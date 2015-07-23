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Творческие истории

Поезд, идущий в никуда

Он стоял внутри зала ожидания, оглядывая серый перрон через большое стекло. На вид парень лет двадцати, в зелёной ветровке и джинсах, лицо его было ровным и красивым, правда, немного небритым. Красивые зелёные глаза, длинные каштановые волосы, аккуратно уложенные за уши, прямая осанка и уверенный, немного уставший взгляд.

- Дима, - эхом в зале прозвучало его имя. Парень обернулся и увидел девушку в бордовом пальто с чёрными, как смола, слегка вьющимися до самых плеч волосами. Девушка подбежала к нему и сквозь слёзы стала тараторить:
- Дима, ты жив! Мне сказали, что ты умер! Я даже фото с похорон видела, я... Я не понимаю... - и она прыгнула обнимать его, чтобы продолжить свои рыдания ему в плечо.
- Я ждал тебя, Алиса, давно не виделись, - сказал наконец он, когда девушка прекратила свои объятия и встала прямо, чтобы посмотреть на него.
- Да уж, давно, - ответила Алиса, вытирая слёзы рукавом своего пальто.

Они и вправду давно не виделись, а ведь раньше были хорошими друзьями: вместе ходили в садик, в школу, вместе гуляли и дурачились, пока не наступил момент, когда её чувства к нему остыли. Она больше не звала его к себе в гости, больше не звала его гулять, хотя всё время их дружбы инициатива шла именно с её стороны. Он это понимал и не стал ей мешать, не стал лезть в её жизнь. Конечно, он пробовал наладить отношения, но после нескольких не особо удачных попыток бросил эту затею. Потом парень и вовсе уехал в другую страну, и им осталось лишь поздравлять друг друга с Новым годом да с Днём рождения.

- А что ты тут делать? - успокоившись, спросила она.
- Тебя жду, - мягким, но в то же время грустным голосом ответил он.
- Меня? - озадаченно спросила девушка и задумалась.

И вправду, почему он её ждёт? Она сама не помнила, что она тут делает, куда едет. Она не помнила, как ехала сюда, помнила лишь, что увидела Диму, и всё.

- Дим, а где мы? - собравшись с мыслями, коих было немало, спросила Алиса.
- Мы на вокзале, ждём наш поезд, - стараясь смотреть в сторону, сухо ответил он.
- Ничего не помню, ничего не понимаю, объясни! - потребовала девушка.

Алиса знала Диму хорошо, знала, что он имел прямой, иногда неприятный, но всегда честный характер. И парень, не заставив девушку долго ждать, ответил:
- Мы мертвы с тобой, Алиса, и ждём поезда, который нас повезёт.

Всё в её голове перемешалось. Она знала, что в подобных ситуациях Дима не шутит, да и вообще, он шутит мало. Девушка села на скамью, взявшись за голову руками. Это правда, они мертвы. Она вспомнила, как плакала два месяца назад, когда Дима умер - недостаточность сердца, чтоб его. Вспомнила также визг тормозов, яркий свет, а затем оглушительный шлепок...

В мегафоне раздался голос диспетчера, сообщающий о прибытии поезда, и по платформе разлился звук приближающегося экспресса. Люди вокруг, суетясь, стали идти к выходу. Всё было ясно. Она не чувствовала страха, только грусть. Алиса встала, вновь вытерла слёзы и, взяв Дмитрия под руку, пошла с ним к поезду.

На перроне было тихо, не считая уходящего вдаль поезда.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:34
Сегодня, 14:34 by Spirit ForesterПросмотров: 76Комментарии: 8
+9

Ключевые слова: Перрон вокзал смерть мегафон выход даль. друзья авторская история

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Сегодня, 15:50
0
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Комментариев: 1 703
Ну, собственно, а почему бы и нет? И куда поедут?
Зарегистрирован: 23.07.2015
          
#2 написал: Летяга
Сегодня, 16:05
+2
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Публикаций: 684
Комментариев: 8 105
Цитата: Estellan
И куда поедут?

Туда же, куда и остальные. Просто лодок на всех не хватает, приходится поезда задействовать
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                          
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 16:07
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Публикаций: 71
Комментариев: 4 357
Цитата: Estellan
Ну, собственно, а почему бы и нет? И куда поедут?

Судя по названию, так и будут ездить, пока не призовет их труба…
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#4 написал: Spirit Forester
Сегодня, 17:06
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Группа: Посетители
Репутация: (165|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 1 003
Цитата: зелёное яблочко
Цитата: Estellan
Ну, собственно, а почему бы и нет? И куда поедут?

Судя по названию, так и будут ездить, пока не призовет их труба…


Серьёзно? Вас интересует только куда они поедут? Видимо я не справился со своей идеей.
Зарегистрирован: 18.11.2015
   
#5 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 17:09
+1
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Репутация: (1487|-1)
Публикаций: 71
Комментариев: 4 357
Цитата: Spirit Forester
Серьёзно? Вас интересует только куда они поедут? Видимо я не справился со своей идеей.

А что идея в вечной любови? А её нет, мальчик. Есть только шейхи и меркантильные женщины (простите шутку).
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#6 написал: Летяга
Сегодня, 17:12
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 684
Комментариев: 8 105
Цитата: Spirit Forester
Видимо я не справился со своей идеей.

Справился-справился!
Просто можно было тему чуть развернуть:
-едут к разрушенному мосту (как Желтая стрела) например.
- или к паромной переправе, что привычней.
-или своё придумать.
Но как по мне - и так всё ясно, можно было даже не уточнять, что они умерли))
Я бы придралась к слишком прямолинейному описанию внешности, но это, по сути, ни на что не влияет)
Зарегистрирован: 3.08.2014
                          
#7 написал: Estellan
Сегодня, 17:13
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Публикаций: 151
Комментариев: 1 703
Летяга
И поезда и лодки и самолеты. Знаем. Плавали.

Spirit Forester
Каждому по вере его. Для меня посмертие выглядит совершенно иначе, чем это принято в каких-либо религиозных рамках. Камень в меня сможет кинуть любой оттуда вернувшийся. Потому, да, мне интересно. И куда дальше?
Зарегистрирован: 23.07.2015
          
#8 написал: Tigger power
Сегодня, 17:49
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Репутация: (2043|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 4 006
Переделать "недостаточность сердца" в "сердечную недостаточность". Убрать строку где молодой человек говорит девушке, что она умерла (по другому обыграть) и будет очень хорошо, на мой вкус) Не нужно все разжевывать, мы же не идиоты))) в описании даже уточнил +
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
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