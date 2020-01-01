Где я?

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:52

Причина: Изменен раздел.

Lili1478 Просмотров: 84 Комментарии: 0 -1 Вчера, 21:52 by

-где я?-ты там где будут все- а это где?- тут.- почему я тут?- потому, что тебе уже давно пора было оказаться здесь.всматриваясь в даль, можно было увидеть лишь тонкую полоску света, будто окна зашторили плотными шторами, но оставили небольшую щель, кромешная тьма, было непонятно где находишся, и как оказался здесь, пожже стало понятно, что на самом деле в этом месте нет ни единого звука, а все что слышишь, оно в твоей собственной голове.-как выйти отсюда?- не сейчас, терпение.- что происходит?!!тишина...там в голову приходили разные мыли, как и что можно было бы сделать, сколько красоты ежедневно не замечаешь по пути куда либо, просто потому что не смотришь, да и видеть не хочешь.- вы пусты, вы записали лишнюю, совершенно бесполезную информацию, вы вели себя не верно, словно вредитель, и по этому вы совершенно пусты и бесполезны.- кто вы? о чем вы говорите?я находился в непонятном для меня месте, в непонятном состоянии, не мог понять даже стою я, или парю, а этот голос...может я сошел с ума, и это лишь моя галлюцинация??- нет. вы не безумны, но даже с вашим незаурядным разумом вы бесполезны, вы как таракан, который протратил отведенное ему время на то чтобы жрать.тишина...мертвая тишина..- что происходит?!!- Что ж, я еще раз объясню вам. Вы умерли, сейчас идет процесс обнуления, но мы не можем довести его до конца, потому что среди того , что записано на вашей душе, нет практически ни чего ценного, по этому именно для вас подойдет только процесс форматирования, и перезапись, вы будете отправлены обратно, проживете еще одну жизнь, но на этот раз последеюю, и если когда вы вернетесь сюда, на вашу душу будет опять записан мусор, мы будем вынуждены сделать вас каким либо предметом в измерении живых, что бы вы наконец то поняли для чего, вы отправляетесь в это измерение уже в 57 раз.За ваши 57 жизней ценной информации на вашей душе было очень мало, и лишь однажды был дейвствительно нужный и очень ценный файл, он поможет в будующем для развития всего живого, на более высоком и интелектуальном уровне.- что? о чем вы говорите? какие к черту измерения, какая к черту информация??- отправляйте объект обратно, нам необходим прогресс. В последнее время на всех объектах лишь бесполезный мусор, который они холят и лилеют.- но что же вам нужно??- вы даже не представляете, на сколько мощный предмет ваша душа, и насколько могут быть ценны некоторые чувства и эмоции, и как они могли бы помочь в будущем следущему поколению...как вы бы сами могли им помочь...запиши вы то что нужно...- что же? у меня нет выбора?!- есть, от вашего выбора зависит ваша будущая судьба, следущая жизнь. И не только ваша, ведь вы повредили много других, чужих душь и теперь информация записанная на них нуждается в раскодировании, а сами души в ремонте.- где я?

Ключевые слова: Вопрос междумирье смерть авторская история

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