Поезд, идущий в никуда

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:34

Spirit Forester Просмотров: 76 Комментарии: 8 +9 Сегодня, 14:34 by

Он стоял внутри зала ожидания, оглядывая серый перрон через большое стекло. На вид парень лет двадцати, в зелёной ветровке и джинсах, лицо его было ровным и красивым, правда, немного небритым. Красивые зелёные глаза, длинные каштановые волосы, аккуратно уложенные за уши, прямая осанка и уверенный, немного уставший взгляд.- Дима, - эхом в зале прозвучало его имя. Парень обернулся и увидел девушку в бордовом пальто с чёрными, как смола, слегка вьющимися до самых плеч волосами. Девушка подбежала к нему и сквозь слёзы стала тараторить:- Дима, ты жив! Мне сказали, что ты умер! Я даже фото с похорон видела, я... Я не понимаю... - и она прыгнула обнимать его, чтобы продолжить свои рыдания ему в плечо.- Я ждал тебя, Алиса, давно не виделись, - сказал наконец он, когда девушка прекратила свои объятия и встала прямо, чтобы посмотреть на него.- Да уж, давно, - ответила Алиса, вытирая слёзы рукавом своего пальто.Они и вправду давно не виделись, а ведь раньше были хорошими друзьями: вместе ходили в садик, в школу, вместе гуляли и дурачились, пока не наступил момент, когда её чувства к нему остыли. Она больше не звала его к себе в гости, больше не звала его гулять, хотя всё время их дружбы инициатива шла именно с её стороны. Он это понимал и не стал ей мешать, не стал лезть в её жизнь. Конечно, он пробовал наладить отношения, но после нескольких не особо удачных попыток бросил эту затею. Потом парень и вовсе уехал в другую страну, и им осталось лишь поздравлять друг друга с Новым годом да с Днём рождения.- А что ты тут делать? - успокоившись, спросила она.- Тебя жду, - мягким, но в то же время грустным голосом ответил он.- Меня? - озадаченно спросила девушка и задумалась.И вправду, почему он её ждёт? Она сама не помнила, что она тут делает, куда едет. Она не помнила, как ехала сюда, помнила лишь, что увидела Диму, и всё.- Дим, а где мы? - собравшись с мыслями, коих было немало, спросила Алиса.- Мы на вокзале, ждём наш поезд, - стараясь смотреть в сторону, сухо ответил он.- Ничего не помню, ничего не понимаю, объясни! - потребовала девушка.Алиса знала Диму хорошо, знала, что он имел прямой, иногда неприятный, но всегда честный характер. И парень, не заставив девушку долго ждать, ответил:- Мы мертвы с тобой, Алиса, и ждём поезда, который нас повезёт.Всё в её голове перемешалось. Она знала, что в подобных ситуациях Дима не шутит, да и вообще, он шутит мало. Девушка села на скамью, взявшись за голову руками. Это правда, они мертвы. Она вспомнила, как плакала два месяца назад, когда Дима умер - недостаточность сердца, чтоб его. Вспомнила также визг тормозов, яркий свет, а затем оглушительный шлепок...В мегафоне раздался голос диспетчера, сообщающий о прибытии поезда, и по платформе разлился звук приближающегося экспресса. Люди вокруг, суетясь, стали идти к выходу. Всё было ясно. Она не чувствовала страха, только грусть. Алиса встала, вновь вытерла слёзы и, взяв Дмитрия под руку, пошла с ним к поезду.На перроне было тихо, не считая уходящего вдаль поезда.

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