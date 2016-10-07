Святой Христофор
Более ранние легенды о "святом монстре" говорят о том, что где-то очень далеко, возможно даже на краю света, живут полулюди-полузвери, и о том, как один из них решил принять христианство и посвятить свою жизнь служению Богу.
Более поздние легенды рассказывают о неком необычайно красивом монахе, который сам попросил Бога обезобразить его.
Более поздние легенды рассказывают о неком необычайно красивом монахе, который сам попросил Бога обезобразить его.
Автор компиляции - я.
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 13:08
Сегодня, 13:08 by SAMIDARAПросмотров: 46Комментарии: 3
Ключевые слова: Арты полулюди полузвери святой