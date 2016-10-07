Святой Христофор

Более ранние легенды о "святом монстре" говорят о том, что где-то очень далеко, возможно даже на краю света, живут полулюди-полузвери, и о том, как один из них решил принять христианство и посвятить свою жизнь служению Богу.

Более поздние легенды рассказывают о неком необычайно красивом монахе, который сам попросил Бога обезобразить его.

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 13:08

SAMIDARA Просмотров: 46 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 13:08 by

Автор компиляции - я.

Ключевые слова: Арты полулюди полузвери святой

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