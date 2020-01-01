VX.jpgФайл: VX.jpg
Класс: Опасный
Первое упоминание: fotolink.su
ОПИСАНИЕ:
На картинке представленна комната с собакой пародой овчарки(предположительно Smile Dog), можно также заметить что у собаки нету тени головы что очень странно.
Кроме собаки в комнате есть дверь которая слегка при открыта и за дверью полная темнота, но при долгом просмотре от 5 до 15 мин вам будет кажется что за дверью что-то есть и это что-то будет вам внушать свою волю.
ВОЗДЕЙСТВИЕ:
Файл может вызвать приступ удушья и лёгкое недомогание в сердце, а также может привести к паническому страху и шоку. Существует предположение что эта фотография не одна и что у неё есть другие вариации.
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Сегодня, 13:07 by TcherBerПросмотров: 26Комментарии: 0
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