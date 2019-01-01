Страшная история из моего детства

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 08:29

Причина: Изменён раздел.

Vesna2312 Просмотров: 74 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 08:29 by

Добрый день ,друзья.Прошу не судить меня строго за написаное.Давно хотела зарегестрироваться на сайте,и вот мой день пришел.Хочу поведать Вам одну из историй моего детства.Жили мы в трех комнатной квартире,саму квартиру описывать не стану,дело не в ней ,а в одной из комнат.На тот момент было мне года 4,но случай этот помню на всю жизнь в мелких деталях,так врезался он мне в память.Я всегда боялась спать без ночника,хотя родители спали параллельно моей кроватки.Ночник горел в дальнем углу комнаты,создавая комфортное освещение не искажая деталей комнаты.Так вот.Сплю я ,и просыпаюсь от не сильного толчка снизу,будто кто-то под кроватью хочет слегка поднять тонкую деревянную перекладинку.Мне интересно,переворачиваюсь на бок,но под кровать заглянуть не решаюсь.Лежу жду продолжения.Кровать моя,забыла сказать стояла у стены практически вплотную,был небольшой зазор,так как там прятался чемодан с документами.Так вот,жду что будет дальше,(лучше бы не ждала) и тут я вижу как из под кровати выползают две черные мохнатые руки с длинными когтями и начинают тянуться в мою сторону.Я пытаюсь кричать,но не могу издать ни звука,я уже села на кровате поджав ноги,все так же тщетно издавая слабый писк о помощи,смотрела на кровать родителей и видела,как те крепко спят.Эти руки все так же медленно тянулись ко мне,будто смакуя момент,я отвернула голову к стенке,и тут я увидела ЕЁ,эту мерзкую бабку,которая еще ни раз покажется мне в моей жизни,а потом и в жизни моей крестницы.Она смотрела на меня,улыбалась мерзко,на ней был красный однотонный платок,а под ним еще один только черный,выражение ее рожи было жутким,вспоминая сейчас мурашки по телу.Эта мерзость смотрела на меня,и тут она мерзким и писклявым голосом говорит "АГА,ПОПАЛАСЬ!!!".Не знаю,откуда взялась у меня сила и смелость,я кинулась на кровать к родителям,все так же не издавая не звука,а просто еле слышный писк,голос как будто не хотел возвращаться ко мне.Перебудив родителей и немного успокоившись я уснула с ними.Вот такая история.Если дорогим читателям будет интересно,могу еще написать истории,так как я уже говорила,эта бабка не раз показывалась мне и не только в детстве.Но были и еще истории связаные с чем то мистическим.Буду рада поделится.

Ключевые слова: Бабка рука родители авторская история

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