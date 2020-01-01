Черная вдова

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 08:43

Причина: Изменен раздел.

lenaevseeva Просмотров: 139 Комментарии: 0 -2 Вчера, 08:43 by

Ехал я рано утром с работы, с ночной смены, дождь льёт как из ведра. Смотрю на остановке девушка сидит, промокла вся, замёрзла, в одной пижаме и домашних тапочках. Не мог проехать мимо, остановился. - вас подвести. Крикнул я в окно. Она молчит, голову наклонила, мокрые волосы свисают вниз, лица не видно и вздрагивает, будто плачет. Я вышел из машины и подсел к ней. - Вас подвести, дождь какой поливает. Спросил я - нет спасибо, мне нельзя домой, там Марина, она опять пишет. ... - ну пошлите в машину, там тепло и сухо. Сказал я. Она согласилась. И то что она рассказала не подлежит не какому логическому объяснению. Теперь от ее имени. ... Зовут меня Даша работаю в магазинчике, недалеко тут. Жила с родителями, но решила что пара и честь знать. У меня братишка младший, ему 17 лет исполнилось недавно, уже не маленький А квартира двухкомнатная, в одной родители, а в другой мы с братишкой, ну вот решила я снять квартирку и жить отдельно. Мне уже 24, решила начать самостоятельную жизнь. Подала объявление. Ищу девушку для съёма совместного жилья. Чистоплотная, ну и все такое. ... Номер телефона Через пару дней звонок. - Даша здравствуйте Я по объявлению. Меня Марина зовут. Поболтали мы с ней, вполне адекватная, милый голос, вежливая Решили встретится в кафе, познакомится. Все же жить вместе. Кафе возле моего магазинчика, там и встретились. Милая девушка, опрятно одета, но как то по-деревенски что ли. Длинная коса, русая, голубоглазая, а в остальном нечего не обычного, вообщем посидели, поговорили, она из деревни приехала, учиться здесь будет, ей 19 лет Ну вариантов все ровно больше нет, а с моей зарплатой сама я квартиру не потяну. На следующий день нашла я квартирку недалеко от работы, да и ее институт рядом. Все в плюсе. Позвонила, договорилась. Вечером пошли смотреть Квартирка чистая, все условия. Телевизор, шкаф для одежды, комод диван конечно же, раздвижной, ну нечего поместимся. На кухне тоже все есть, холодильник, даже микроволновка. Квартира на втором этаже в старенькой пятиэтажке. Балкон и даже кладовка в стене. Цена нас устроила. - мы берём. Сказала я. Хозяйка милая женщина лет 50. Ну короче договор составили и завтра я самостоятельная девушка! Взяла выходной, собрала все свои пожитки. ... Мама была сначала против, но я ее убедила что так всем будет лучше, И братишке нужно личное пространство, не 5 лет уже. Встретились с Мариной у подъезда, решили вместе первый шаг во взрослую жизнь сделать. Душа прям пела, я так давно мечтала жить сама, не кто не командует, посуду хочешь мой, а хочешь нет. Когда хочешь домой и приходи. И Никиту можно иногда в гости приглашать. Сама себе хозяйка. Вечером уборку затеяли, весёлая девчонка оказалась Маринка, Рассказывает приколы деревенские, про дискотеки их, про подружек своих. - Марина, а парня что не было у тебя там? Ты все про подружек, а парней как будто и не существует в этом мире. Она замолчала, нахмурясь продолжает шкаф мыть. Нет, ну нет подумала я про себя, нехватает еще чтоб она этой была. ... ну как их там называют? Которые не парней, а девушек любят. ... стою и вспоминаю. - Нет Даша я нормальная, просто неладиться у меня с парнями, не нравлюсь я им. Сказала Марина Фу блин, а я уж испугалась. Посмеялись над этим недоразумением и продолжили отмывание квартиры. Не ну так- то да. Она какая-то невзрачная, вроде и фигурка стройная и грудь есть и волосы шикарные, видно, что не крашеные. Но мышка серая, поглядывая на неё думаю про себя. Да и ладно, каждому свое в этой жизни Через неделю у Марины занятия начались, так и живём Она учится я работаю. Ей с деревни мама посылки передаёт, хозяйство свое же. Деньги присылают. Никита мой пару раз заходил, не любит он к нам в гости приходить, все меня к себе тянет. Говорит Марина его глазами пожирает, аж страшно что сейчас накинется. Я посмеялась над ним, да ну тебя, просто у ней парня нет. Все было хорошо, не ссорились мы, Марина как то цвести начала, красит глазки смотрю, юбочку у меня взяла короткую. Ну и хорошо, кавалера найдёт себе может и на моего пялится перестанет. Проснулась я как то ночью от шороха, Кстати спали мы отдельно, Маринка предложила диван раздвигать и вместе спать. Но я что-то побаиваюсь ее в этом плане, фиг знает что у ней на уме. Привезла свое кресло раскладное из дома Но короче просыпаюсь ночью, часа три было а ее нет и слышу в прихожей шобуршание какое-то, встала тихонько вышла в прихожую, никого, прислушалась В кладовке что ли? Приоткрываю дверь а там Маринка сидит в старом хламе хозяйском роется. Там свет такой знаете, лампочка обычная под потолком как в шкафах больших, за верёвочку дернешь свет загорится. Кстати хозяйка сказала что там вещи ее матери еще, бабулька умерла давно они туда все сложили. Вроде как память и выкинуть жалко. Так вот сидит она и перебирает все это барахло.- Ты что не спишь? Спросила я.- Не спится что-то, нашла чем себя занять вот, смотри какие фотки старые, шляпу какую-то на себя одела, бусы на шее.Мда странная она, да пусть капается, подумала я и пошла спать. Прошло пару дней, сижу на работе, дремлю, народу нет, тишина. Звонит мне мама Никиты, плачет, спрашивает когда я его видела последний раз, как два дня дома нет и телефон не отвечает.- тетя Таня да я его два дня назад и видела, он меня как проводил так и ушёл домой. Говорил на рыбалку уедут с друзьями, я ему и не звонила, думала приедет и сам отзвониться.- Не ездил он некуда Дашенька. Встретила его друзей сегодня, говорят что не видели они его. Как проводил тебя так и пропал. В милицию ходила, говорят три дня ждать надо, завтра в розыск подадут если не объявится. У меня сердце в пятки опустилось, ноги отнялись, в глазах аж потемнело. Никита мой. Как так, куда он мог деться. Просидела в шоке так пол часа где-то. Позвонила хозяйке отпросилась, сказала что заболела. Она женщина понятливая, пришла.- Иди Дашуля домой, я сама поработаю. Как выздоровеешь позвонишь. Я поплелась домой, ноги подкашиваются, мысли путаются. Про Никиту думаю, куда он мог деться? Хулиганы?Да у нас тихий городок вроде. Сама все дозвониться пытаюсь, отключён. Марины еще не было дома, на учёбе наверно. Хотела ужин приготовить а из рук все валится. Включила телевизор. Новости. Парня нашли на старом заводе, повесился. Документов при себе не было, кто узнал позвоните по номеру.Я по стенке и скатилась на пол. Никита? Нет это не он, слава богу. Закрыла глаза, сердце стучит словно выпрыгнуть хочет. Вот это шок. Пришла Марина, весёлая такая.-А с тобой что? Все хорошо? Улыбаясь спрашивает.-Плохо все. Никита пропал, два дня уже нет, мама его в розыск подала.Ответила я.-Она так посмотрела на меня странно, бровью повела и молча ушла на кухню.-Даша кофе будешь? Кричит с кухни. Какое кофе к чёрту, как она так может? Хоть бы как-то поддержала, вот гадина же.Думаю про себя я.Вечером новости, опять труп парня нашли в заброшенном доме, вены вскрыл. Нет не Никита. Да что происходит такое? Молодые же совсем, не когда у нас такого не было, городок маленький и умирали так только своей смертью. И опять в новостях. Труп нашли, В подвале каком то и опять парень молодой. Чертовщина блин. Поехала к родителям, мама с отцом перепуганые, за бротишку боятся. Моньяк говорят появился, молодых парней убивает.- А в новостях вроде говорят суицид это. Сказала я. Да кто знает что это, но мёртвыми находят же, Это страшно. Посидели поболтали. Вечер уже, к себе поеду. Подумала я. Тут Макс залетает, глаза бешаные -Вы слыхали? Там парня нашли лет 18 на турнике весел, повесился говорят.Мы с тренировки вышли а там ментов куча, снимали как раз, я сам видел. Я чаем аж захлебнулась.Мама тарелку выронила и давай причитать.- Дашка домой не поедешь у нас останешся. А ты Максимка в школу не пойдёшь больше, пока не найдут садиста этого.- И правда что-то странное происходит.Говорю я.-Нет мам я домой поеду наверно, такси вызову, девушек то не убивают. Да и Марина там одна. Мама конечно не хотела отпускать, но я настояла. Вызвала такси и уехала. Зашла в квартиру и прислушалась. .. -,, Маринааа! Ты дома? Крикнула я. Ты слыхала что в городе творится? Никого нет Где лазит так поздно? Подумала я Прошла в зал и упала на кресло Сижу о Никитке думаю Если и его убили то труп то не нашли до сих пор, Значит живой он? Но где он тогда? Ой блин, даже не разулась. .. Прошла в прихожую и мое внимание привлекла кладовка. .. Зашла, включила свет, Осмотрелась. ... Да нечего такого, старые вещи, прибрано даже, Марина наверно все разложила. А это что такое? Перо? Старинное перо с золотым наконечником, с гравировкой какой-то странной на непонятном языке. Ну положила на место, не наше же.Закрыла кладовку на защёлку и пошла на кухню. Решила Марине позвонить - алло я с другом к кафе сейчас, позже приду. Ответила Марина.- Марин ты аккуратней, слышала же что происходит.Ну она начала. что фигня это, сами с собой кончают и все такое. .. Опять набрала Никиту и опять нечего. И да. ... Марина. ... с другом. .. странно это.Ну и хорошо, подумала я. Пришла Маринка, взьерошеная такая, весёлая. Ну нагулялась. .. Ну вечер как вечер, поболтали ни о чем. Не хотела она об этих смертях говорить и про Никиту тоже не хотела. Легли спать. Я проснулась часа в 3, ее нет опять. Я потихоньку встала и на цыпочках прошла в прихожую, везде темно и только из кладовки свет.Я решила подглянуть, что она там опять делает, ночью еще. Передо мной такая картина, сидит Марина на полу в старинной этой шляпе с огромными полями, на шее бусы старые, браслеты какие то, кольца на руках и что то пишет, Этим Пером который я тогда видела, рядом на полу стоит чернильница, странная такая, старинная с красными чернилами. Она макает туда перо и пишет. Жесть какая. Совсем рехнулась, подумала я. Да пусть блин пишет, может муза просыпается только ночью. Она и была того немного.Подумала я и пошла спать. Утром звонит мама, опять труп парня нашли . Он с 5 этажки с крыши спрыгнул и сразу насмерть. Да что наша полиция не работает? Пора уже что то делать Столько парней погибло. Ответила я. Поговорили еще и я в ванну. А кладовка напротив ванной комнаты. Маринка спала еще, первых пар нет, вот и дрыхнет . Зашла в кладовку, осмотрела все, так же, окуратно все сложено. Там тумбочка старенькая стояла а на ней чернильница эта с пером. Я смотрю а там жидкость странная, красная на чернила не похожа совсем. Понюхала. Запах такой интересный непонятный но точно не чернилами пахнет. Кровь! Точно кровь! Я чуть не уронила, поставила обратно и закрылась в ванной. Так. .. если это кровь. .. да нет. .. она что кровью пишет? А что пишет? И почему ночью? Пытаюсь что то понять. .. не понимаю . Надо короче найти тетрадь, тогда и понятно будет что она пишет и зачем. Подумала я. А пока вид сделаю что нечего не знаю. День прошёл обычно, звонила Никите, отключён. Поговорила с его мамой, говорит полиция ищет. Щас вон что происходит, говорят готовится к худшему. Марина ушла в институт.Я в кладовку, перерыла все. .. где она эта чертова тетрадь? Негде нет же. С собой носит что ли? Все положила по местам, чтоб она не заподозрила нечего. Чаю надо попить, успокоится да мысли в порядок привести. Подумала я и пошла на кухню. Черт из рук все валится, рассыпала сахар. Открываю шкаф под раковиной чтоб савок достать, убрать надо, все в сахаре блин. Смотрю а там в углу за трубами лежит что-то. Да ну. .. серьезно. .. тетрадь. Старая такая потрепаная временем. Обложка кожаная и листы странные, не бумага, а что то другое. Кожа! Я бросила ее на пол. Кожа блин, точно кожа! Мысли идиотские в голову лезут, человеческая кожа.-. Мамочка! прокричала я. Но обратного пути нет, надо прочитать, надо. Что она пишет там. Собралась с духом, открываю. Красными чернилами, нет не чернилами, а скорее кровью.- Познакомилась с парнем, зовут его Михаил, смазливый такой, только заговорили, и тут его девушка подошла, накрашеная мымра. И он с ней ушёл, на меня ноль внимания.А дальше началось, про то как он верёвку привезал , как петлю сделал. Как глаза выпучил, когда умирал и все в подробностях. И остальные случаи когда парни погибали. Не стала бы читать весь этот ужас если бы не Никита, читаю а сама ищу его имя, чувствую я, что и в пропаже Никиты она замешана. Там столько еще случаев описано, нам не все в новостях говорят, а может не всех нашли еще, пропало еще несколько парней не только Никита. Целыми днями по телику розыск. Если кто видел и фото. Слышу входная дверь открывается, блин вот попала же. Но я успела, запихнула тетрадь туда же за трубы. Схватила веник и подметаю. Руки трясутся, но вид не показываю.- Привет. Ты как тут? Уборка? А я на свидание иду. Даш свою кофточку? Тороторит она. Опять на свидание, значит будет новый труп. Что делать? В полицию идти? Тетрадь показать? Жутко конечно но кто мне поверит, ну подумают что она после их смерти это все пишет, она же на журналиста учится. А меня еще в психушку закроют. Что делать? Поехать к маме может? Думаю я. Поеду, щас уйдёт и поеду, тетрадь возьму как доказательство. Пол часа и она убежала, и тетради нет, блииин, пока я в зале кофточку доставала ей эта ведьма тетрадь забрала. Вот же гадина блин. Все ровно поеду к маме и расскажу все. Нельзя ей писать, нельзя. Марина приедет и опять напишет и опять кто то погибнет. А может и правда она пишет уже потом, она же журналист. Надо посоветоваться с мамой. Решила я . Вызвала такси. Мама встретила удивлённо, что то случилось? На тебе лица нет. И Максимка где то шляется, до сих пор дома нет. Звони мама, звони ему, где он узнай, с кем он. Закричала я и мама позвонила.- алеее. Я уже возле дома, в подъезд захожу.Ответил братишка. Ну я не стала медлить, когда пришел Макс я им все и рассказала, все что я видела и о чем читала в этой чёртовой тетради.-Ты сфоткать не додумалась? Говорит Макс. Точно сфоткать же могла, а потом прочитать уже, вот я сглупила, хотя не до того было.- Знаешь как страшно это все, ты еще тетрадь невидел. Ответила я.мама сказала что в полицию надо.И переезжать домой, подальше от этой ведьмы.-Не могу я, пока не узнаю где Никита и что с ним случилось Ответила я Несмотря на все уговоры мамы я вернулась домой к Марине Она пришла не поздно, весёлая, ну как всегда Рассказывает что-то, а я наблюдаю за ней, где тетрадь? В сумке наверно. . Думаю про себя. Легли спать, я не сплю, притворилась . Часа в три ночи она встала и пошла в кладовку. Минут через 5 я за ней, крадусь, заглядываю в кладовку, она пишет, в этой же шляпе, бусы, все так же как тогда.Блин, блин, что делать? Как ее остановить? Я набралась смелости открываю дверь.- Где Никита? Что ты с ним сделала? Спросила я напрямую.- Никита? Подняла она голову и удивлённо посмотрела.Я еще не решила что с ним сделать. Вот думаю, утонет, повесится, или под машину попадёт. Засмеялась она.- Да кто ты такая блин? Спросила я сквозь слезы.- Я? Я Марина. Я нашла здесь такое сокровище, я могу решать судьбы людей, вернее их конец судьбы, я пишу , а они умирают. Как напишу так и умрут. Парниии, животные, им надо только одно. Живут инстинктами. Я мечтала расправиться с ними, со всеми ими. Они играют с нами, пользуются нами, мы влюбляемся в них, а им все ровно, они бросают нас и находят других. И твой Никита, он такой же как все.Я придумаю для него особую смерть. И ты нечего не сможешь сделать. Нечего. Я набросилась на неё, пыталась отобрать тетрадь, перо. Я кричала, что вызову полицию, просила не трогать Никиту. А она смеялась. Она толкнула меня и я ударилась головой и потеряла сознание. Очнулась через время. Лежу в прихожей на полу, голова раскалывается . А она пишет. Подняла голову, посмотрела на меня своими уже не голубыми глазами , а красными, красными блин как кровь как чернила которыми она пишет.- Тебе не кто не поверит! Я напишу о тебе, если будешь мне мешать. Проговорила она. Страх охватил меня и я в пижаме и комнатных тапочках выбежала из квартиры.Закончила рассказ Даша. Я не знал что сказать. Может девчонка из-за парня своего умом трунолась. У нас и правда в городе много парней погибло, но такое, так просто не бывает. Подумал я про себя.- Даша а может я вас домой провожу, замёрзла же. Спросил я. А про себя думаю посмотрю заодно на эту Марину. Да и надо будет в полицию позвонить как в квартиру попаду, Странная эта Даша. А она все твердит - Нет. Нельзя домой! !! Нельзя. Там Марина пишет. Она и про меня напишет если мешать буду. Она Никиту убивает, сейчас убивает. И плачет. Так, надо что то делать? - Даша я выйду на минутку, вы посидите мне по работе позвонить надо. А она качается взад вперет и рыдает, голову наклонила, руками лицо закрывает. Набрал я друга, у него брат в полиции работает.- Санек здорова. У меня тут случай один интересный, давай подьеду и на месте расскажу все. Сел в машину.- Даша если вы домой не хотите, то я вас к другу отвезу, не бойтесь он женат, дома у него жена и дочка. Боятся нечего. Она промолчала, головой кивнула что согласна. Смотрю на неё а она на сумасшедшую совсем не похожа, больше на перепуганную до смерти. Приехали мы до Сани, позвонил он брату рассказал примерно что к чему, тот примчался быстро. Даша не хотела рассказывать, боялась очень. Но мы ее успокоили и обещали защитить и ее и Никиту. Она нам поверила.- Так парни, я конечно понимаю что вы помочь хотите но это же бред полный. Я следователь и мне нужны факты. А где факты? Где тетрадь? И если ее подруга на журналистку учится, вот и пишет. Или что девчонка может быть нашим маньяком? Да парней находили повешаными, она что ли их вешала? Вы издеваитесь? Тетрадь где? в которой Марина кровью пишет. Меня же засмеют в отделе.Говорит и говорит Илья. - Но что-то делать надо? Сказал я.- Я не вру, но если я ей помешаю писать то она и про меня напишет и я тоже умру. В слезах говорит Даша. Мы решили что завтра, когда Марина уйдёт на учёбу я сам с Дашей пойду к ней, осмотрим все. Илья следователь, ему нельзя. Без ордера обыскивать, а нам с Саней можно. Как друзья Даши, на чай пойдем. Она просила родителям не сообщать нечего, а то не отпустят больше на ту квартиру. Говорит что ради Никиты все, может он живой еще. Жена Санька чаем ее напоила и уложила ее в зале, Даша быстро уснула. Но а мы договорились с парнями на завтра и по домам. Я приехал к Саньку часов в 10 утра, они уже проснулись. Его жена Даше джинсы свои дала и кофточку, не в пижаме же опять по городу ехать.- А у меня ключа же нет, я его в сумочке оставила в прихожей, я же в пижаме выскочила. Говорит Даша. Позвонили Илье.- ну парни впутываите меня, кто из начальства узнает меня же на ковёр. Ругается он. Но приехал, привёз с собой какого то урку тощева, тот отмычкой в момент дверь вскрыл.- давай чиж чтоб в последний раз такое, ну только если я попрошу. Ругнулся на него Илья и забрал отмычки. Тот бегом и след простыл. Я первый вошёл, никого. Закрыли за собой дверь на задвижку чтоб если что встретить эту Марину на пороге. Даша в кладовку, вот же вот, стоит чернильница а в ней перо и жидкость красная, на кровь похожа. Санек осмотрел это все, понюхал.- Твою мать. Ругнулся он. точно кровь. тетрадь надо искать тетрадь, там все написано Говорит Даша Санек набрал Илью.-Саня девчонку эту Марину найти надо, тут реально не чернила, кровь, настоящая. Ну это не составило труда для Ильи. Обыскали все. Нет тетради негде, с собой значит взяла. Она и тогда ее с собой носила Говорит Даша. Забрали чернильницу эту вместе с пером. Когда вошли в кабинет Марина уже сидела напротив Ильи и мило улыбалась. А у Ильи на столе лежит все что было в ее сумочке, помада, расчёска, ключи от квартиры и мелочёвка разная и тетради пару штук. обычные с конспектами. Ну конечно. Подумал я. Смотрю на Марину, милая девушка, скромная, да какая из неё ведьма. Она как серая мышка, сидит улыбается.- А в чем меня обвиняют? Илья злобно глянул на нас.-Марина вы извините ошибка произошла. Можете идти. Чернильница у меня была, я окуратно ее в кармане поддерживаю. Что то мне подсказывает что пока не стоит ее доставать. Марина ушла, Даша осталась в моей машине, так что Марина и не подозревала нечего. Я отдал Илье чернильницу, на экспертизу надо говорю. Проверить что за чернила там. Он отнес, попросил чтоб быстро сделали а на нас накричал даже - Взрослые мужики а в сказки про ведьм верите. Да ну вас. Время только теряю, у меня вон парни мрут как мухи по всему городу а я в сказки играю. Психовано крикнул Илья. Но какое было наше удивление когда экспертиза подтвердила слова Даши. Там кровь!- Доигрались в сказки. Почесал затылок Санек. Я побежал за Дашей, если эта Марина и правда кровью развлекается, то за Дашей надо присматривать, ну и вляпались же мы все. Марины уже не было, я забрал Дашу Сидим думаем что дальше делать. Кровавые чернила у нас, значит писать она больше не будет , но нам надо найти тетрадь, найти Никиту и других пропавших парней, может кто живой еще. Арестовать Марину? А если не скажет, если отрицать все будет? Ловля на живца? Но кто на такое согласится? Нас она уже видела. Заменили кровь на похожую жидкость, у Ильи химик знакомый, так он и намутил, даже запах такой же. Даша согласилась ехать на квартиру, вот же бесстрашная девчонка. Илья барыгу одного позвал, тот быстро приехал. Поехали до Сани переодели его, в порядок привели в курс дела ввели. А у него выбора нет, он и так от тюрьмы на волосок, Илья обещал замять все если согласится. И все вроде хорошо сложилось. Марины еще не было дома когда Даша пришла и чернильницу поставила на место где та и стояла. А борыга тот с Мариной знакомится, а та довольная, улыбается. Гуляли они по парку, он ее провожать пошёл, получилось все как нельзя лучше. Мы в машине сидим я, Санек и Илья.Даша нам знак подаст, светом на кухне моргнет если к Марине муза опять ночью заглянет. Марина встретила Дашу как то странно, вроде и не произошло между ними нечего. Болтает разное про институт про парня, познакомилась говорит, прикольный такой. А ночью все повторилось. Пошла она в кладовку, Даша за ней, а она даже не заметила подмены пишет опять. Ну мы на окно смотрим, свет моргнул.Пора. Нам Даша ключи дала, мы открываем влетаем в квартиру, Илья Марине руки скрутил и в наручники. А она вырывается, орет, всех говорит убью, про всех напишу, в муках умирать будите! Ненавижу вас всех ненавижу! Когда мы читали эту тетрадь волосы дыбом стояли у всех троих. То, что она писала, это не просто ненависть, это больной человек, с наклонностями садизма.Не далеко от города на заброшенной ферме нашли Никиту и еще троих парней.У Никиты не было пальцев на левой руке, у другова зубы вырваны. Короче писала она, а они там друг друга истезали Они туда сами пришли и в клетке себя закрыли и ключ выбросили.Периодически в себя приходили, потом опять друг над другом издевались. Это уже они рассказали как оклемались немного. Еще пару трупов нашли, тоже молодые совсем лет по 20. Началось следствие, хозяйка квартиры и не знала что там за чернильница была, сложили все в кладовку и квартиру сдали. А Марина со своей ненавистью в душе , да с обидой на мужской пол нашла это все, вот и пойми теперь кто виноват?Хотя Марина и признана не вменяемой, но не верю я ей, опять притворяется. А я вот сижу и думаю. Как же эта девчонка Даша, парня своего любила, вить если бы она успокоилась или побоялась, то умер бы и ее Никита и парни что с ним были, в муках каких.Страшно представить что у этой Марины за фантазии в ее милой и в то же время опасной для мужчин голове.

Ключевые слова: Чернильница тетрадь смерть авторская история

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