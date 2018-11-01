BabyDoll666.jpg

Ramil Valimukhametov Просмотров: 21 Комментарии: 0 0 Вчера, 21:47 by

Распространение: Утерян, осталась только одна копия. Неизвестно происхождение этого файла.Класс: Вредный для психики (первоначально опасный для психики).Воздействие (возможные исходы после просмотра картинки): страх, ночные кошмары, паника, тревога в лучшем случае.В худшем: шизофрения или боязнь темноты (если её нету).При просмотре картинки ночью эффект усиливается.Описание: Файл содержит в себе ребенка, который смотрит на пользователя компьютера. Скорей всего это девочка. Она выглядит уродливо, что придаёт картинке ужас. Наверное, оригинального файла нету в сети, но есть копия этого файла, но никому не известно настоящая ли или нет? Но известно то, что на себе расследовали этот файл 10 человек, и то, что файл не подчиняется константам особых файлов.Вот исход:3 человека стали страдать ночными кошмарами и сошли с ума.2 человека почувствовали непонятный страх, панику, тревогу.3 человека стали шизофрениками.1 человек покончил жизнь самоубийством.2 человека стали бояться темноты.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Позже фотография исчезла и нигде не появлялась. Но какой-то пользователь выложил фотографию. По его словам он нашёл его у себя в компьютере, но до сих пор неизвестно, настоящий ли этот файл или нет.Я успел загрузить эту фотографию себе на ноутбук, пока пользователь её не удалил. После этого он долго не появлялся в сети.Я оставляю её вам на рассмотрение. Смотрите на свой страх и риск! Я вас предупредил! За последствия ответственности никакой не несу!

Ключевые слова: Смертельные файлы копия фотография Вред для психики

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