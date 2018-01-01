Отливка

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:33

tureek99 Просмотров: 31 Комментарии: 0 0 Сегодня, 14:33 by

.Эта история случилась с моей теткой. Но рассказала мне ее моя мать и сейчас вы поймете почемуТетя Лена тогда была совсем молодая девушка лет двадцати пяти, вела обычный образ жизни и много чем увлекалась. В то время она заинтересовалась разными гаданиями, отливками, заговорами, перекладами ну и всем остальным....что связано с магией. Больше всего ее интересовали отливки воском. Поднабив немного руку на друзьях и близких, она решила попробовать помочь друзьям друзей. Тем более все, кому она делала отливки оставались очень довольны.Как-то вечером ей позвонила подруга и попросила помочь ее сестре Лере, мол у той в последнее время все наперекосяк, с работы уволили и найти новую уже не может почти пол года, потеряла ребенка на третьем месяце беременности, постоянно болеет, все время какая-то уставшая и без настроения. Тетка моя согласилась и сказала, что бы та приходила завтра утром. В десять утра в дверь позвонили, тетя Лена подняла трубку домофона и спросила кто там, в ответ была тишина. Решив что это опять либо детвора, либо наркоманы хотят зайти в подъезд она повесила трубку. Снова позвонили и снова тишина, эта игра в звонок и молчанку продолжалась ещё четыре раза… пока на мобильник тети Лены не позвонила та самая Лера, со словами, что она стоит внизу и звонит в домофон, но видимо он не работает. После выяснилось, что и правда домофон почему-то сломался. Тогда не придав этому значения тетя Лена спустилась вниз и открыла Лере дверь.Лера была небольшого роста крупного телосложения, вид у нее был очень уставший, как будто перед вами стоит человек у которого обнаружили неизлечимую болезнь и бороться за жизнь больше нет ни сил, ни желания. Абсалютно грустный взгляд, бледный с сине-серым оттенком цвет кожи которая к тому же начала обвисать в мешках под глазами и в щеках. Морщинистый лоб и само лицо создавало впечатление, что Лере лет так под пятьдесят, а вовсе не двадцать семь. Тетя Лена посадила ее на кухне и принялась топить воск и делать первую отливку.Топится воск на водяной бане, тетя Лена использовала пластиковые крынки для топления, хотя чаще пользовалась железным ковшом.На первой отливке она увидела мужское лицо, это было четкое изображение лица мужчины.Ты его знаешь? - спросила тетя Лена у Леры.Нет - ответила та, но в ее голосе почувствовалась дрожь.Тетя Лена сделала вторую отливку и там тоже увидела уже не так отчетливо, но то же самое лицо и еще один маленький лик то ли мальчик, то ли девочка. Сделав третью отливку она успокоилась отливка была конечно плохая, но никакого лица на ней не было. Она показала все отливки Лере и договорившись о следующем сеансе, Лера ушла. Ночью Тетя Лена не могла уснуть ей все казалось, что в коридоре какие-то тени и постоянно стояло это лицо из отливки перед глазами. В конце концов, только сомкнув глаза и погрузившись в царство Морфея на кухне с сильным грохотом что-то упало. Тетя Лена медленно вышла из комнаты и прислушалась к звукам на кухне. Там было тихо она резко включила свет, на полу валялся пластмассовый тазик в котором лежали отливки и крынка. Решив, что это всего лишь кошка прыгнула на подоконник и уронила таз она начала все собирать. Подняв очередную отливку она остолбенела по ее телу побежали мурашки тут же стало страшно и ощущение как будто кто-то стоит у тебя за спиной и ждет когда ты повернешься. На отливке было то самое лицо мужчины на той самой третьей последней отливке, оно было с другой стороны и в этот раз оно кричало его рот и черты были очень хорошо видны казалось, что воск двигается в руках изменяя очертания лица. Это было как помутнение разума, лицо на воске изменялось и корчилось в агонии от злости и ей казалось, что вот -вот вырвется душераздирающий крик. В ужасе она отбросила эту отливку и закрылась в комнате до утра. Утром она позвонила Лере, что бы рассказать о третей отливке, но та не отвечала на телефон. Тогда она позвонила своей подруге. Подруга ей рассказала что у Леры прошлой ночью умер её бывший жених, попал в аварию ехал вечером с работы и попал под груженный камаз жуткая была авария говорят, что умер он не сразу а долго мучался от боли. Вечером позвонила Лера и не переставая плакать рассказала, что произошло с ее бывшем женихом и что она хочет продолжить чистки так как это напасть уже затронула близких ей людей. Ночь в квартире творилась какая то ерунда, то на кухне включалось само по себе радио, то вода начинала капать в ванной без причины. Казалось, что в корридоре кто то стоит и было слышно дыхание из темноты. Проведя какие-то обряды Тетя Лена закрыла дверь в комнату и легла спать. Утром тетя Лена делая домашние дела услышала по новостям про ту самую жуткую аварию, произошедшую накануне, она подошла к телевизору и остолбенела в телевизоре на фото погибшего было то самое лицо из отливки. Лера пришла на сеанс утром и тетя Лена рассказала ей все, что творится в ее квартире с момента как она начала отливать её и спросила, что у нее было с тем погибшим и почему он не может ее отпустить. Тогда Лера и рассказала про выкидыш и про то, что ее жених был очень зол на нее и не мог простить за убито ребенка и бросил ее. Решив, что нужно довести дело до конца она снова начала делать отливку. Вот тут -то все и началось при первой отливке постоянно выключался газ как будто-то задували горелку, кошка начала себя нервно везти и даже попыталась поцарапать Леру. С горем пополам нагрев воск тетя Лена начала отливать отливка брызгала во все стороны, остыв и посмотрев на воск они обе ужаснулись там было снова то самое мужское лицо и уже четко видное лицо ребенка рядом. Воск ужасно лип к рукам и было ощущение что он пытается прилипнуть и просочится в поры под кожу на кухне появился жуткий запах горелого мяса и резины. Тетя Лена приступила ко второй отливке, Лере стало страшно и она хотела уйти но какая-то не видимая сила держала ее и не давала ей встать. Воск уже вскипел и закинув следующий кусочек варится тетя Лена принялась отливать второй раз. Взяв в руки крынку с воском она почувствовала как будто кто то держит её за руку, тело ее обмякло и перестало слушаться. Чаша с кипящим воском в ее руке поднялась над головой Леры и начала медленно наклоняться, она пыталась сопротивляться но все было тщетно. Кипящий воск коснулся головы Леры, она попыталась отскочить со стула но не успела во мгновенье воск уже был везде на голове, лице, шее и предплечье. Лера закричала от боли так сильно, что казалось, что сейчас лопнут перепонки. Она кричала, про то, что она не виновата она просто еще молодая, что бы стать матерью, просила прощения у кого-то за то, что обманула и еще что-то неразборчивое. Тетя лена стояла и нечего не могла сделать лишь наблюдала как обычный кипящий воск словно свинец разъедает плоть прожигая мясо и проникая все глубже и глубже до самых костей. Лера больше не могла кричать её язык свисал изо рта на тонком кусочке мяса, губы были превращены в кашу и выглядели как будто их вывернули на изнанку, правый глаз стекал по щеке сливаясь в жутком танце с текущими по лицу кровью и воском. Было слышно как лопались пузыри на ее коже и из пораженных участков кожи струйками сочилась кровь. Тетя Лена повернувшись к плите увидела третью отливку, она выключила плиту схватила крынку с воском и собрав всю силу воли убежала и закрылась в спальне. На крики соседи вызвали полицию, которая приехав констатировала у Леры ожог правой стороны третьей степени. На сколько я знаю ее удалось спасти, но она на всю жизнь стала инвалидом. Тетю Лену к сожалению спасти не удалось ее нашли мертвой в спальне. Смерть наступила от повреждения внутренних органов из за выпитого кипящего воска. Да-да суд мед эксперт так и сказал, что перед смертью она выпила воск чашу от которого нашли рядом с ней. Помню мы после смерти тети какое-то время жили в ее квартире и помню там в спальне на стене было какое то жирное пятно на обоях, в которое если пригляделся то можно было увидеть мужское улыбающееся лицо.

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