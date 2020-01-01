Нечто преследует меня

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:40

Причина: Изменен раздел

jessi Просмотров: 91 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 05:40 by

Эта история произошла со мной в 8 классе. Была весна , у меня начались каникулы. Родители с моим младшим братом уехали в гости в соседний город и я остался один. Не поехал я с ними потому что являюсь тем ещё домоседом. Они уехали на 4 дня, но мне только лучше. Делай все что захочешь. Я решил позвать к себе друга , Костю. Я называю его Костяном. Через пол часа он приехал со всякой вредной едой по типу чипсов. Уже через 3 минуты мы сидели у меня в квартире и смотрели какой то фильм не подходящий для нашего возраста, но да кого из нас это волновало. Было уже где то 10 часов ночи. Костя решил переночевать у меня. Я конечно же согласился. Где то в 10 : 15 мы сидели в интернете и троллили всяких домохозяек на сайтах с обсуждениями. Тут Костя сказал : блин, чувак, я походу ключи от своей квартиры выронил, когда мы в подъезд заходили. Я пойду поищу их там по быстрому, щас вернусь. Он вышел из квартиры. И я остался один. Заварил себе чаю, и сидел в интернете. Тут меня что то насторожило, что то было не так. Блин! Костя же ушел за ключами уже 10 минут назад! Почему так долго? Я выглянул в окно, , но не кого там не было. Мне стало не по себе и я решил позвонить ему. Далее диалог.Я:Чувак, куда ты пропал 10 минут тебя уже нет.Костя : Господи ты сдурел в такое время звонить? Какие 10 минут? Ты о чем вообще?Я : Как о чем? Ты же ко мне в гости приходил сегодня!Костя : Какие гости? Ты мне даже не звонил сегодня!Я: Вот черт! А кто тогда у меня был 10 минут назад?Я бросил трубку и быстро побежал к двери. Я закрыл её на все замки. Я просидел в прихожей где 5 часов, потом вообще уснул. Проснулся в 9 часов утра. Я тут же вскочил вспомнив ночное происшествие. Я позвонил Косте. Я решил что это он так пошутил. Шутник хренов ,думал я. Дураком прикинулся. Он взял трубку и сказал : ну что, как там твой ночной гость? Вернулся с улицы, а ? Потом я пришел к нему в гости. Пытались с ним прояснить эту ситуацию. Его мама подтвердила что , Костя всю ночь был дома. Потом когда я вернулся домой, обнаружили на двери надпись : ТЕБЕ ОЧЕНЬ ПОВЕЗЛО , ЧТО ТЫ ЗАКРЫЛ ДВЕРЬ! Я позвонил родным в другой город, рассказал эту историю. Они вернулись тут же . Вызывали полицию, но никаких результатов. Через 2 недели мы переехали в другую квартиру. И все было нормально. Прошло 9 лет с этой истории. Но вчера ночью произошло то что заставило написать меня эту истрию. Мы гуляли с Костей на улице, общались на разные темы. Потом попрощались пошли по домам. Потом я позвонил Косте, что бы обсудить одну тему с которой у нас возник конфликт на улице. Он сказал : что? Мы же с тобой сегодня не гуляли, я весь день дома сижу, простудился. Я бросил трубку. И на меня накатила паника. Я кое как себя успокоил 2 бутылками пива. Лег спать. Посреди ночи проснулся от звука доносящесего рядом с прихожей. Я не придал этому значения и продоложил смотреть сноведения. Утром решил сходить в магазин. Когда закрыл дверь, выходя в подъезд увидел на двери выцарапанную надпись: скучал по мне?Я закрыл дверь на все замки. И шторы задернул тоже. Сижу и ожидаю сам не знаю чего. Мне страшно. Надеюсь все будет хорошо.

Ключевые слова: Квартира друг нечто ночь подъезд авторская история

Другие, подобные истории: