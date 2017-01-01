Тварь на военном объекте

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 18:20

Причина: Изменен раздел

KaRaKuLa Просмотров: 37 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 18:20 by

Когда я служил, то со мной приключилась вот такая история.Однажды туманной ночью я со своим товарищем патрулировал местность вокруг части, причём наша военная часть находится рядом с детдомом, что очень странно.Ходили мы, ходили, как вдруг мне понадобилось справить нужду. В это время мы видели, как в детдом заводили группу детей, что было тоже странным, ибо уже был час ночи.Я обошёл детдом, пока напарник лазил в телефоне. Стою я, значит, делаю свои дела. Вдруг вижу непонятную хрень - ко мне двигалось что-то хромое и длинное. Я тогда подумал, что мне показалось, ибо был туман.Моргнул, но эта тварь никуда не делась. Я быстренько застегнул ширинку и пошёл за товарищем.Подхожу к тому месту, где он стоял, а его нет. И вдруг слышу, что кто-то орёт голосом, полным ненависти и боли. Оглянулся я, значит, и моё сердце вдруг в пятки ушло.Из-за угла выбежала эта самая тварь и рванула на меня. Я рванул к части, так как туман немного рассеялся и было видно фонари, которые освещали часть. А это самое существо ни на метр не отставало (учитывая то, что я около восьми лет занимался спортом ).Оглянувшись ненадолго, я смог рассмотреть эту тварь, но лучше бы я этого не делал. Оно было без челюсти, у твари ничего не было на месте глаз, а на верхней челюсти были маленькие и зубы, острые как бритва. На её руках были десятисантиметровые когти, а на теле болтались какие-то лохмотья.Такой ее вид придал мне скорости, и я успел забежать в часть. Когда я оказался в части, я мигом отправился к старшине, чтобы рассказать о случившемся.Вопреки моим ожиданиям, мне поверили, сказав, что на месте детдома ранее было кладбище.После той ночи ночи напарник пропал, а я больше не патрулировал.

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