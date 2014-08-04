Два чёрта на подоконнике

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:20

Причина: Стилистика автора сохранена.

Стигандр Просмотров: 157 Комментарии: 1 +3 Вчера, 21:20 by

Был у меня один товарищ, всегда он был пьян и весел, и жил в доме из сруба недалеко за городом. Но однажды, встретившись с ним, я его не узнал, он был абсолютно трезв. Пригласил меня к себе в гости попить чаю. По дороге предложил купить мне выпить, я согласился. Себе он не взял, сказал, что больше не пьёт. Завязал! На мой вопрос, что случилось? Как смог бросить? Дома, за чаем мне всё рассказал:- Лежу я на спине, "после вчерашнего"! Плохо мне очень! Голова болит и тело ломит, просыпаюсь, но ещё глаза не открыл, только приоткрыл. Боковым зрением вижу, на подоконнике два чёрта сидят! Один с обрезом, второй с топором. (Держит топор двумя руками). Я от страха замер, глаз до конца не открываю, но и совсем не закрываю, слышу, один другому говорит:- Вот сейчас он проснётся, ты его давай из обреза, а я его сверху топором. (И показывает движение топором).Я испугался, чувствую по спине холодный пот выступил, решил им не показывать что проснулся, глаза закрыл, лежу не шевелясь, а дыхание моё стало прерывистым и частым. Чувствую, что дыхание контролировать не могу. Один из них говорит другому:- Вон, смотри, он проснулся!- Да нет ещё, глаза не открыл!- Да сейчас вот-вот откроет! Давай, уже стреляй!Я от страха и нахлынувшего ужаса не смог больше притворятся, глаза мои сами открылись, и тут раздался выстрел! Я быстро вскочил, на подоконнике никого не было. Подумал, белая горячка случилась! А недавно в доме ремонт стал делать. И, не поверишь, из стены пулю вытащил!

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