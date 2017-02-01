Перекресток. Часть 3. 2-ая ночь в больнице. Чаки

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 06:52

Affaciolle (Дрим) Просмотров: 11 Комментарии: 0 -2 Сегодня, 06:52 by

Когда травматолог уходил, я заметил его тень она.. было такая-же как и та, которую Роберт встретил на перекрестке. Только он об этом подумал, как травматолог посмотрел на него.- Зря, зря, Элвилс! - После чего вколол Роберту что-то в живот, после чего мальчик уснул.Очнулся мальчик снова в больнице, но он не чего из вчерашнего уже не помнил. "Что произошло? Почему я в больнице?" задавал он себе вопросы.Вдруг в палату зашел Травматолог. Он походил, походил и вдруг остановился. Он подошел ко мне и сказал:- Как меня зовут?Роберт не мог ответить, он не знал как его зовут. Вдруг, его как осенило, он вспомнил все что было вчера! Мальчик не уверенно сказал:- Элвилс!У Травматолога глаза вылезли на лоб! Он молнией выбежал из палаты, а я посмотрел на соседнего мальчика. Ужас, у него на том месте где Травматолог вколол ту жидкость, кожа просто сгнила!Мальчик ужасно испугался, ведь, он вспомнил что Травмотолог тоже что-то ему вколол. Только в живот..Время уже 10 час, Роберт еще не спит. Вдруг он слышит, что справа от него кто-то бормочет:- Роберту тоже не поздаровится..Роберт посмотрел направо, там был тот самый мальчик с гниющей кожей. Неожиданно, мальчик повернулся. У него все лицо было сгоревшее, головка какая-то кукольная и он проговаривает:- Чаки хочет убивать, Чаки хочет убивать, Чаки, Чаки, Чаки!Этот кукольный мальчик встал с палаты. Он и в самом деле кукла, он подошел к палате мальчика и..Продолжение следует...

Ключевые слова: Травматолог Роберт больница кукла Чаки авторская история

Другие, подобные истории: