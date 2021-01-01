Астрал

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 12:24

Причина: Изменен раздел.

Sanny Просмотров: 107 Комментарии: 0 +2 Вчера, 12:24 by

Давно ето было лет 15 назад. Мой первый жених был добрым и религиозным человеком. Мы познакомились с ним у наших общих друзей. Он старше меня, ему нравилось мне рассказывать о Израиле и обо всем, о море, природе, политике. По маме он был еврей. Он почитал свою семью и искренне относился ко мне. Приглосил он меня к себе в гости в Израиль. Там каждый второй из снг. Мне етот жених запал в душу так как он был еще и моим другом. До етого у меня не было отношений, я скромная, без вредных привычек, бары и диско меня не интересовали. И вот я стала делать документы. Прошлась по городу, купила пирожок у смуглой бабушки она еще что то приговаривала мне в след. Приехала домой и в че то мне стало плоховато. Заснула, забыла зашторить окна, светила полная луна. Чувствую, засыпаю я и затягвает меня в подушку все тело и особенно голова. Слышу звук горения и огня. Как костры горят что то тлеет. Вроде плавиться все, трещит. И ощущение полета. Просыпаюсь я в часа 2. Чувствую, кто то рядом лежит, занимает пол кровати. Я стараюсь повернуться а никак. Занято много места. Смотрю - спит мой жених рядом со мной. Руки белые сложил, лицо, брови темнеют, тело объемное, человек как человек. Только одежды я не видела. Был он укрыт моим одеялом и руки сложил на груди. Я на него посмотрела и стала звать по имени. Просыпайся говорю. Подумала что он соскучился, приехал и его мама впустила. А он глаза открыл, не на меня а в окно стал смотреть. Белков я не видела но ведь темно же было. Не обращает внимания на меня совсем, не отвечает. Я его за грудь тормошу слегка, никакой реакции. Я призадумалась, что то не так. И тут до меня дошло, что дверь то я на большой крючок закрывала. Я в тихом ужасе, стала звать маму. Потом решила прыгать через ето тело и включить свет. Но испугалась что он схватит меня за ногу. Пощипала себя за руку чтоб убедиться что не сплю. Закрыла глаза и сидя уткнулась лицом в колени, начала читать молитвы. Я подумала что если он добрый то вроде не должен на меня как то напасть. Пять раз молитву прочла он не исчезает, его тело упираеться ко мне в ноги. После десяти молитв Отче наш я почувствовала что его нет. Открыла глаза, кровать пуста. Тут конечно я вскочила. Моя мама говорит, я слышала вроде ты кричала и звала, она находилась в другой части дома. Я такая - да, а чего ты не среагирывала!? После етого я еще пару недель спала с иконками в кровати. Больше такого не происходило. Приезжала бабушка, издевательски так спрашивает, что то ты с иконами спиш, богомольная стала что ли. Вообщем, приехала я в Израиль и все бы да ничего но встетила еврейскую маму. У нее был план как я жить буду где работать, что есть, когда мне в душ ходить, режим дня в точности и мног еще чего. Как то не сложилось у меня а проще сказать - задолбали. Я спрашивала у жениха почему ето он приходил ко мне в кровать в другую страну перенесся. Он сказал что просто думал обо мне долго перед сном и так заснул. После отношений я немного повзрослела и вышла замуж, вот уже 17 лет я замужем за прекрасным человеком, привидений я не вижу но способности у меня есть. Мне кажеться меня перенесло в нижнее измерение. Ну не может же домовой превратиться в человека настолько ясно и четко что бы не было различий. К читателям я отношусь с уважением и придумывать ничего не буду. История правдивая.

Ключевые слова: Астрал привидение ужас авторская история

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