Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Два чёрта на подоконнике

Был у меня один товарищ, всегда он был пьян и весел, и жил в доме из сруба недалеко за городом. Но однажды, встретившись с ним, я его не узнал, он был абсолютно трезв. Пригласил меня к себе в гости попить чаю. По дороге предложил купить мне выпить, я согласился. Себе он не взял, сказал, что больше не пьёт. Завязал! На мой вопрос, что случилось? Как смог бросить? Дома, за чаем мне всё рассказал:

- Лежу я на спине, "после вчерашнего"! Плохо мне очень! Голова болит и тело ломит, просыпаюсь, но ещё глаза не открыл, только приоткрыл. Боковым зрением вижу, на подоконнике два чёрта сидят! Один с обрезом, второй с топором. (Держит топор двумя руками). Я от страха замер, глаз до конца не открываю, но и совсем не закрываю, слышу, один другому говорит:

- Вот сейчас он проснётся, ты его давай из обреза, а я его сверху топором. (И показывает движение топором).

Я испугался, чувствую по спине холодный пот выступил, решил им не показывать что проснулся, глаза закрыл, лежу не шевелясь, а дыхание моё стало прерывистым и частым. Чувствую, что дыхание контролировать не могу. Один из них говорит другому:

- Вон, смотри, он проснулся!
- Да нет ещё, глаза не открыл!
- Да сейчас вот-вот откроет! Давай, уже стреляй!

Я от страха и нахлынувшего ужаса не смог больше притворятся, глаза мои сами открылись, и тут раздался выстрел! Я быстро вскочил, на подоконнике никого не было. Подумал, белая горячка случилась! А недавно в доме ремонт стал делать. И, не поверишь, из стены пулю вытащил!


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:20
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 21:20 by СтигандрПросмотров: 157Комментарии: 1
+3

Ключевые слова: Черти подоконник пуля авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Дама в черном
Вчера, 22:53
+1
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 361
Пуля от каких то прошлых событий и хозяев могла остаться, а видения могли быть сном, как вариант
Зарегистрирован: 4.08.2014
 
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.