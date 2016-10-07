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Страшные Арты

Святой Христофор

Святой Христофор

Более ранние легенды о "святом монстре" говорят о том, что где-то очень далеко, возможно даже на краю света, живут полулюди-полузвери, и о том, как один из них решил принять христианство и посвятить свою жизнь служению Богу.
Более поздние легенды рассказывают о неком необычайно красивом монахе, который сам попросил Бога обезобразить его.

Святой Христофор
Святой Христофор
Святой Христофор
Святой Христофор
Святой Христофор
Святой Христофор
Святой Христофор
Святой Христофор
Святой Христофор
Святой Христофор
Святой Христофор
Святой Христофор
Святой Христофор
Святой Христофор
Святой Христофор
Святой Христофор

Автор компиляции - я.
Основной источник.

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 13:08
Сегодня, 13:08 by SAMIDARAПросмотров: 46Комментарии: 3
+4

Ключевые слова: Арты полулюди полузвери святой

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Комментарии

#1 написал: Гюльнара
Сегодня, 13:23
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (19|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 586
Не верится, что у святого правда была собачья голова. Он ведь говорил, обращал словом людей в христианство, значит, точно не собачья. Версии: болезнь, которая сделала его голову похожей на собачью; уродство или мутация, или он был из народа, который носил одежду из собачьих или волчьих шкур вместе с головой, или какие-то знаки отличия в виде собачьих голов, как у наших опричников. Интересно было бы узнать, что там на самом деле было?
Кстати, раньше, читала, был очень популярен на Руси, а сейчас такой иконы днем с огнем не найдешь.
Зарегистрирован: 7.10.2016
 
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 16:20
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1635|-1)
Публикаций: 80
Комментариев: 5 110
Думаю слизано с Египетских богов.
И манера письма в основном такая же. Голова повернута вбок, тогда как иконы смотрят прямо в основном.
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#3 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 19:52
+1
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (2834|-1)
Публикаций: 1 700
Комментариев: 10 966
Красивые рисунки! Плюсану пожалуй, страшно.) +++

Святой Христофор
Зарегистрирован: 19.08.2017
                              
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