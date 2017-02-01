Убежище

Seipron Просмотров: 53 Комментарии: 0 +2 Вчера, 18:46 by

У каждого человека есть увлечения, путешествия, чтения книг, поиск призраков, автомобили и так далее. Я любил исследовать подземелья, меня манят темные сырые тоннели, когда луч фонаря, пытается вырвать из темноты часть пространства, одинокое брошенное людьми место. Романтика… Но один я не осмеливался спускаться под землю, в основном компанию составлял мой друг, коллега Сергей. Мы ровесники, нам по 24 года. Работаем в рекламном агентстве.Наша мечта была, найти заброшенный военный бункер.В один день Серега, зашел в мой кабинет с подозрительно довольной физиономией. Ты что светишься как звезда на верхушке новогодней елки? Спросил я. Скоро сам узнаешь, ответил Серега. Смотри Максимка, что я нарыл. Держа одну руку за спиной, он протянул ее, в руке была сложенная карта. Разложили ее на столе. Смотри сюда, Сергей указал на черную точку на карте. Здесь друг мой, должен быть заброшенный советский бункер. Откуда инфа? Спросил я. Выдвинув ладонь вперед, как будто делая примирительный жест, ответил: есть один источник. Копатель черный, проверенный. За сколько купил, Серега? Издеваешься, он дал ее с условием, что найдем, ему продадим, по очень низкой цене, а дальше ты и сам знаешь. Я кивнул. Дальше он продаст втридорога, каким ни будь коллекционерам. Предлагаю Максимка, наведаться туда, в следующие выходные. Договорились, ответил я.Ну что ж, тогда надо готовиться хлопнув в ладоши и потерев их сказал я.Вечером придя домой, я составил список необходимых вещей для похода, думаю и Серега занимался тем же самым.Не только лазание по подземелью доставляло удовольствие, но и подготовка к поездке придавала оттенок предвкушения приключения. Эмоции бурлили внутри меня, даже понимая, то бункера там может не оказаться, все равно радость от предстоящего похода наполняла меня.Дни до следующих выходных тянулись медленно, время предательски, как будто издевалось надо мной.Долгожданные выходные!Серега должен, заехать за мной. В полной амуниции и с большим рюкзаком за спиной, я ждал его у подъезда. Вот и он, наконец то. Но тут я не много удивился, помимо его самого в машине сидели еще трое. Забросив рюкзак в багажник, сел на свободное заднее сидение. Здоров Максимка. И тебе не хворать, безразлично ответил я. Настроение упало. Это знакомые мои, Андрей типа юморист, Мишка, Олег. Очень приятно, пробубнил я. Думал мы вдвоем поедем, Серега. Ты уж извини, Макс, ребята тоже хотят на бункер посмотреть. Ладно, махнув рукой, я повернул голову в стекло и уставился на городской пейзаж за окном…Всю дорогу Андрей пытался рассмешить кого ни будь, получалось только самого себя. Похоже всех достали его шуточки, он перешел на интересные факты, при этом комментируя все в пошлой форме. От скуки я разговорился с Мишкой, узнал, что они не разу не ходили на подобные мероприятия. Я начал рассказывать, как нужно вести себя там, под землей. Андрей тоже заткнулся и прислушивался к моим советам. Все поглядывали на Сергея слушая меня, а он кивал, говоря типа верно говорит. Так я и не заметил, как мы добрались до места. Машину оставили в лесу, дальше не проехать. Ну ничего, тут не далеко 2 километра пешком, бодро сказал Сергей.Погода была, просто сказка. Не холодно, не жарко, дул легкий ветерок, солнце светит, на небе облака красивые плывут, иногда перекрывая солнце. Зато какой вид, когда лучи солнца, пробиваются сквозь облако, постепенно все больше и больше… Красота… Погрузившись в созерцание красоты природы, не заметил, как мы почти добрались до места. Отвлек меня дикий возглас Андрюхи, вот оно кричал он и показывал пальцем в сторону бункера.Дошли… На месте стоит… В тот момент хотелось взлететь от счастья.Ура, товарищи, сказал Серый. Бункер был закрыт. Дверь с рукояткой в виде колеса, заржавела. Не желала сдвинутся с места хотя бы на миллиметр, под усилием самого здорового из нас, Олега.Тогда я достал из кармана разгрузки баллончик с жидкостью WD-40, которая растворяет ржавчину. Побрызгал на механизм. Пока ждали минут 5, Серега раздал Андрею, Мише и Олегу мощные фонари. А так же каски, с плотными прорезиненными перчатками.Вся троица была взволнована, Андрей делал вид, что он ничего не боится, шутил. Но его жесты и движения, фальшивая улыбка на лице выдавали его.Серега сам взялся за ручку, она поддалась и мы смогли не много приоткрыть дверь. Протиснуться можно, рюкзаки протащить. Олег пытался расширить проход, но не получилось. Брось ты играться сказал Серый, идем уже.Внутри было темно, сыро, черные пятна плесени на стенах, местами облупилась краска, на полу небольшие лужи воды, затхлый воздух ударил в нос, но скоро привыкли.Лестница была очень широкой, мы прошли три длинных пролета вниз. Примерно бункер был под землей на 4 этажа. Примерно. Эмоции переполняли меня, мы здесь, ноги немного тряслись, впрочем, как и руки, хотелось уловить каждую деталь, запомнить каждый момент, нахождения в бункере.Спустившись вниз, мы оказались на большой площадке. Высота стен метров 4. Слева была небольшая комнатка, дверь лежала на полу, деревянная видимо была когда-то белого цвета. Внутри комнаты разбухший от влаги, небольшой письменный стол на столе красный телефон с черными кнопками. На полу толстый слой пыли, страницы газет. На стене висел плакат, на нем было написано красным цветом «ГОТОВЫ К ОБОРОНЕ!».На потолке виднелись подтеки.Разглядывая комнату Андрюха сказал, вот тебе и качество СССР.Все оглянулись на него, что он имел ввиду никто не понял, да и все равно.Пошли дальше. Луч фонаря вырвал кусок гермоворот, толстые, выкрашенные в черную краску, они внушали надежность и защиту которая выдержит попадание ракеты. Как их сюда занесли, они веся тонны 3 не меньше! Ворота были плотно закрыты, потянув на себя мы втроем, еле-еле сдвинули их с места. За ними оказались еще одни! В общем мы потратили на открывание обоих ворот около 20 минут.Наконец мы внутри!Судорожно водя лучами фонаря мы пытались ухватить что ни будь интересное из темноты. Олег нашел дверь, с надписью «Дизельная Генераторная». Ну ка ну ка, что там Сергей кувалдой сорвал навесной замок с двери. Распахнув ее мы увидели три огромных генератора. Попытаем удачу, господа! Сказал Серый, нажимая кнопку пуск, на первом генераторе. Тишина. Второй. Начал гудеть, ура! Заглох, черт! Третий, тишина. Сергей пнул по железяке, с фонарями хрен чего мы найдем, рыкнул он. И с менее мощными фонарями обходились, положив руку ему на плечо сказал я. Ты прав, Макс, прав…Осмотрев огромный проход, мы увидели, что слева находились комнаты, как оказалось позже, для жилья и уборные. Справа был большой склад. Там были арматуры, противогазы, еда, одежда, кинопленки с текстом и изображениями о достояниях СССР, культуре, производстве и как все это возродить в разрушенном после войны мире. Взяв пару трофейных банок с едой, противогазов и пленок. Мы начали обследовать левый край. Комнаты были пустыми, в некоторых, была мебель, стулья в основном.Нашли комнату системы фильтрации воздуха и воды. Куча огромных труб и фильтров тянулись из стены убежища. Чувства просто неописуемые, довольные мы продвигались вперед.Сергей шел впереди, за ним плелся Андрюха, который никак не мог закрыть свой рот, юморист блин. Рядом со мной шли Олег с Мишкой. Толковые ребята, помогали освещать пространство, попросту не вертели головой.Добрались до конца убежища, впереди гермоворота, только гораздо меньше. Тоже закрыты. Открыть их не составило труда.Осветив пространство за воротами мы не большой проход, который плавно поворачивал влево. На полу лежали рельсы, судя по всему, таким образом перевозили тяжелые грузы. Так как проход поворачивал налево, что там дальше видно не было. Кто же пойдет первый, все молча глядели друг на друга.Вглядываясь в проход, мне стало как-то не по себе…Страх волнами стал расти внутри меня. Не ходи туда, не надо! Внутренний голос подсказывал мне.Стало подташнивать, ноги трястись, я сделал шага три назад.Вдруг мы увидели, как из-за поворота, вылезла голова, точнее череп с натянутой на нем кожей, черные большие глаза, лысая голова. Вслед за головой на стене оказались такие же руки, с длинными пальцами. Оно открыло рот усеянный мелкими зубами, из которого вырвался хрип.Страх сковал меня, я не мог ничего сделать, кроме как смотреть на это. Похоже, что и другие тоже были в таком же состоянии…Вот она смерть… Слезы текли по щекам…В то время оно не боясь, полностью вышло из-за угла. Сутулая, худая тварь, длиннорукая, еле переставляя ноги, покосившись на бок, медленно приближалась к нам. Мой мочевой пузырь не выдержал такого ужаса. Почувствовал, как теплая струйка потекла по ноге.Конец все ближе и ближе…Тут я услышал, как Серый крикнул: Андрей как договаривались!Кто? Что? В моей голове пронеслись мысли.Краем глаза я заметил, Андрей достал большой тесак из-за спины. Выйдя в этот пресловутый проход, он сказал очередную шутку: она не знала, что беременная. Обернувшись к нам он улыбнулся. Тесак из рук его выпал, меня подхвати Серега с Олегом под руки и поволокли к выходу. Я глядел как Андрей стоял улыбаясь, тварь схватило его за руку и поволокла вглубь проема. Видимо Андрей находился в состоянии гипноза, но почувствовав боль от сжатия руки тварью, он очнулся. Что такое? Помогите, ей. ААА! Больно! Мама! Не хочу!!! Стойте!!! Нет!Крики Андрея раздавались эхом по убежищу. Я потерял сознание.Очнулся от ударов по щекам. Открыл глаза, Серый, Олег и Миша склонились надо мной, свет солнца заставил меня прищурится. В одно мгновенье я вспомнил, что произошло.Где Андрей? Андрей! Заорал я, вскакивая и оглядываясь по сторонам.Не было его рядом… Взяв за воротник Серого, я спросил, что случилось? Какой на хрен договор?Где парень? Виновато все опустили голову.Сергей начал. Ты это… Успокойся… Все расскажу.Отпустил его, сел на землю, начала кружиться голова, слезы снова набегали в глазах.Я когда их брал с собой, договорился, что в случае чего Андрей защитит нас…Но он сразу согласился, я не настаивал быстро проговорил Сергей.Закивали головами Олег с Мишкой.Твари! Мрази! Нелюди! в пылу выговорил я.Что там было, кто это?!Я откуда знаю, срываясь на визг прокричал Сергей.Сев на землю, зарыдал он. Я обернулся, дверь в вход бункера была закрыта.Молча мы доплелись до машины, просидев около часа, Серый успокоился, сел за руль.Я дома.Эту ночь я не спал… Крики Андрея и его последняя шутка не выходили у меня из головы.Пытался глушить алкоголем, не помогало.Не зная почему, я чувствую вину, за гибель Андрея. Это чувство не дает мне жить.Каждую ночь, я вижу тот злополучный бункер, лицо Андрея и ту мерзкую тварь…С работы меня уволили, как ни старался Сергей, не смог мне помочь.Как-то я спросил у него, ты же виновен в гибели Андрея? Как ты с этим живешь?Он ответил: нет, не я убил… Та тварь, не я…Бесчувственная гнида!Все! Я больше так не могу! Пора покончить с этим…Глубокое отчаянье, постоянные мысли о том, что не смог помочь, даже не попытался!Обоссался от страха и стоял как статуя… Ненавижу себя… Ненавижу…Петля… Нет, не вариант. Надо что-то делать…Возьму деньги в кредит! Куплю оружие и поеду в тот бункер. Решено!Написал на бумаге прощальное письмо, с подробным рассказом о произошедшем. Оставил дома, на столе. Так же данные Сергея, чтоб его посадили!И вот я уже в машине, еду туда. Вернусь ли я оттуда, думаю нет.Передо мной знакомый вход в бункер… Назад пути нет…Андрей, Андрей… Я уже рядом… Скоро увидимся…Прости…

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