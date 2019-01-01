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Дурдом

Лесная тварь

Что может быть лучше, чем лесной и насыщенный воздух в первые дни лета!

Да много чего, ведь сегодня я поведаю вам историю, которая случилась со мной буквально пару дней назад. Именно по этой причине, я решил продать личный дом отдыха в небольшом лесном посёлке, как можно скорее.

Дело в том, что после смерти моих родителей, мне от них досталась квартира, старенький москвич и ещё загадочный дом, где то в деревне. Странно было то, что за 26 лет, они не разу ничего не рассказывали мне об этом месте. Я и предположения не имел, о существовании дома отдыха, который принадлежал моим родителям.

Через несколько месяцев, после смерти матери, я стал постепенно забываться, к тому же наступил июнь, а делать было всё равно нечего. На работе я взял месячный отпуск, сел в машину и по навигатору отправился в загадочный, пока что неизвестный дом, который уже принадлежал мне.

После двух часов пути, я прибыл куда нужно. Как же я поразился разрухе этого места. Стены здания покрылись лозой, местами поваленный и прогнивший деревянный забор, но хоть окна целые. Я зашел в дом, мебель была на месте, диван, стол и стулья, вообщем обычная дачная обстановка. Я вышел на улицу и сразу познакомился с соседями. Как я сказал в начале, этот посёлок имел дорогую стоимость земли, по неизвестным причинам, поэтому у всех тут были двух этажные коттеджи с шикарным ремонтом и обстановкой, в отличии от моего. Я решился, что продам квартиру родителей, так как уже имел свою и на эти деньги восстановлю дом.

Вечер был тяжелым. Я убирался в доме несколько часов, в этом мне помогал мой сосед, точнее уже друг, местный охотник Антонов. В отличий от других богатеев, он жил довольно в скудной, советской избе всю свою жизнь. Он был хорошим человеком, возраста сорока лет, с небритой щетиной и зелеными глазами. Мы закончили уборку, очень сильно устав за весь день, я пожал ему руку, поблагодарил за помощь и вежливо попросил удалиться. Еще у нас был уговор, что бы мы пошли на утреннюю прогулку и Антонов показал бы мне эту местность. Перед уходом, он сказал мне, что бы ночью я не выходил в лес. На мой вопрос, почему, он что то промямлил и очень быстро покинул дом. Не предав этому значения, я закрыл глаза и почти сразу заснул. Конечно не отель в центре Москвы, но домик мне сразу приглянулся, хотя, потом произошедшие со мной события, опровергнули все планы, насчет дальнейшего восстановления.

Примерно в два часа ночи, я вскочил от громкого выстрела ружья. Окно было раскрыто на полную, поэтому в доме отчетливо было слышно этот звук. Сначала, мне было не так важно, очень хотелось спать, но вскоре прогремел второй выстрел, а затем и вой, похожий на волчий, но более хриплый и грубый. Потом все затихло, но не на шутку перепугавшись, я решил закрыть окно. Примерно пол часа я лежал в недоумении, но потом успокоился и снова заснул.

На утро, при встрече рассказал историю Антонову, спросив его, не он ли вчера стрелял, но тот ответил, что никогда не выходит в ночную охоту, особенно в этих местах. Он явно, что то не договаривал, поэтому я стал тщательно расспрашивать его, но получил в ответ лишь всякую чушь, про кабанов и ночных зверей. Тут я решился предложить ему прогулку до того места, где были выстрелы, приблизительно в километре от моего дома. Он не хотел, но был вынужден согласиться. Мы отправились туда и через пол часа были на месте.

Что же мы увидели? Огромные следы, от лап с длиннющими когтями, окровавленное дерево, двухствольное ружье, так же в потёках крови, и разорванная одежда с большим наличием вырванной шерсти из какого-то животного. В этот момент я не на шутку испугался, Антонов тоже замешкал и сказал, что нужно быстро удалиться от сюда, возможно это медведица, защищает своих медвежат. Хотя никаких медвежат и близко не было, я понимал, что он врёт, но сам ужасно хотел покинуть место происшествия.

Я не хотел оставлять это в покое и выпросил у Антонова медвежий капкан (таких у него было 4), предложив ему пару тысяч рублей. Он не хотел соглашаться, но деньги были важнее, тем более в его позиции, и это было легко понять. Он с недовольной гримасой отдал мне два капкана, а я отправился в лес и расставил их недалеко от того места, где была "бойня".

Почему не позвонил в полицию? Это было банально и глупо. Они бы не поверили в существование загадочного монстра, который обитает в этих лесах и посчитали бы меня поехавшим, а возможно и приписали мне убийство.

Вернувшись домой, я увидел, что на часах уже полночь и лёг спать. В три ночи я снова вскочил, из-за невероятно громкого воя, которое я слышал даже через закрытое окно. Посёлок был пуст, ведь все разъехались в будние дни. Один лишь Антонов сидел в своей лачуге, но он был крайне не доволен моей догадливостью и наглым настроем. Именно поэтому никто не слышал эти страшные звуки, которые скрывались под покровом ночи в густом лесу.

Я взял фонарь, старую палку с гвоздями и побежал прямиком в лес. О чём я тогда думал? Возможно у меня и вправду поехала крыша, но бежать в одиночку, по ночному лесу на страшные вопли, неизвестного мне существа было как минимум глупо. Любопытство взяло верх и безжалостно управляло мной.

Прибежав к капканам, я тщательно осмотрел их, но увидел лишь пару кусков земли на них. И тогда я понял, что эта тварь обхитрила меня, жалкого идиота.
Конечно, таких глупых ошибок, которые совершил я, не прощает никто, даже животные. Так вот, говорю я это потому, что почувствовал эту вонь тухлого мяса и сырой шкуры. Обернувшись я увидел это. Трехметровое создание, смотрело на меня своими желтыми глазами, в которых виднелся засохший гной. Во рту же виднелись острые, жёлтые зубы и тёмные слюни, которые капали прямиком этой твари на шерсть. Мощные руки и мускулистые лапы так же не давали мне покоя.

И тут я понял, что это конец, но тут, словно бог послал мне на помощь, Антонова. Я закрыл глаза и почти сразу услышал выстрел, в паре метрах от себя. Вскоре, я открыл их и увидел, что это стоял мой знакомый и целился прямиком в голову этому существу. Но первая пуля, несмотря на точное попадание в спину, никак не навредила этой твари, а только разозлило её, второго выстрела не последовало. В этот момент я уже бежал на всех порах к машине и слышал... Слышал, как это существо рвет на части бедного охотника, эти крики...

Я благополучно вернулся домой и эта тварь вроде как не гналась за моей машиной, к моему удивлению. Рассказывать кому то было глупо, меня бы скорее всего упекли в психушку, но я то знал, что всё это было на самом деле, а не в жалких фантазиях или сне...

Уже прошло несколько дней, но я посетил церковь около 5-6 раз. Помолился за человека, который спас мне жизнь и раскаялся в грехах. Я жалел, что не помог ему, но тело будто не слушало меня и мои предрассудки. Сейчас этот дом стоит на продаже, всё в том же разваленном виде, что и был. Надеюсь, что мне больше никогда не прийдется еще раз возвращаться в это место..

Лесная тварь

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 09:13
Причина: Изменен раздел.
Вчера, 09:13 by RalofПросмотров: 101Комментарии: 0
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Ключевые слова: Дом лес существо авторская история

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