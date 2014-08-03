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Несерьезные истории

Параллельный мир?

Есть у нас на работе сторожевая собака. Смесь малинуа и немецкой овчарки, кличка Бублик.
Организация находится в лесном массиве, но вдоль идет оживленная трасса, так как это территория промзоны.
В один из октябрьских дней, а точнее 16 октября 2024 года, залетает Бублик ко мне в кабинет весь окровавленный и сразу убегает. Искали его сутки. Нашли на складе, он забился в угол и тяжело дышал.
Вывели его на свет и увидели, что у него разорвана шкура вдоль шеи, разорвано ухо и вся морда опухшая. Решили, что его покусали собаки из соседней организации. Срочно повезли в ветеринарку.
Его штопали около 3 часов. Ветеринар сказал нам, что раны на шее и морде похожи на раны, которые оставляют хищники. Похожи на следы нападения рыси. Тут же второй ветеринар (девушка) сказала, что её парень работает на промзоне и, выходя с проходной, они видели рысь. Пазл сложился.
В ветеринарку возили через день на капельницы и уколы. Бублик стал достопримечательностью ветклиники. Прошёл через руки всех ветеринаров. После последней капельницы нам сказали приехать через неделю снять дренаж.
За пару дней до назначенного дня я позвонила в ветклинику, представилась по кличке собаки. Меня сразу узнали. Поинтересовались, как идет процесс заживления, как чувствует себя Бублик. Я рассказала, они записали дату, время нашего прихода на осмотр. Дополнительно записали мой номер телефона на случай форс-мажора.
Мы приехали в «Колобок» (название ветклиники) к назначенному часу. Нас встретили с улыбкой, попросили подождать. Я уселась на кушетку. Бублик рядом. Девушка с ресепшена пошла поставить отметку в журнале о том, что мы приехали. Открыла журнал, смотрит туда, потом на нас. Спрашивает: «Вы точно на сегодня записывались?» Я сказала, что да. Она пролистала весь журнал на неделю – записи нет. Уточнила у меня, что у меня спрашивали, когда записывали, я рассказала. Она опять перелистала журнал – нас нет. Но самое примечательное, что на 14:00 был действительно записан Бублик. Только была пометка, что это кот и у него проблемы с почками. И этот кот Бублик сидел в переноске на руках хозяев на соседней кушетке.
Я сама подошла к журналу, всё перелистала, записи действительно не было.
В какую параллельную вселенную я дозвонилась, я так и не поняла.
Да, когда звонишь в ветклинику, они при ответе говорят: «Ветклиника «Колобок». Здравствуйте!».
Спойлер: Бублик выздоровел, хотя надежды были слабые. У него слез скальп, так как рысь располосовала ему сверху шею от плеча до плеча и через голову. Ну и ухо не прижилось. У нас теперь Бублик-Безухов.


Новость отредактировал Летяга - Вчера, 16:36
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 16:36 by Light_a_darkПросмотров: 420Комментарии: 3
+3

Ключевые слова: Собака лечение ветклиника кличка кот путаница авторская история

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Вчера, 16:43
+3
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (12469|-4)
Публикаций: 1 182
Комментариев: 9 737
Добавлю забавное совпадение.
Я как-то тоже работала на предприятии в промзоне рядом с лесом. И у нас тоже был пёс Бублик. Обычный двортерьер. И был он там не один, на территории обитала целая свора, штук 15 блоховозов. Большей частью вполне вменяемых, к нашему счастью.
А вообще мир полон странных и дивных совпадений, не всегда даже понятно, совпадение ли это.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                 
#2 написал: ebegen31
Вчера, 18:57
0
Группа: Посетители
Репутация: (74|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 641
А я слышал, рыси очень пугливые и предпочитают не нападать, а убегать, если речь, конечно, не идёт об их потенциальной добыче, когда они точно знают, что справятся.

Вот медведи, опять-таки по рассказам моих знакомых и просто людей в интернете, могут быть очень опасны и иногда нападают неожиданно.

Но это всё, как говорится, не точно. Хотя, может быть, на Бублика всё-таки напал кто-то другой?

Здоровья ему и долгой счастливой жизни.
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#3 написал: Light_a_dark
Вчера, 21:00
0
Группа: Посетители
Репутация: (533|0)
Публикаций: 47
Комментариев: 1 831
Цитата: ebegen31
А я слышал, рыси очень пугливые и предпочитают не нападать, а убегать, если речь, конечно, не идёт об их потенциальной добыче, когда они точно знают, что справятся. ..

Но это всё, как говорится, не точно. Хотя, может быть, на Бублика всё-таки напал кто-то другой?

Здоровья ему и долгой счастливой жизни.

Спасибо за пожелание!
Но это рысь однозначно. Резанные раны, как от скальпеля, На голове шрамы, как от кошачьих когтей, только крупнее. И горло прокушено было в одном месте, а второй клык попал на ошейник, это и спасло. И в течении пары дней исчезли 4 собаки в соседней организации. Да, и сторож говорил, что под окном моего кабинета видел большого кота. А у сторожа очки- линзы. Зрение очень плохое. И котов там отродясь не было. Да, и в метрах 300 от нас собачий питомник. Собаки всё время лают, когда их идут кормить. Мы думаем, что именно это её и привлекло
Зарегистрирован: 10.07.2018
     
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