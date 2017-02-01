Книга смерти

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 06:54

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Владимир Ложкарев Просмотров: 11 Комментарии: 0 0 Сегодня, 06:54 by

В городе Йошкар-Ола, жила была обычная семья, котороя состояла из пяти членов семьи: мама, папа, дети и главными членами семьи являлись бабушка и дедушка. Детей звали Коля и Оля.Суббота. У сына Коли наступило день рождения, ему исполнялось одиннадцать лет. Мальчик получил очень много приятных слов и пожеланий, Коле было очень приятно слышать множество поздравлений.На следующий день, мама попросила мальчика сбегать за газетой в почтовый ящик, когда Коля подошёл к ящику, он увидил книгу которая лежала с газетой, книга называлась "Жертва", а на книге было написано письмо " Дорогому и любимому Коленьке из деревни", Коля растерялся и не знал что ему делать так как книга была жанра ужастика, а мальчик боялся данного жанра и что ещё странное в деревне жил единственный родственник бабушка, но бабушка умерла 5-6 лет назад и никто не мог отправить эту книгу Коле. Мальчик сделал вид что всё нормально, взял только газету и пошёл домой.Вот и пролетели выходные, пора в школу! Мальчик с сестрёнкой стали собираться в школу, Коля тщательно проверил весь рюкзак и с уверенностью, забыв про вчерашний очень странный и таинственный случай, отправился с Олей в школу. Мальчик только перешел в пятый класс, а его сестра только в первый класс пошла.Добравшись, наши главные герои отправились по своим классным комнатам. Сегодня был понедельник значит первый урок труды.Прозвенел звонок, пора на урок! Сегодня ребята учились забивать гвозди. Учитель, всем дал молотки и они принялись за работу. Учитель предупредил детей что он выйдет на пару минут к директору и чтобы вели себя хорошо. Когда учитель вышел, то класс вёл себя хорошо, он был послушный, воспитанный, все занимались данным занятием. Вдруг одноклассник который сидел рядом с Колей, был такой неуклюжий и сильный, что со всей силы незаметил и ударил прямо мальчику по голове. Когда увидели это остальные дети - весь класс остолбенел от увиденного. Все сразу занервничали и с испуганными лицами незнали что и делать. Они хотели сделать так чтобы об этом не узнал никто из учителей, потому что если кто-то узнает из учителей, то учитель который вёл у их него класса предмет труды, то на этого бы учителя подали бы в суд. Ученики взяли без сознания Колю и поволокли его в раздевалку, которой никто не пользовался. Потом ребята сделали добрые, умные, трудолюбивые лица и пошли обратно в кабинет. К счастью учитель ещё не пришёл. Взяли молотки и прянились доделовать трудную для их работу. Вскоре пришёл и учитель, он был уже старый, на вид 60-70 лет и преподаватель не заметил пропавшего мальчика Колю. Урок прошёл благополучно, всем поставили оценку "5".На перемене ребята думали, как же объеснить родителям Коли, когда они заметят что Коля не пришёл домой. Но они составили небольшой план действий, они придумали сделать так: они берут мальчика и относят его к медсестре и говорят ей чтобы родителям не слово, потом когда они узнают что с Колей, звонят родителям пострадавшего мальчика и говорят что он ударился головой. Подумали одноклассники Коли - по-другому никак. Когда они пришли к медсестре, бедная женщина чуть не упала в обморок, но потом сделала серьёзное лицо. Начала спрашивать кто есть кто. Дети всё подробно объяснили, но не сказали как ему ударили молотком, а сам где-то ударился и нашли его в заброшенной раздевалке. Медсестра всё тщательно прослушала что ей пытались донести, она поняла что ей надо делать. Она стала проверять рану и... пала в шок, в голове было жерло как-будто сверлом мальчику просверлили это жерло. Медсестра засунула палец в это отверстие и двинула пальцем вперед, проверяя чем это возможно было сделать, это жерло было такое узкое и длинное что сверлом чисто физически не могли так сделать. Когда она двинула то был какой-то хруст, все подумали что это у кого-то хрустнула часть тела, но потом женщина продвинула ещё дальше, то "голова Коли как-будто ослабела и начала трескаться". Они очень испугались, их окружил и пытался пленять ужас, у него получалось это доволено таки неплохо. В итоге вся голова "растрескалась" как каменная гора. На самом деле это шалил ужас. У мальчика был большой ушиб. После такого видения, все чуть не умерли от страха. Ученики и медсестра верили что мальчик дышит, но медсестра стала проверять пульс и он был бездействия. У всех лиц стали пробиваться ручьи слез и дети почувствовали ощущения когда умирает близкий или родной тебе человек.После страданий и боли ученики сделали довольно таки радостные лица и пошли урок. Потом на уроке подумали что лучше не говорить родителям, а сказать учительнице. Все уроки прошли к счастью очень хорошо, у погибшего мальчика преподаватели были со стажем. И учителя не заметили Колю который отправился на тот свет.Родители мальчика заметили что сына нету дома и стали спрашивать у Оли она ответила что видела его когда они ушли по классным комнатам. Родители стали звонить классному руководителю. Преподаватель, стала вспоминать и вспомнила что Коли не было в школе. Она стала спрашивать у одноклассников мальчика, практически все отвечали мы его не видели. Вдруг учительница увидела несколько одноклассников которые знают о всём происходящим. Они ответили, что он ударился головой об каменный столб и последний раз они видели его у медсестры, но медсестра уже ушла, больше мы его не видели. Она подвергнулась в шок, её лицо превратилось в грустную, унывшую, переживавшуюся осень, потому что осенью чаще бывает дожди и лицо грустного преподавателя ассоциируется с осенью которая плачет и осень показывает своё состояние - дождём. Когда учительница сделала своё обычное лицо, она трагичным голосом промолвила: "Ваш Коля разбил голову" с этими словами классный руководитель отключила телефон и пошла домой.Мама от услышанного впала в истерику, отец стал её успокаивать, мама стала искать первые увиденными глазами таблетки, когда она увидела мигом поставила их на стол, налила в стакан воды и выпила эти таблетки. Отец сказал что всё будет хорошо. Когда мама хоть немного успокоилась, она собрала все необходимые вещи и родители поехали в школу. К счастью школа была ещё открыта, все ключи от кабинетов висели в раздевалке, мама взяла ключ от кабинета медсестры и она с мужем пошла в медицинский кабинет. Но по дороге они увидели открытую на распашку дверь и вошли туда. На полу сидел "чахлый" Коля на спине у него была епанча. Мама подумала что он любил комиксы про супергероев и надел епанчу. Мать мигом подбежала к мальчику и стала говорить что с тобой? Отец смотрел с ужасом как его жена кричит и трогает стену. На самом деле, мама выпила нерусских таблеток которые были плохие для человека, они срабатывали через десять - пятнадцать минут, а потом человеку около часа казались галлюцинации. И так около часа отец стоял остолбеневши, а мать разговаривала сама с собой. Потом когда таблетки перестали действовать, то мама забыла что с ней происходило целый час. После странного случая, отец стал в своё обычное положение и с нормальным лицом, с мамой пошёл в кабинет медсестры. Дойдя, они стали пытаться всунуть в отверствие ключ в кабинет, но кабинет не открывался, тогда они положи ключ на лавку и попробовали просто открыть дверь. Дверь была открыта и когда они вошли, то увидели Колю. Коля сидел опустивши голову, мама подбежала проверила пульс и... пульс не работал.И у мамы и у папы в лицах затекли водопады слез, все заболело, папа быстро достал успокаивающее и налил стакан воды выпил сам и дал маме. После больших переживаний и ударов в сердце, родители все таки это пережили. Они вызвали скорую и милицую.Прошла неделя, родители с каждым днем, приводили себя в норму. Милиция расследовала, это дело, у них было мнение что это какой-то человек, убил беззащитного мальчика. Но об этом всем: кто или что убило Колю? Зачем кто-то или что-то убило мальчика? Знал единственный родственник - бабушка. У неё была такая способность - видеть - буквально всё. Она просто погрустила на счёт Коли, потому что знала чем это в итоге кончится.Милиция, пришла на место трупа, скорая не забрала труп потому что не было свободных колясок. Когда они нашли мальчика, потому что не было его в кабинете медсестры. Что было довольно странно. Они рядом с погибшим увидели портфель, который весь был залит кровью, в нем лежали школьные учебники и та, книга которую мальчик нашёл в почтовом ящике. Но что было странное, что название у книги было написанно по-другому "Жертва первая".Детективы решили что здесь замешаны нечистые силы.И так происходило день за днём. Люди исчезали всё чаще и чаще и рядом с трупом лежала та, книга, а у детей либо в портфеле либо где-то ещё. И менялось название "Жертва двадцатое" и т.д.Живые остались только Бабушка и Оля, книга была очень сильна, её создал злой маг Фолеон. Бабушка пыталась избавиться от этой книги, такими образами: жгла, все страницы рвала, но без толку. Но она нашла книгу, которая поможет избавиться от злой книги. Надо было труп который был убит этой книгой, взять эту книгу и сжечь и труп и книгу и произнести слова.Бабушка подумала что рецепт простой, да ни тут то было. Бабушка с Олей пошли на место трупа, но его не было. Они стали искать повсюду эту проклятую книгу. Они обыскали всё что могли и так и не нашли. Они подумали что забрала скорая, но нет, бабушка узнала что скорая тоже не могла найти и она думала что Колю уже похоронили. Но всё-таки они нашли только через месяц он лежал возле могилы которая не была подписана. Бабушка сделала все по ритуалу, книга вроде изчезла. И город стал самый маленький потому что в нем остались жить только два знакомые нам люди.Но ни кто не знает жив или нет хозяин книги...

Ключевые слова: Мальчик книга молоток школа

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