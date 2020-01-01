Заброшенный морг

Arina Florence Просмотров: 38 Комментарии: 0 0 Сегодня, 20:00 by

Это произошло 2 года назад,но помню это,как будто это произошло вчера.Немного о себе. Я Саня. У меня много друзей. Но Вован, Арина, Макс , Андрюха и Даня - большие любители нацепить приключений на свою "пятую точку", поэтому далее речь пойдёт о них. В очередной раз мы крутили жребий, какую заброшку посетить: заброшенный теплично-парниковый комбинат, школу, хрущёвку, завод и морг. Положили бутылку в центр круга на асфальте, а вокруг написали мелом названия мест. Крутили раз - в промежуток, крутили два - та же песня и только на третий раз крышка бутылки указала на "морг". Решили на следующий день идти туда. С вечера начали готовить еду, питьё и тёплые вещи,так как собираемся идти туда на ночь. Также прихватили с собой перцовые баллоны, а Арина с Вованом отцовский пистолет. Вдруг какая-нибудь шавка нападёт. Все ждали с нетерпением.И вот настал вечер того дня. Все собрались возле дома Андрюхи в 21:00, сели в его машину и поехали в сторону морга. Уже темнело, становилось холодно, так как на улице конец сентября. Вскоре, мы уже стояли на территории морга. Здание выглядело,мягко говоря,не очень: окна и двери заколочены уже от времени прогнившими досками, стены оголены и исписаны нецензурными выражениями, пентаграммами и нацистскими значками. Везде валялись поломанные и полусгоревшие доски и прочее хламьё. Само здание было наполовину разрушенное: без крыши, виднелся чердак и часть третьего этажа. Но это ещё цветочки, по сравнению с тем, что было внутри.Макс одним махом ноги выбил гнилые доски на входе. Из темноты прямо на нас полетел клуб пыли как дым из выхлопной трубы. Мы начали сильно кашлять и чихать, а на глазах выступили слёзы. Когда нам стало легче, мы зашли вовнутрь, включив на телефонах фонарики. 6 белых лучей освятили тёмный Т-образный коридор со множеством дверей на стенах. Справа была каморка сторожа,где на столе, на полу, в шкафу и на полках лежала пыльная, пожелтевшая бумажная волокита. Там были бумаги от 80-х годов XIX века до послевоенного времени. Даня нам говорил,что этот морг ещё забросили в середине 50-х годов прошлого века. Но это нас не останавливало. Внутри было всё светлым от пыли. Здесь и правда более полувека не ступала нога человека, не говоря уже о бродячих кошках или собаках. Внутри на окнах были побитые зелёные стёкла, когда-то заклеенные старым лейкопластырем. Мы вышли из каморки и пошли вглубь коридора,попутно заглядывая в каждую дверь. Какие-то двери были закрыты,но мы их выбивали, и нам это удавалось, потому что замки,крючки и щеколды уже были слабыми и ржавыми. Палаты были очень пыльными и заросшими паутиной. Стояли железные пружинные кровати, полуразвалившиеся тумбочки, а на полу валялись грязные бинты и портянки, а также ржавые зажимы и скальпели. А в коридоре стояли сломанные носилки, каталки и инвалидные коляски. Всё это создавало гнетущую атмосферу. А идя по коридору,у нас под ногами валялся хлам: скальпели, зажимы, и даже человеческие кости. Пройдя весь коридор,мы нашли выход на лестничную клетку. Прежде чем пойти дальше наверх, мы спустились в подвал. В подвале находились хододильники, шкафы, где хранили трупы.Мы заглянули в них, но на удивление шкафы и холодильники были пусты. Поняв, что в подвале больше делать нечего, мы пошли на 2 этаж. На 2 этаже было очень жутко: в каждой палате на железных кроватях уже скелеты, всё заросло 10-метровой пылью и густой паутиной."У меня плохое предчувствие! Сердце моё чует,что мы отсюда живыми не выйдем!" - прошептал Вован."Сами хотели на заброшку ночью идти. Какой смысл стонать как девчонка? Большие парни,а ведёте себя,как не знаю кто!"- вполголоса протараторила Арина - единственная девушка в нашей "экспедиции"(как мы назвали), хотя у самой голос немного дрожал и тряслись руки как у Гитлера после Сталинграда.Мы пошли дальше. Идя по этажу, мы слышали тяжёлое учащенное дыхание друг друга. Повсюду бардак,тёмно,пыльно и как-то жутко.Пройдя 2 этаж,мы решили подняться на 3 этаж. Поднявшись на этаж,мы обошли все комнаты, везде были стены с обвалившейся краской, полы скрипели под ногами и всякая хрень. Зайдя в хирургический кабинет, мы старались идти на цыпочках,так как здесь было очень сыро и пол грозился провалиться. В хирургическом кабинете на столе лежал скелет с пробитым молотком черепом. Хирургическая лампа,проломив пол была видна только наполовину. Видать,сломалась уже давно. Макс случайно дёрнул какой-то трос, свисающий с потолка посреди кабинета, и кусок потолка вместе с барахлом,которое хранилось на чердаке полетели вниз,проломив хлипкий пол, оставив большую дыру. Арина вскрикнула,Макс благо отпрыгнул в сторону, Даня схватил его за руку и потянул к стене. Если бы не это, Максу бы стукнуло по голове,да и улетел бы он 2 этажа ниже вместе с барахлом."Пойдёмте-ка отсюда, а то ещё свалимся и хрен уйдём отсюда!" - прошипел Андрюха.Все как один,обходя дыру, вышли из хирургического кабинета и отправились дальше. В конце коридора,где окно показался чей-то женский силуэт. Силуэт стоял неподвижно. Что-то разглядывая в окне."Смотрите, там кто-то есть!" - прошептал Вован."Да кто там может быть? Здесь практически 70 лет не было даже кошки!" - язвительно пробубнил Даня."Может быть это манекен? Короче, пойдём, посмотрим!" - неуверенно прошептала Арина."Ну ты подумай, что манекены в морге-то делать... , хотя, кто его знает! Пойдём на этого чубрика посмотрим!"-весело сказал Андрюха-"Эй ты, чмырь! Чё ты там делаешь?""Андрей, ты дебил? А если это тварь какая-то потусторонняя? Пошлите отсюда!!!" - рявкнул я."Ага,насмотрелись ужастиков и боитесь! Кролики трусливые! Ща я с этим чудиком поиграю!"- сказал Андрюха. Затем взял камень и кинул прямо в голову тому,что стояло у окна, но потом очень сильно пожалел.То,что стояло у окна,начало поворачиваться в нашу сторону. Это было нечто,отдалённо напоминающее девушку. Повернувшись, оно подняло голову,на которой были рога,чего мы не видели раннее. Все стояли с открытыми ртами, каждая клеточка в наших телах напряглась, (у всех нас даже одежда стала мокрой). На этом нечто было канареечное,но уже выцветшее, покоцанное и испачканное бурыми пятнами летнее платье. Слипшееся волосы, бледный цвет кожи, лица не было видно из-за длинной чёлки. Зато в свете фонариков показались острые как бритва зубы. Оно начало неестественно раскачиваться и вытягиваться. Арина завизжала,что мы чуть не оглохли, а Даня дал команду "Бежать". Все побежали, что есть мочи. Между 3 и 2 этажами Макс упал и порезал ногу. Не раздумывая Андрюха и Вован подхватили Макса и повели,а мы с Ариной бежали впереди. Несмотря на то,что Арина боится прыгать с высоты,она через ступеньки и через проём прыгала не хуже меня. Даня бежал впереди всех. Мы побежали к выходу,но фиг вам, он забит всякой ерундой!"Мы пропали!" - простонала Арина."Бегом сюда!"- крикнул Даня, показав на каморку сторожа. Первыми забежали мы с Ариной, затем "пострадавшая" троица. Даня забежал последним. Он закрыл дверь, засунув в дверную ручку лопату. С помощью арининого шейного платка,мы перебинтовали Максу ногу. И забились в самый тёмный угол,выключив фонарики на телефонах. Не помню уже,сколько мы там сидели. Стрелки на моих часах уже давно заползли за 12. Была ночь, тёмно и очень холодно. Мы прижались все друг к другу и дрожали,но не от холода,а от страха. Внезапно мы услышали тяжёлые и громкие шаги, идущие в нашу сторону. В каморке на двери было помутневшее стекло. Андрюха подошёл и посмотрел туда. Как он тогда нам сказал, эта тварь шла как бы на четвереньках и как собака вынюхивала наши следы."Чёрт! Оно,кажись,нашло нас! Оно знает,что мы здесь!"- трясясь от страха продышал Андрюха."Нам конец! - сглотнула Арина и начала плакать.Я подкрался к стеклу, и попытался там что-то разглядеть. О,Господи! Что я там увидел! Там ползала куча из человеческой туши в перепачканном пятнами платье, с 4 руками (чего мы не заметили ранее), на каждой из которых была уродливая пятерня с длинными когтями, ноги были вывернуты под неестественным углом, сзади был облезлый волчий хвост, а на голове были рога, а заметив нас, оно расправило свои крылья как у летучей мыши и прыгуло на стену, за которой сидели мы. Ещё немного и трындец бы стене. Но с нашей стороны со стены посыпалась штукатурка прямо на нас. Мы сидели прижавшись друг другу и прикидывали,что с первыми лучами солнца всё закончится. Но как назло, до рассвета ещё далеко. А мы сидели. Время шло очень медленно: секунды превращались в минуты, а минуты в часы. Мы все беззвучно подкрались к двери и наконец-то увидели лицо,точнее рожу этой твари. Бледная полупрозрачная кожа, на месте глаз были тёмные провалы, вместо носа свиной пятак, а пасть расположена от уха до уха,где было несколько рядов зубов. Зубов как у ротвейлера, который готов сгрызть свою жертву. Простояли мы не более двух секунд, потому что потом оно набросились на дверь, пытаясь выбить стекло. Но он было довольно прочным. Оно дёргало ручку двери, потому что та грозилась уже сломаться. Оно вопило, орало каким-то демоническим голосом. Бедная дверь уже висела чуть ли не на одной петле. Потом оно отпустило дверь и начало орать на всё здание:"ВЫ ВСЕ УМРЁТЕ! ВЫХОДИТЕ, ИЛИ Я ВАС САМ ДОСТАНУ!"Мы с Максом и Вованом тянули дверь на себя, Арина читала молитвы, а остальные были вооружены."Андрюха,ты реально дебил конченный! Это ведь ты кинул камень в это существо! Надо было просто делать ноги и всё!" - прокричала Арина.Андрей ничего не ответил. Он посмотрел на часы. Часы показывали 1:58. До рассвета ещё далеко. А у Арины в голове что-то щёлкнуло:"Давайте окно высадим, и покинем это проклятое место. Иначе мы никогда не выйдем отсюда! Оно нас здесь и сожрёт!""Андрей,выбивай окно! Мы держим дверь!" - кричал Вован.Окно было ещё целое. Андрей подошёл к окну и пытался его высадить. Но оно было забито наглухо. Андрея аж вывернуло наизнанку от страха."Окно выбивай,дурень! Мы на волоске от смерти!" - закричал на него Даня.Тогда подключились к Андрюхе Арина и Даня. Раз-стекло треснуло, два-полетело,три-сломалась на первой степени гниения оконная рама. С улицы повеяло холодным воздухом. Да и дождь пошёл. Арина захватила все наши вещи."Прыгаем!"- победоносно выкрикнул Даня, затем все по одному выпрыгивали из окна и бежали к машине. Сев в машину мы тронулись подальше от этого проклятого места." Ой,Господи!"-вскрикнула Арина,сидящая на самом заднем сидении-"Оно перелезло через окно и по стене ползёт вверх!"Мы обернулись. Оно реально как паук ползло вверх, следя за нами зловещим взглядом. Затем уползло на своё прежнее место.Мы ехали и слова вымолвить не смогли от ужаса. Вернулись домой только в 4 утра. Никто родителям ни слова не сказал. А на память у нас об этом событии остались фото,которые успели там сделать и по пучку седых волос.Спустя две недели после всего этого, я спокойно лежал на своём диване и слушал в наушниках радио. После хорошей музыки слышу новости:"Существо выбежало из старого заброшенного морга и уже вышло на свободу. Оно убивает всех на своём пути. Немедленно покидайте город!"

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