Вампиры реальны

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 16:05

Причина: Изменен раздел.

From_the_D4rkness Просмотров: 53 Комментарии: 0 0 Сегодня, 16:05 by

Вампиры ... упыри... вурдалаки...Сколько ещё имен у этих тварей?Ах да, забыл представиться. Меня зовут Юрий, и я охотник на вампиров. "Ахпхаха, вот юморист" - Скажешь ты, мой друг. К сожалению это не шутка . Недаром же у всех народов мира существуют различные упоминания о мертвецах, сосущих кровь живых, по ночам. Хотя они не такие уж и мёртвые. Стоп... Отошёл от темы. Так вот я посветил всю свою сознательную жизнь борьбе с этим монстрами.За тысячи лет своего существования на Земле они хорошо адаптировались к местным условиям и научились жить среди нас.Ночные твари сумели прятать своё настоящие лицо под "маской человека". Днём они играют роли врачей, полицейских, простых прохожих на улице. Какой то маскарад, аж тошно от этого. Да черт возьми, даже твой близкий друг может оказаться вампиром. Отличить упыря от человека, в его "маске", практически невозможно на это способны только ищейки или оборотни (Но это уже совсем другая история) И это самое страшное... Впрочем днем тебе, мой друг, нечего бояться. Только самый отбитый кровосос покажет свое истинное лицо, под светом солнца.Такие безумцы долго не живут. Либо его прикончим мы, охотники...Либо же им займутся сородичи."С чего бы им убивать друга - друга?" - спросишь ты. Так вот, мой друг, они живут по строгим законам. (Своеобразные вампирские заповеди, хаха). Ах да, просто мысли вслух. За любой косяк следует наказание. Неугодных просто устраняют, а на их место приходят новые. В каждом крупном (и не очень) городе есть вампирское общество, которые контролирует всех упырей на данной территории. В Москве по слухам таких аж три, но это так, что бы ты знал. Каждый город крышует свой князь(царь, владыка , зовите как вздумается) . Им является либо самый старый, либо самый сильный упырь. Недавно мы накрыли логово нашего местного князька.Краткий экскурс провел. Теперь преступлю к самой истории.Четыре месяца назад в нашем городе прокатилась череда страшных убийств. Люди тайным образом пропадали с улиц. А нахадили их спустя пару дней в подвалах, гаражах и заброшках. У всех трупов было вспорато горло. Первыми жертвами убийцы были алкаши. Поэтому расследованием никто не занимался (Жизнь дефектов общества никого не интересует)"Набухались и устроили поножовщину, делов то?" - говорили менты. Впрочем я ничему не удивлён, это же Россия. Но когда стали пропадать подростки ,люди быстренько зашевелились. Менты как только не рыли, где только не искали. Снимали отпечатки с тел, проводили экспертизы.. Я то сразу понял, что маньяк вампир, а не человек. Полицаи никогда на сталкивались с упырями , вот дело и не идёт. А когда менты не могут, за дело берёмся мы. Изучив все материалы и улики, я приступил к своей работе. Каждую ночь я бродил по возможным местам похищения, но так ничего и не нашёл. Прошло 2 недели, а количество жертв только увеличилось. Нужно работать эффективнее(решил я).Раз уж вампир охотится только на школьников. Нужна наживка, которая поможет выйти на убийцу. В паблике знакомств своего города нашёл девчонку Аню, 16 лет.(Нет, я не педофил, нужно же раскрыть дело). К слову мне 24 года, лицом и телом хорош. Неудивительно, что Аня согласились со мной прогуляться. Мы встретились в ресторане, где то в 19.00. Посидели, поели и поговорили. Я узнал, что Аня учится в 10 классе, планирует поступать в медицинский. Она много читается, имеет хорошие оценки и с чувством юмора (самое главное). Хороша собой. Я рассказал ей о себе, о работе (естественно не настоящий). Я юрист(но это лишь прикрытие)Не скажу же ей, что я охотник на вампиров, а она наживка. В 21.00 я предложил ей прогуляться по городу , она с удовольствием согласились. Мы пришли на предполагаемое место похищения(какие то слабо освещенные горожи) Меня удивило то, что Аня вообще не испугалась этого места, ведь пару недели назад ряд убили человека. Я стал осуществлять свой план. Попросился отойти по нужде, до ближайших кустов (где благополучно спрятал кейс с оружием прошлой ночью).. Стою ждуМинута... Две... Пять... Слышу крики. Сразу понял, это Аня. Необходимо действовать. Достаю свой "Glock" с глушителем и бегу на крики. Прибегую, а там уже упырь впился Ане в шею и тащит её в стророну гаражей. Моментально стреляю ему по ногам. Тварь падает вместе с Аней. Девушка в отключке(Слюна некоторых упырей выполняет роль анестезии)... Вампир пытается регенерировать раны, но получает ещё пол обоймы по ногам. Он шипит от боли(Я понимаю, что застал убийцу в расплох). Приближаюсь к нему. Достаю мачете и наношу удары по рукам упыря. Монстр уже кричит от ранений. Навожу ствол к его лбу и спрашиваю:-Где ваше логово и сколько вас??-Ууублюдок, яяя выпью всю твою кроовьь!Ещё 4 удара мачете и тварь становится разговорчивей-Повторяю свой вопрос, где ваше логово и сколько вас!!?-Ссстарый дачный посёлок зззаа городоммм... Тыы вссе-всеее равно сдохнешь..Пуля в лоб. Тварь мертва. Достаю колбу с раствором специальной кислоты, лью на вампира. Пара минут и тело ублюдка полностью растворилось.Подбирую спящую Аню. Вызывую такси,объясняю таксисту что это сестра и она напилась. Прошу довезти до дома. 15 минут и мы у меня на квартире. Укладываю Аню на кровать, а сам иду сообщать начальству об успехе операции.ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...

Ключевые слова: Вампир убийца не страшно авторская история

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