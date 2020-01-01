Конечности. 1 часть

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 13:46

Причина: Изменен раздел.

efr_2020 Просмотров: 25 Комментарии: 0 0 Сегодня, 13:46 by

Началась эта история с маленького города , я работал следователям ну вы сами понимаете что в этом маленьком городке мало кто пропадал .Но внезапно как кирпич на голову начали пропадать люди причём началось все стого что како ватапарня сели волки причём 50 лет не нападали а тут на тебе труп парня 24-х лет причём были найдены только ноги а туловище с левой рукой не было!Хотя волки же просто едят а не как повара разрежут тела растащут. Так вот дело это положили на мня и моего напарника Владимира так вот что мы нашли...Не хрена мы не нашли уже 3 пропавших но ни одной улики понимаете?Когда человека крадут есть же свидетели там улики атпичатки а тут нихрина покв улика не нашлась вернее свидетель таго как его друга Михаила не утащила какаята тварь причём он эту тварь описывал цитирую <<эта тварь утащла Мишу оно словно состояла из разных частей тел причём оно стояла на руках причём одна бала словно со свиторам а туловище было в куртке!>>Мы естественно не поверили но зря но мы спросили где это было он сказал что рядом с окраины как всегда я вам не сказал но все пропажи происходили и мино с окраины причем рядом с лесом мы его отпуститили правда на ночь он вне какую как утро наступила чютли не ракетой полетел так вот мы с напарником пошли в лес но заранее купили по двухстволке и пошли даллие и на пол пути мы просто не поверили своим глазам там стояло существо то самое про которое говорил свидетель только на двех ногах и без головы видимо свидетель этой детали не заметил так быстро было и тут мы начали стрелять пока это существо не подбежало к напарнику и стакой лёгкостью не оторвало ему голову и просто поставило на шею свою и тут оно начало смеяться пока оно смиялось я сбежал в какуюту деревню и не начал калатить в первый же дом пока мне не открыла мне старая бабушка .Я все объяснил и мы зашли к ней домой и она налила чаю и рассказала историю <<это дух леса не знаю как зовут но знаю что он очень зол и видима решил сам когото убить и всилится в тело и просто жить в материальном мире и пока его не убьют то не уйдет он на покой ближайшие 50 лет поверь я знаю>>На этом бабка зовершила свой мнолог.

Ключевые слова: Существо расследование полиция авторская история

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