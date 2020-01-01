Сkа3о4Hy.avi

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:15

Причина: Изменен раздел

И. Ток. Просмотров: 41 Комментарии: 0 0 Сегодня, 05:15 by

Я конечно не гарантирую, что это реальная история, ведь её мне давно рассказал друг, когда мы ходили в поход, но не осветить вас, я не могу.Был один электрик. Однажды его вызвал какой-то парень, сказал что розетка не работает. Он говорил не уверенно, и крайне подозрительно, однако электрик при разговоре ничего не заподозрил, но удивился тому, что когда он пришёл в нужный район, на улицах никого не было, да и улицы выглядели как-будто никого в этом районе нет уже 2000 лет. Очень грязно.Электрик пришел по нужному адресу, Его встретил низкий, тощий до костей сутулый парень. Лицо его было бледное, Волосы были длинные и покрашены в чёрный, он насил черную футболку с изображением группы "Алиса"На кухне стол был завален коробками из под доширака, какие-то использованы, какие-то лежали не распокованными. Окно в близжайшей от кухни комнате было завешено куском тёмной дырявой ткани.Парень сказал, что кое-куда отойдёт, а потом придёт и покажет сломанную розетку.Прошла минута, и электрику стало скучно. Он решил осмотреться, хоть и понимал, что это не прилично. Сначала он пошёл в большую комнату. Там он увидел лишь кровать, тумбочку и телевизор, он решил сходить на балкон. там он увидел лишь гору старого хлама, коробку и какой-то мешок. На балконе чем-то плохо пахло, и он решил выйти.Когда электрик проходил по коридору мимо маленькой комнаты, ему показалось, что он увидел лицо клоуна, с какими-то трещинами возле глаз. Электрик с недоумением сделал несколько шагов назад, но увидел лишь какое-то видео на ютубе, которое парень, очевидно, поставил на паузу, что бы принять этого Электрика, и показать поломку.Электрик расслабился, и поняв, что ему показалось, пошёл дальше. Но вдруг онсново боковым зрением заметил на экране клоуна, и на этот раз он решил пройти в комнату.Он увидел два монитора, на одном была вкладка ютуба, на другом - изображение клоуна. Электрик, не думая, решил убрать это изображение, так как оно напрягало его, и он не желал работать в подобных условиях.Не думая о том, что это не прилично, и что он мог работать также и в любой другой комнате, он потянулся к крестику, как вдруг увидел что это видео поставленное на паузу. Снизу были типичные для проигрывателя Windows Media "бегунок" и "кнопочки", сверху название - Сkа3о4Hy.Видео было остановлено примерно на сороковых секундах, а само оно длилось ровно минуту. Электрик любил жуткие видео, по этому он перемотал на начало. В начале он увидел несколько переключающихся табличек с надписями "Боль" "ужас" "Страх". Появление этих табличек сопровождалось звуками нажатия тяжелой кнопки и наводило депрессивное настроение, но электрик продолжил просмотр. Табличек было всего 4, последней была табличка с надписью "крики". А еще на последней табличке электрик увидел в левом верхнем углу исчезающую маленькую серую надпись "не твои". Закаленный жуткими видео электрик усмехнулся и подумал: - "Если крики не мои, то чьи же?". Дальше пошел затемненный чистый экран, но без белого шума. "Хах, зачастую смертельные файлы полностью состоят из белого шума, а тут даже при чистом экране его нет" Вдруг на секунду появилась непонятная надпись, но Электрик не успел ее разобрать. Чистый экран пропал. Вдруг появился немного другой чистый экран, из-за качества в 480р казалось, что это не чистый экран а какая-то оптическая иллюзия, но электрик быстро понял, что опять чистый экран. На нем была надпись - "звук будет через". Электрик с удивлением подвинулся поближе к экрану. Затем по очереди появляются числа "3" "1" "5", а затем знак вопроса. На этом моменте зритель выпучил глаза. Вдруг вылетает скример в виде какого-то демона или дьявола. Электрик вздрогнул. вдруг появляется какая-то отзеркаленная надпись с кривыми белыми линиями вокруг. Вдруг на секунду появляется тот самый клоун, которого эликтрик увидел из коридора, но он появляется лишь на секунду, в виде то-ли скримера, то-ли 25-ого кадра. надпись возвращается, но потом она искажается. Потом с коротким перерывом на черный фон появляется чистый экран с 25-ми кадрами. Это сопровождается какафонией из белого шума, писка и других непонятных звуков. Затем не страшный скример ввиде человека в маске и отзеркаленная табличка с надписью "Конец"Не успев электрик подумать напугало ли видео его или нет?, на него набрасывается тот самый сутулый низкий парень с битой и вырубает его. Электрик очнулся на улице на тротуаре рядом с двумя полицейскими машинами и ДПСниками, которые скрутили тогопарня, через какое-то время он обнаружил видео Сkа3о4Hy на ютуб канале "Y0ur d3@th bY s3@s0ns", однако к названию добавился формат avi. Он испугался произошедших событий и пожаловался на этот канал ютубу. Ютуб благополучно удалил его, ведь на этом канале было полно других жутких видео, нарушающих принципы сообщества. больше электрик это видео никогда не видел.На этом история электрика заканчивается, но я хочу дополнить то, что не давно виде всплыло в сети. Оно соответсвует описанию из истории моего друга.Есть также вторая историяНазвание: Cka3o4Hy.aviКласс: опасенРаспространие: по эл. почтеСтатус: отредактирован и безопасен для просмотраОписание:Cka3o4Hy.avi - видеофайл представляющий собой склейку из жутких фотографий, цифрого шума и текста длительностью ровно одну минуту. Первые 12 секунд идут надписи "Страх""Боль""Ужас""Крики". Во время демонстрации надписи "Крики" сверху появляется надпись "Не твои". Надписи сопровождаются звуками "переключения" друг друга. После идёт чистый экран без аудиодорожки который потом сменяется цифровым шумом с чередой надписей "звук будет через""3""1""5""?". Затем идет черно-белый скример в виде дьявола. После скримера следует отзеркаленная надпись с белыми кривыми полосками. Надпись искажется, а после этого идёт цифровой шум с "25 кадрами". Появляется скример в виде человека в маске, надпись "Ценок" и видео заканчивается. Также по мимо основных "25 кадров" в видео присутсвуют действительно скрытые полупрозрачные кадры, которые человек может даже не заметить, именно они играют важную роль в этом видео.Это видео вызывало у людей депрессивное настроение и даже суицидальные мысли. У просмотревших проподал аппетит, им снились кошмары и они не могли сосредоточиться на делах. Кто-то из-за этого видео повесился, предварительно загрузив это видео на YouTube. Полиция не могла оставить это без внимания, по этому она позаботилась о том, что бы видео было удалено, сечас же можно найти только версию с пониженной частотой кадров, которая абсолютно безопасна.

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