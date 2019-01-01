Девушка за дверью

Девушка за дверьюЭтот жуткий случай до сих пор всплывает у меня в памяти. Произошёл он около 6-и лет назад, когда мне ещё было 14 лет.
Тогда мы с матерью жили в другой квартире, надодящееся ближе к центру Москвы. Она имела две комнаты - мою и мамину. Коридор был в форме зиг-зага, так что если открыть дверь моей комнаты, то можно увидеть двери в туалет и кухню. Дверь матери была направлена к моей и стояла справа от коридора. Ещё в коридоре мы включали ночник, чтобы ночью, если захотелось воды или по нужде, не навернуться в темноте. Напоследок скажу, что у меня была страная привычка закрывать дверь в свою комнату, неважно, днём или ночью, главное - она была.
Однажды так получилось, что мы с другом переиграли в комп у него в гостях, из-за чего, ночью я долго не мог нормально заснуть. На электронных часах было 23:59, а сон всё не приходил. Ночник был включен - его свет пробивался в щель под дверью. У меня в комнате ночника нет(я не боялся темноты), поэтому там стоял полный мрак. Я же лежал и тупо пытался уснуть, но всё безрезультатно. Лучше бы я тогда тридцать раз заснул, иначе я бы не пережил весь ужас, что произошёл дальше.
На часах было 0:05, сна не было ни в одном глазу. Тут, сквозь тьму и тишину, за дверью раздался негромкий шорох. Я замер, уперив взгляд в потолок. Решил посмотреть на щель под дверью, ведь если кто-то там есть, то в свете ночника должен проявиться силуэт. Присмотревшись, увидел еле заметную тень, ковыляющую взад-вперёд. Я вспомнил, что у мамы в детстве были приступы лунатизма, будто она бродила по дому в поисках всякого барахла. И это без какой либо мистики - она сама мне рассказывала. От этой мысли немного полегчало. Но были факты, опровергающие теорию лунатизма. Во первых, это было в детстве. Во вторых, если это была мама, то я бы услышал скрип половиц от её ног в её комнате. А тут шорох послышался почти у моей двери без какого либо скрипа. То есть, это точно была не мама, а животных дома мы пока не заводили до переезда(у нас потом появился кот Шура).
И тень и шорохи я не придумал себе - они были реальны. Это не игра воображения. При этом, я раньше во всякий потусторонний бред не верил до той ночи. Я лежал и смотрел на силуэт ещё пару минут, прежде чем он не удалился в сторону кухни и не пропал из поля зрения. И хотя в тот момент ещё было жутко, я всё равно встал, чтобы удостовериться, что тут никого нет. Открыл дверь, и стал присматриваться. Но нигде никого не было. Я успокоился и залез обратно под одеяло. Только я собирался наконец уснуть, как вдруг шорох начался снова. При этом тени под дверью не было видно. И тут я совершил свой самый тупой поступок - в гневе пошёл и открыл дверь, поскольку мне эта хрень надоела. Потом я сто раз об этом пожалел и до сих пор жалею.
В свете ночника, посередине коридора стояла женщина, или, даже девушка. Одета она была в длинное, белое платье, или сарафан(точно не запомнил), её волосы были очень светлые и длинные, почти до колен. Лица я не разглядел, но увидел зелёный отблеск её глаз, как у кошки. Меня больше напугали её длинные когти на руках, каждый размером со спичку. Она стояла там, уперив в меня взгляд своих зелёных глаз. Потом она немного опустила голову влево, словно впервые видит человека. Не знаю, померещилась мне она или нет, я просто быстро закрыл дверь и влетел под одеяло, как маленький. В приступе ужаса я сам не заметил, как заснул.
Утром я встал, и, вспомнив события прошедшей ночи, посмотрел на дверь. Она была открыта... Мать в это время ещё досыпает, поэтому она не могла её открыть. На ручке и косяке двери я заметил небольшие полосы, словно кто-то расцарапал это место. Я уже догадывался, кто. А в коридоре и на пороге моей комнаты, на полу были мокрые участки, и у меня прошла мысль, будто ОНА мокрыми ногами заходила ко мне и всю ночь изучала меня своим взглядом и уже на рассвете ушла. У меня от такой мымли до сих пор муражки бегают.
Мать тогда тоже была удивлена находкам, но не была сильно испугана, будто знала, кем была та девушка. Однако, даже спустя столько лет, я так и не узнал всю правду о ней - мать постоянно отнекивалась, не хотела говорить про неё. После переезда(он был в моё 16-летие), я был почему-то рад оказаться на новом месте. Не знаю, может это события той ночи на меня так повлияли.
Спустя много лет, я почти перестал думать о той девушке. Устроился на работу, смог переехать в отдельную квартиру и уже начал встречаться с одной юной девой. В общем, жизнь наладилась.
Пока вчера утром я не обнаружил царапины на двери в моей комнате...
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 08:22
Причина: Изменен раздел.
Сегодня, 08:22 by Phantom666Просмотров: 68Комментарии: 0
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