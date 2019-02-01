Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Классика: мы заехали в квартиру

Прошлым летом довелось мне работать по соседству с молодым парнем, назовём его Димой. Бывало, у нас выпадало свободное время, и мы могли разговориться на разные темы и, будучи почти одного возраста, общий язык находили довольно легко. Однажды разговор зашёл на тему мистики: «веришь не веришь?», «было ли что с тобой?». Я в свою очередь поведала ему свой случай, которым я ранее уже поделилась на этом сайте. Но сейчас не обо мне. Дима рассказал мне его случай и, честно сказать, сначала история заставила меня сомневаться в её реальности, т.к. в этом случае имело место быть физическому воздействию. Рассказ от его лица.

Перебрался я на лето в Алматы, благо знакомых, друзей в городе было много, да и найти временную работу на летний период не составило труда. Скооперировался с такими же, как я, двумя приятелями и сняли 3-х комнатную квартиру по приемлемой цене. Каждый в своей комнате, друг другу не мешаем, все довольны. По приезду решили навести порядок на свой лад и обживаться. Я занял комнату отводившуюся под зал, где был раскладной диван. Уже готовясь ко сну, и начав его раскладывать, краем глаза заметил тёмный клубок, присмотревшись, понял, что это были волосы. В любой другой ситуации я бы скривил лицо и в сердцах обласкал бы владельца квартиры за такую «чистоплотность», но рассмотрев клубок поближе, я явно мог различить не только чёрные волосы, помимо них были сплетены светло-русые, рыжие и каштановые, возможно, какие-то ещё, уже было не разобрать. Это мне и показалось странным, выглядело, будто кто-то специально собирал их у разных людей. Неприятное было ощущение. Позвал парней и показал находку им. Выкинули этот «мусор», посмеялись да забыли. Спалось нормально, жилось, собственно, тоже. Однажды я пришёл утром с ночной смены, а два моих соседа как раз уходили на работу, и в квартире я остался один. Уставший лёг спать на свой диван и забылся крепким сном. Проснулся от того, что диван в районе моих ног проседает. Ощущение было будто кто-то сидит и просто раскачивается на пружинах дивана. Я в тот момент просто замер, понимая, что в квартире никого кроме меня быть не может. Я чётко понял, что это не было сном: я слышал звуки птиц за окном, ощущал ветерок из приоткрытого окна, а это невидимое «нечто» продолжало прыгать на диване, не сильно, но ощутимо и явно. В какой-то момент я просто вскочил, оделся, прихватил сигареты и выбежал на улицу. Я не был непрошибаемым скептиком и вполне допускал существование чего-то иного, но в тот момент я и не думал, что сам смогу пережить подобный опыт. Возвращаться в квартиру совсем не хотелось, но успокоившись вернуться пришлось, не сидеть же, в самом деле, на улице весь день. Дома было тихо. К счастью, странностей больше не было, парням я про тот случай всё же рассказал, один из них пожаловался на появившиеся тревожные сны, ну а третий у нас оказался ни при делах, ничего его не беспокоило. Лето прошло, и мы разъехались, вот и вся история.

Лично от себя хочу добавить, что история меня впечатлила. Не представляю, каково это чувствовать то, что ты не видишь, не знать природу этого существа и не понимать его намерений. В рассказ Димы я верю, парень он задорный, но когда собрался поведать мне историю, стал серьёзным. Что-то меняется во взгляде человека, ведь то, что он вспоминает, действительно было пугающим.

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 03:12
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 03:12 by kvmillvПросмотров: 1 037Комментарии: 12
+11

Ключевые слова: Квартира нечто волосы авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Мать_Драконов
Сегодня, 09:54
+1
Группа: Посетители
Репутация: (90|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 222
Самое жуткое в таких историях понимание, что придется дальше жить в таком помещении.
Плюс!
Зарегистрирован: 1.02.2019
#2 написал: Лист лавровый
Сегодня, 11:35
+3
Группа: Посетители
Репутация: (97|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 271
Хммм. А при чём тут акцент на клубок волос? Я, по началу, подумал, что будет какая-то привязка в рассказе к этой необычной находке, ан нет. Но +
Зарегистрирован: 11.05.2018
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 13:04
0
Группа: Модераторы
Репутация: (2213|-1)
Публикаций: 9
Комментариев: 4 560
Цитата: Лист лавровый
Хммм. А при чём тут акцент на клубок волос? Я, по началу, подумал, что будет какая-то привязка в рассказе к этой необычной находке, ан нет. Но +

Ну, типа что-то нечистое в квартире творили жильцы, хозяева или бывшие съемщики, сворачивая куделя волосяные, и теперь кто-то прыгает по дивану. Может волосы свои ищет) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#4 написал: Ольга 1981
Сегодня, 13:16
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 1
Комментариев: 319
Волосы наверное с расчески. Когда все члены семьи расчесываются одной расчески, а потом эти волосы снимают с нее, получается такой вот клубок. Бросили его, вот он и мотался по квартире. Тоже не поняла как волосы с сидящим на кровати связаны. Но если бы у меня в ногах кто нибудь сидел, было бы страшно, поэтому плюс.
Зарегистрирован: 13.12.2017
 
#5 написал: Мать_Драконов
Сегодня, 13:24
0
Группа: Посетители
Репутация: (90|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 222
Цитата: Ольга 1981
если бы у меня в ногах кто нибудь сидел, было бы страшно

не просто страшно... я бы не в дверь а в окно выпрыгнула бы!
Зарегистрирован: 1.02.2019
#6 написал: Black Bagira
Сегодня, 13:34
+1
Группа: Посетители
Репутация: (744|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 327
А у меня, когда я была малышкой- сидел в ногах) и я даже его видела, но не испугалась (история есть) и я знаю, что домовой это был.
Зарегистрирован: 4.10.2013
   
#7 написал: kvmillv
Сегодня, 14:10
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 2
Цитата: Ольга 1981
Волосы наверное с расчески. Когда все члены семьи расчесываются одной расчески, а потом эти волосы снимают с нее, получается такой вот клубок. Бросили его, вот он и мотался по квартире. Тоже не поняла как волосы с сидящим на кровати связаны. Но если бы у меня в ногах кто нибудь сидел, было бы страшно, поэтому плюс.


Да, вполне возможно, что это были волосы членов семьи. Но мне показался странным, что родственники как правило имеют генетически похожий цвет, и если допустить что в доме были жильцы с перекрашенными волосами, то неужели они все имели настолько разные оттенки волос ? И многие относятся щепетильно к своим расчёскам имея свои личные и нужно ли было собирать все волосы вместе ? Когда слушала историю, то у меня возникла ассоциация с каким-то колдовством. Я конечно в этом нисколько не разбираюсь, но очень похоже на какие-то подклады на порчу и т.п. Может и подселили какое-то существо в квартиру.
Зарегистрирован: 4.11.2015
#8 написал: Попутчица
Сегодня, 14:24
+1
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 61
Цитата: kvmillv
Цитата: Ольга 1981
Волосы наверное с расчески. Когда все члены семьи расчесываются одной расчески, а потом эти волосы снимают с нее, получается такой вот клубок. Бросили его, вот он и мотался по квартире. Тоже не поняла как волосы с сидящим на кровати связаны. Но если бы у меня в ногах кто нибудь сидел, было бы страшно, поэтому плюс.


Да, вполне возможно, что это были волосы членов семьи. Но мне показался странным, что родственники как правило имеют генетически похожий цвет, и если допустить что в доме были жильцы с перекрашенными волосами, то неужели они все имели настолько разные оттенки волос ? И многие относятся щепетильно к своим расчёскам имея свои личные и нужно ли было собирать все волосы вместе ? Когда слушала историю, то у меня возникла ассоциация с каким-то колдовством. Я конечно в этом нисколько не разбираюсь, но очень похоже на какие-то подклады на порчу и т.п. Может и подселили какое-то существо в квартиру.
так они ж не первые квартиросъемщики, поэтому и цвет волос разный. Вот мне интересно, почему всегда что-то мистическое случается когда остаются одни дома? Эти неведомые силы боятся компании что ли?))
У меня и у мамы часто чувство будто кто-то запрыгнул на кровать и идёт по ней. Кровать аж дрожит и прогибается, я раньше списывала на кота, но Мама сказала что несколько раз видела как он лежит рядом, а в ногах кто то будто ходит. Вот и не знаю, ножки у нас или действительно кто-то ходит.
Зарегистрирован: 18.02.2019
#9 написал: Talisha
Сегодня, 14:58
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1554|0)
Публикаций: 57
Комментариев: 3 683
Это был домовой, пришел познакомиться поближе. Понял, что напугал - и больше не стал этого делать.
Клубок-порча-подселенцы исключены, они бы себя вели бы иначе, пугали, выматывали и на одном разе не остановились бы.
Зарегистрирован: 18.05.2015
         
#10 написал: marzzz
Сегодня, 15:05
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (508|0)
Публикаций: 89
Комментариев: 6 699
Цитата: Ольга 1981
Когда все члены семьи расчесываются одной расчески, а потом эти волосы снимают с нее, получается такой вот клубок. Бросили его, вот он и мотался по квартире.

smeh smeh Оригинальная семья! Купили, значит, одну на всех расческу на последние деньги перед сдачей квартиры и давай клубки волос наматывать! smeh
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
#11 написал: Okotaen
Сегодня, 16:01
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 19
Комментариев: 219
А сколько дому лет, в котором парни квартиру снимали? Возможно, утром о себе заявил дух прежнего хозяина или хозяйки.
Зарегистрирован: 18.01.2010
#12 написал: Tigger power
Сегодня, 16:04
0
Группа: Модераторы
Репутация: (2213|-1)
Публикаций: 9
Комментариев: 4 560
Цитата: marzzz
Цитата: Ольга 1981
Когда все члены семьи расчесываются одной расчески, а потом эти волосы снимают с нее, получается такой вот клубок. Бросили его, вот он и мотался по квартире.

smeh smeh Оригинальная семья! Купили, значит, одну на всех расческу на последние деньги перед сдачей квартиры и давай клубки волос наматывать! smeh

Так у всех еще и длинные они, в клубок шоб заматываться, вспомнился мульт "Монстры на каникулах", там семейка волосатиков была)))
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.