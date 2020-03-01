Устаревший дом

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 02:14

Причина: Изменен раздел.

РђСЂСЃРµРЅРёР№ Р“СѓСЂСЃРєРёР№ Просмотров: 5 Комментарии: 0 0 Сегодня, 02:14 by

На моей даче был хороший большой дом с 6 комнатами. Но с зади был ещё один, он был совсем маленький, с 2 комнатами,гле был чердак..... На этом чердаке обычно сидели коты. Но на чердаке было два отделения, в первом валялся всякий хлам а во втором было небольшое окошечко которое смотрел прямо на летние солнце. Немного о доме-в 1 комнате стоят 2 кровати 1 диван, ну и телик что бы не заскучать. А во второй комнате библиотека, где было достаточно дудко.И так один раз я моя бабушка и мой брат решили немного пожить в этом доме что бы совсем без дела не стоял. Первая ночь проходит странно слышны всякие звуки непонятно откуда, я это все списывл на телевизор что он барохлит. Но следующая ночь меня убила, перед тем как войти в библиотеку у нас стоят две двери подрят, и они достаточно сильно закрываются. Ну так как у нас в библиотеку не ходил мы просто тусили в одной комнате. Ну так вот, перед тем как ложиться спать я сходил в душ, и когда я шёл обратно в комнату я точно помню как все две двери были закрыты.... На следующие утро они все две были открыты, я спросил у бабушки и у брата что туда никто не ходил? Они отвечали что нет. 3 ночь-эта ночь как по мне была самая страшная, однажды я глубокой ночью проснулся от грохота в библиотеке(соседнея комната да и ещё стены картоновые) я реско вскочил, и прислушался, мне было на столько страшно что по мне прошёлся холодный пот, но дальше было хуже. После поления какого то предмета я начал слышать шаги, я просто лёг и притворялся что сплю. Я просто тупо не знал что делать, кто то находиться в нашем доме кроме нас и мы об этом не знаем. Наверное если кто то бы хотел забраться в дом то у него на это были бы основания, либо ограбление, либо убийство, ну или просто скрытно там жить. Я сходил я на мнение того что нас хотели убить. Но нет все обошлось.Следующие утро-я рассказал что услышал в том доме, меня выслушали и смутно посмотрели, я уж подумал что меня дердут за психопата. Но нет, смотря новости я услышал что говорят о пробеге из тюрьмы...... По мне опять прошёл холодный пот. Я понял что из Тверской тюрьмы сбежали зеки. Я надеялся на то что они уже ушли.... Но видео нет, в том доме все равно происходят непонятные аещи

Ключевые слова: Дом нечто странности авторская история

Другие, подобные истории: