Переход из духовного мира в реальный

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 02:13

Причина: Изменен раздел.

Министерстводобрыхдел Просмотров: 39 Комментарии: 0 0 Сегодня, 02:13 by

Здравствуйте уважаемые читатели форума, я хочу рассказать и поделится с вами фактами произедшими в моей жизни.Началось все с моего переезда к моей девушке, до этого момента я жил как и большинство людей не особо задумываясь и не веря в какие то духовные неосязаемые вещи. Съехались мы с девушкой пол года назад, по началу все было просто замечательно, большая соврименная квартира со всеми удобствами и комфортом. Мы наслаждались совместным бытом и постоянством нахождения друг с другом. Я помню тот первый вечер когда я ощутил какой то дикий страх без особых на то причин, девушка уже спала а я пошел ночью в туалет, проходя кухню и глядя темноту в моем сознании мелькнул темный силуэт и я не до конца понял был это зрительный глюк по типу отражения фар машины или что то подобное или я что то увидел, но меня охватил животный страх и чувство какого то присутствия не покидало меня аж пока я не заснул в ту ночь. Потом как то смотря телевизор, мы с девушкой услыхали как на кухне что то упало, когда пришли посмотреть то пачка сухих завтраков лежала на полу и рядом с ней рассыпанные хлопья, значения особого мы не поедали так как было открыто окно и мы списали все на сквозняк. Какое то время нечего не происходило но какое то не комфортное чувство внутри меня не покидало. Следующим сигналом стало событие напугавшее меня до тремора в теле, я сплю и мне снится сон как я лежу на кровати в той же комнате где и нахожусь, рядом моя девушка, в какой то момент в комнату входит мужчина весь в темном, очень высокого роста под потолок, деталей по типу лица не видно, он словно тень но материальный не как субстанция. Он садится рядом с нами на кровать и ложит руки на грудь моей девушке, я слышу как она пытается закречать, но вместо крика хрип который постепенно переходит в плачь, я ощущаю как она дёргается и пытается проснутся, я же лежу полностью парализованный лишенный сил и окутанный страхом. Проснулся я от того что меня начала тармашить моя девушка и в припадках истерики через заикания и плачь что то бормотать обиужастном сне. Самое страшное что когда мы успокоились, она рассказала что во сне ее душила какая то темная фигура, после этих слов мне стало не то что бы жутко а действительно животно страшно, что это было? Совместный сон во сне? Как в одно время люди увидели одно и тоже, а ещё этот сонный паралич и эта темная фигура. Я начал интересоваться у девушки не чего ли у нее не происходило странного или не обычного? На что девушка рассказала что квартира эта досталась от покойного дедушки который в ней и умер естественной смертью в силу преклонного возраста. Но один факт из ее рассказа заставил меня задуматься, как то раз моя девушка вернувшись с прогулки обнаружила открытый шкаф купе и разбросанные по всей комнате личные вещи, жила она тогда сама, перепугавшись вызвала наряд полиции но не следов взлома, не каких либо пропаж вещей не было обнаружено, так оно тогда и утряслось как что то не объяснимое. Через какое то время примерно через 2-3 месяца моего проживания в той квартире, все начало осугублятся. Начали пропадать какие то мелкие вещи и потом появлятся в каких то не поедстквзуемых местах куда я их не когда не положил бы, у девушки безследно пропадала косметика, при том что гостей у нас не бывало на которых можно было бы грешить. Потом начались звуки, днём они были редкие и не систематические, а вот ночью начиналась жуть. От не большого скрипа кухонной мебели до отчетливого щелчка выключателя света или хлопка дверцы ящика или тумбы. Мы начали спать с включенным светом, засыпать только с музыкой и постоянно работающим телевизором. В одну из ночей мы проснулись от громкого хлопка двери между нашей комнатой и залом, нас охватил ужас и мы лежали вслушиваясь и вглядываясь в темноту через щель приоткрытой двери. Потом прозвучал хлапок уже в кухне, предположительно настенный ящик с тарелками, потом был звук удара тарелок друг об друга, девушка начала истерически плакать, а я сидел сжавшись от страха и беспомощности рядом с ней. Спустя несколько минут все затихло и мы сквозь страх пошли смотреть что там, на кухне были открыты нижние ящики где хранятся кастрюли, ящик в столешнице где ножи и вилки, а так же тумба с столовой посудой и чашками. У нас было много вопросов на которые не было ответов. Мы начали искать материалы в интернете и нашли много свидетельств и похожих историй от людей с разных уголков мира. Почти все говорили что это духи умерших или демонические сущности, но не кто не говорил что с этим делать и как бороться. Мы нашли на youtube рассказ батюшки об нечести и о том что нужно ее и сгонять с помощью молитв и священных служителей. Мы обратились к батюшке из находящегося на нашем районе монастыря. Он заверил нас что исполнит обряд очищения жилища и все станет на свои места. Так было и сделано и на примерно 3-4 недели действительно все прекратилось, но потом начался полный ад. У нас самостоятельно начал включатся свет и не просто как от перепада а с звуком характерного щелчка включателя, при чем что днём что ночью, сам включался и выключался телевизор, кондиционер, стиральная машинка и другая техника по типу bluetoch колонки и соляной арома лампы. Так же начали исчезать предметы как и ранее но намного чаще и масштабнее, к примеру я собираюсь по дела, ложу кашилек и телефон в прихожей, сам глажу в зале рубашку и брюки. Потом иду взять телефон а его там нету, я начинаю везде искать его, но все без результатно. Потом набираю с домашнего на моб и по звуку нахожу его между подушками на застеленной кровати. Так же вещи которые я положил в одно место оказывались в другом и таких примеров масса что всего и не вспомнишь. Ещё чуть позже началась жесть по ярче прежней, лежим ночью в кровати и слышим звук спуска воды в туалете, или падение шланга в душевой кабине, открытие крана и звук льющейся воды. Мы морально устали, все эти события очень выбели нас из сил, постоянное нервное напряжение и ожидание чего либо, нарушение сна и стабильности нервной системы. Тут как то знакомые посоветовали купить кошку, мол она может охранять дом, видеть то что люди не видят, мы и взяли. Наша кошка вела себя очень странно, то бегала в углы, то смотрела часами куда то, то не с того не с сего ночью лежа с нами в кровати ставала на дыбы и начинала шипеть уставившись в пустоту. Со временем мы привыкли к различным проявлениям активностей в нашем доме. Уже не так пугали звуки, шорохи, клатцания, и мы даже начали шутить на эту тему буд то это норма и типо за то не скучно....Но то что случилось в один вечер, поставило точку в моем терпении этого всего неадеквата, борьбы с страхами и смысла в дальнейшем проживании в этой квартире. Это был обычный вечер, мы пришли с работы, поужинали, обсудили как у кого дела и решили готовится ко сну. Пока девушка пошла в ванну, сходить в душ, сделать женские процедуры по смытию макияжа и ТД, я прилёг и провалился в поверхностный сон. Опять же комната во сне та где я и лежу, в какой то момент в квартире резко темнеит и над мной сгущается мрак, тело становится слабым а уста безмолвными, в комнату входит этот же высокий мужчина с прошлого сна, садится рядом и ложит руки мне на грудь, я ощущаю тяжесть буд то от бетонной плиты но не крикнуть не убрать его руки не могу, я вижу как заходит в комнату моя девушка замотанная в банное полотенце с омолаживающей маской на лице, я вижу все от третьего лица, вижу себя лежащего, мужчину этого с темным обликом и свою девушку которая ложится рядом, потом я провалился в пустоту, в моих ушах стоял дикий, громкий, рев какого то животного зверя. В какой то момент я просыпаюсь и открываю глаза, в комнате темно, девушка рядом спит, на часах пол третьего ночи, я с помутненным рассудком как после сна и моторошным осадком на душе, вспоминаю сон и не могу врубится что произошло, ведь лег я после ужина, когда девушка пошла в ванную это было часов в 10 вечера не позже. Пока я лежал думал, я услышал что в коридоре мяукает кошка так как когда она хочет кушать, я медленно встал и направился на ощупь по каредору что бы наматцать включатель, но что то возникло передо мной прямо у пола, я зацепился ногами и споткнулся об что то массивное, тяжёлое, это по ощущению как человек стоящий на четвиреньках. Вот я спотыкаясь об это что то, лечу через него и в момент падения я хватаюсь рукой за него а вторую руку выставляю перед собой, и когда уже рухнул инстинктивно схватился в темноте за него, по тактильности я понял что это кто то крупный и намного больше обычного человека, все это было доли секунды, которые я пытаюсь разобрать на мелкие частички в своей голове, что бы воссоздать все детали и максимально четко передать пережитое, в тот же момент от моего падения просыпается девушка и включает в комнате свет, все мое внимание на этот миг переключается туда, моя девушка стоит с кошкой на руках в полном не понимании происходящего а я полу сидя или полулёжа нахожусь на полу, в тот же миг я понимаю что в моих руках уже не кого нету. Ту ночь мы уже не спали до самого рассвета, мы обсуждали все детали этой ситуации и происходящего в целом, так же мы выяснили что кошка была с девушкой в комнате и отдала у нее возле бока, тогда кто мяукал в каредоре зовя меня туда, мы приняли решение периехать к моим родителям, поскольку жить там я больше не допускал даже мысли, кто был тот мужчина их наших общих снов? Кто был той тварью? из за которой я упал. Скажу вам одно оно было таким же реальным и материальным как тот кто находится рядом с вами при свете дня и в полной трезвости. Сейчас прошло уже время и у нас все отлично, больше не было не каких странностей в нашем новом месте проживания, все стало на свои места, квартиру с странностями назовем их так, мы не посещаем. Мы сдаём ее посуточно и пока что жалоб не от кого не слышали.Я желаю вам всем добра, любви, позитива и радости в каждом дне,иведь хорошо когда все хоро)))Всем спасибо!!!

Ключевые слова: Полтергейст. мистика паранормальная активность сущности страхи ужас авторская история

Другие, подобные истории: