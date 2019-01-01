Девушка за дверью

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 08:22

Причина: Изменен раздел.

Phantom666 Просмотров: 68 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:22 by

Этот жуткий случай до сих пор всплывает у меня в памяти. Произошёл он около 6-и лет назад, когда мне ещё было 14 лет.Тогда мы с матерью жили в другой квартире, надодящееся ближе к центру Москвы. Она имела две комнаты - мою и мамину. Коридор был в форме зиг-зага, так что если открыть дверь моей комнаты, то можно увидеть двери в туалет и кухню. Дверь матери была направлена к моей и стояла справа от коридора. Ещё в коридоре мы включали ночник, чтобы ночью, если захотелось воды или по нужде, не навернуться в темноте. Напоследок скажу, что у меня была страная привычка закрывать дверь в свою комнату, неважно, днём или ночью, главное - она была.Однажды так получилось, что мы с другом переиграли в комп у него в гостях, из-за чего, ночью я долго не мог нормально заснуть. На электронных часах было 23:59, а сон всё не приходил. Ночник был включен - его свет пробивался в щель под дверью. У меня в комнате ночника нет(я не боялся темноты), поэтому там стоял полный мрак. Я же лежал и тупо пытался уснуть, но всё безрезультатно. Лучше бы я тогда тридцать раз заснул, иначе я бы не пережил весь ужас, что произошёл дальше.На часах было 0:05, сна не было ни в одном глазу. Тут, сквозь тьму и тишину, за дверью раздался негромкий шорох. Я замер, уперив взгляд в потолок. Решил посмотреть на щель под дверью, ведь если кто-то там есть, то в свете ночника должен проявиться силуэт. Присмотревшись, увидел еле заметную тень, ковыляющую взад-вперёд. Я вспомнил, что у мамы в детстве были приступы лунатизма, будто она бродила по дому в поисках всякого барахла. И это без какой либо мистики - она сама мне рассказывала. От этой мысли немного полегчало. Но были факты, опровергающие теорию лунатизма. Во первых, это было в детстве. Во вторых, если это была мама, то я бы услышал скрип половиц от её ног в её комнате. А тут шорох послышался почти у моей двери без какого либо скрипа. То есть, это точно была не мама, а животных дома мы пока не заводили до переезда(у нас потом появился кот Шура).И тень и шорохи я не придумал себе - они были реальны. Это не игра воображения. При этом, я раньше во всякий потусторонний бред не верил до той ночи. Я лежал и смотрел на силуэт ещё пару минут, прежде чем он не удалился в сторону кухни и не пропал из поля зрения. И хотя в тот момент ещё было жутко, я всё равно встал, чтобы удостовериться, что тут никого нет. Открыл дверь, и стал присматриваться. Но нигде никого не было. Я успокоился и залез обратно под одеяло. Только я собирался наконец уснуть, как вдруг шорох начался снова. При этом тени под дверью не было видно. И тут я совершил свой самый тупой поступок - в гневе пошёл и открыл дверь, поскольку мне эта хрень надоела. Потом я сто раз об этом пожалел и до сих пор жалею.В свете ночника, посередине коридора стояла женщина, или, даже девушка. Одета она была в длинное, белое платье, или сарафан(точно не запомнил), её волосы были очень светлые и длинные, почти до колен. Лица я не разглядел, но увидел зелёный отблеск её глаз, как у кошки. Меня больше напугали её длинные когти на руках, каждый размером со спичку. Она стояла там, уперив в меня взгляд своих зелёных глаз. Потом она немного опустила голову влево, словно впервые видит человека. Не знаю, померещилась мне она или нет, я просто быстро закрыл дверь и влетел под одеяло, как маленький. В приступе ужаса я сам не заметил, как заснул.Утром я встал, и, вспомнив события прошедшей ночи, посмотрел на дверь. Она была открыта... Мать в это время ещё досыпает, поэтому она не могла её открыть. На ручке и косяке двери я заметил небольшие полосы, словно кто-то расцарапал это место. Я уже догадывался, кто. А в коридоре и на пороге моей комнаты, на полу были мокрые участки, и у меня прошла мысль, будто ОНА мокрыми ногами заходила ко мне и всю ночь изучала меня своим взглядом и уже на рассвете ушла. У меня от такой мымли до сих пор муражки бегают.Мать тогда тоже была удивлена находкам, но не была сильно испугана, будто знала, кем была та девушка. Однако, даже спустя столько лет, я так и не узнал всю правду о ней - мать постоянно отнекивалась, не хотела говорить про неё. После переезда(он был в моё 16-летие), я был почему-то рад оказаться на новом месте. Не знаю, может это события той ночи на меня так повлияли.Спустя много лет, я почти перестал думать о той девушке. Устроился на работу, смог переехать в отдельную квартиру и уже начал встречаться с одной юной девой. В общем, жизнь наладилась.Пока вчера утром я не обнаружил царапины на двери в моей комнате...

Ключевые слова: Силуэт лунатизм вода авторская история

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