Если «они» не хотят

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 08:01

Причина: Изменен раздел.

persi4eg Просмотров: 73 Комментарии: 0 0 Вчера, 08:01 by

Привет, вот и мой черед внести еще одну историю в этот чудесный сайт.Дело было 4-5 лет назад. Мне было 17 и я был жутко заинтересован в потустороннем.Как-то вычитал в интернете, и проконсультировался с отцом(он по наследству от бабули получил знания), на счет последнего куриного яйца.О том самом, маленьком и овальном, которое курица несет последний раз в жизни. Вроде ничего особенного, правда?Но вот есть такая штука, как «выносить черта», нужно взять яйцо, положить под подмышку и носить месяц, не раздушив его. (Я даже до этого не дошел)И узнав план действий, я сказал бабуле что бы оставила такое яйцо мне. Я пожалел и забил на темные дела в ту же ночь.Все узнав и спланировав, я пошел спать, та ночь врезалась в мою память на всю жизнь.Перед сном было такое чувство, как будто не надо спать, какая-то тревога, нервное что-то, не объяснить. Но я уснул, и приснился мне сон, как я бегу в парке со своим другом, и черт возьми так темно было, деревья темные как и трава. Но это не главное, все было слишком реально. Я даже осознавал что делаю. Все свои движения я контролировал.И вот очередное дерево, и начинается жесть: я слышу тяжелое дыхание, насколько тяжелое, что Дарт Вейдер испугался бы как ребёнок. С дерева передо мной, что-то спрыгнуло но я не вижу! Везде темно. (Тут стоит добавить, что пол в комнате бетонный, а на нем ковёр, и я чётко знаю, как звучит приземление на пол в моей комнате.)Оно спрыгнуло. И был четкий звук как будто на бетон.Я начал бежать, я понимаю что проснутся я не могу, через сон я чувствую страх, сильный и нарастающий.Я бежал долго, как мне казалось, но я споткнулся.Это дыхание за спиной, я помню и слышу всегда.И холодный воздух, как на морозе с ветром.Оно дышало мне в шею, я это чувствовал, а дальше было касание руки.Ледяное касание, оно было насколько холодным что я замер сквозь сон, но во сне появился мой друг, поднял меня и мы убежали. И я проснулся.У меня есть привычка из-за шума в городе, спать головой под подушкой. Я открыл глаза и обнаружил... что её нет!Она лежала в другом конце комнаты.Была гробовая тишина, даже часов не слышно.Я пытался встать за подушкой, был очень испуган. У меня даже не было возможности пошевелится.Как только я решился встать, за окном послышалось: «тук-тук-тук».Тогда я понял что без подушки, но под одеялом тоже не слышно ничего, и еще лучше не видно.Видевши «Отче наш» один раз, я с удивлением обнаружил что я знаю это все наизусть.После этого все вернулось в круги своя. Снова часы, ветер. И я уснул.Отец сказал, что если бы не друг, ты бы больше не открыл глаза...Вот мое знакомство, с потусторонним.И на этой ноте, так же и расставание.Спасибо за внимание. Буду рад объяснениям!

Ключевые слова: Страхи сон яйцо авторская история

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