Классика: мы заехали в квартиру

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 03:12

Причина: Стилистика автора сохранена.

kvmillv Просмотров: 1 037 Комментарии: 12 +11 Сегодня, 03:12 by

Прошлым летом довелось мне работать по соседству с молодым парнем, назовём его Димой. Бывало, у нас выпадало свободное время, и мы могли разговориться на разные темы и, будучи почти одного возраста, общий язык находили довольно легко. Однажды разговор зашёл на тему мистики: «веришь не веришь?», «было ли что с тобой?». Я в свою очередь поведала ему свой случай, которым я ранее уже поделилась на этом сайте. Но сейчас не обо мне. Дима рассказал мне его случай и, честно сказать, сначала история заставила меня сомневаться в её реальности, т.к. в этом случае имело место быть физическому воздействию. Рассказ от его лица.Перебрался я на лето в Алматы, благо знакомых, друзей в городе было много, да и найти временную работу на летний период не составило труда. Скооперировался с такими же, как я, двумя приятелями и сняли 3-х комнатную квартиру по приемлемой цене. Каждый в своей комнате, друг другу не мешаем, все довольны. По приезду решили навести порядок на свой лад и обживаться. Я занял комнату отводившуюся под зал, где был раскладной диван. Уже готовясь ко сну, и начав его раскладывать, краем глаза заметил тёмный клубок, присмотревшись, понял, что это были волосы. В любой другой ситуации я бы скривил лицо и в сердцах обласкал бы владельца квартиры за такую «чистоплотность», но рассмотрев клубок поближе, я явно мог различить не только чёрные волосы, помимо них были сплетены светло-русые, рыжие и каштановые, возможно, какие-то ещё, уже было не разобрать. Это мне и показалось странным, выглядело, будто кто-то специально собирал их у разных людей. Неприятное было ощущение. Позвал парней и показал находку им. Выкинули этот «мусор», посмеялись да забыли. Спалось нормально, жилось, собственно, тоже. Однажды я пришёл утром с ночной смены, а два моих соседа как раз уходили на работу, и в квартире я остался один. Уставший лёг спать на свой диван и забылся крепким сном. Проснулся от того, что диван в районе моих ног проседает. Ощущение было будто кто-то сидит и просто раскачивается на пружинах дивана. Я в тот момент просто замер, понимая, что в квартире никого кроме меня быть не может. Я чётко понял, что это не было сном: я слышал звуки птиц за окном, ощущал ветерок из приоткрытого окна, а это невидимое «нечто» продолжало прыгать на диване, не сильно, но ощутимо и явно. В какой-то момент я просто вскочил, оделся, прихватил сигареты и выбежал на улицу. Я не был непрошибаемым скептиком и вполне допускал существование чего-то иного, но в тот момент я и не думал, что сам смогу пережить подобный опыт. Возвращаться в квартиру совсем не хотелось, но успокоившись вернуться пришлось, не сидеть же, в самом деле, на улице весь день. Дома было тихо. К счастью, странностей больше не было, парням я про тот случай всё же рассказал, один из них пожаловался на появившиеся тревожные сны, ну а третий у нас оказался ни при делах, ничего его не беспокоило. Лето прошло, и мы разъехались, вот и вся история.Лично от себя хочу добавить, что история меня впечатлила. Не представляю, каково это чувствовать то, что ты не видишь, не знать природу этого существа и не понимать его намерений. В рассказ Димы я верю, парень он задорный, но когда собрался поведать мне историю, стал серьёзным. Что-то меняется во взгляде человека, ведь то, что он вспоминает, действительно было пугающим.

Ключевые слова: Квартира нечто волосы авторская история

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