили приложение, которое начал издавать разные неприятные звуки(?). Чуть позже, во время следующего урока личинусов, присутствующих на сие мероприятии, начало тошнить. Со слов учителя, они жаловались на слабость. Закончилось всё тем тем, что 12 человек из класса были госпитализирован в областную детскую больницу. Прокуратура Липецкой области уже начала проводить доследственную проверку по данному событию, в скором времени обещая предоставить общественности предварительную причину.То приложение, которое "вызывало ультрозвуковое воздействие на психику" найдено пока что не было. Кто располагет какой-либо информацией по поводу данного приложения, отпишите в комментарии.

Ключевые слова: Приложение смертельный файл ультразвук новости

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