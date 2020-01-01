Lavender.exeФайл: Lavender.exe
Класс: Смертельно опасный
Первое упоминание:
ОПИСАНИЕ:
Файл является winlocker программой которая парализует систему windows и, по истечении 14:00 мин., удаляет файлы system32. По мимо винлокера на фоне играет пульсирующая музыка, которая негативно влияет на мозг. В винлокере присутствует маленькая фишка, если дождался конца Таймера то на 0:01 секунду на экране появится безликое существо(Вот тут фото-NoFace.jpg), а после появляется синий экран. Но даже при перезагрузке ПК экран не исчезает, а наоборот становится ярче. Примерно через 5-6 перезагрузке экран становится практически белым. Но через 1 минуту после этого на экране появится видеоролик длинной 3:45 мин(Видео было трудно найти, но всё же оно было найдено). На видео был изображёно то самое существо на меняющейся фоне, оно говорило рандомные знания обо всём(порой даже не связанные между собой).
Кстати если ввести пароль от винлокера, то на виндовс проникает троян криптор-Скачать криптор
Но винлокера исчезает.
Вот пароль-2553fsFgg455
ВОЗДЕЙСТВИЕ:
Файл крайне негативно влияет и на компьютер и на человека. При полном ожидании конца Тайлера тоби ж 14 мин, вы можете получить психическую травму и даже довести себя до суицида. Кроме этих факторов воздействие происходит и на память(вы не будете помнить ничего в течение этих 14 мин) , проблемы с давлением 210 на 134. И панический стал и бешенная одышка, возможна рвота и потеря сознания.
Но самое опасное это самовнушение и вслушивание в аудио, от этих факторов можно и рассудок потерять и убить себя.
Вот файл-Скачать архив
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 08:06
Причина: Изменен раздел.
Сегодня, 08:06 by TcherBerПросмотров: 70Комментарии: 0
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