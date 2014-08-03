Параллельный мир?

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 16:36

Причина: Стилистика автора сохранена

Light_a_dark Просмотров: 420 Комментарии: 3 +3 Вчера, 16:36 by

Есть у нас на работе сторожевая собака. Смесь малинуа и немецкой овчарки, кличка Бублик.Организация находится в лесном массиве, но вдоль идет оживленная трасса, так как это территория промзоны.В один из октябрьских дней, а точнее 16 октября 2024 года, залетает Бублик ко мне в кабинет весь окровавленный и сразу убегает. Искали его сутки. Нашли на складе, он забился в угол и тяжело дышал.Вывели его на свет и увидели, что у него разорвана шкура вдоль шеи, разорвано ухо и вся морда опухшая. Решили, что его покусали собаки из соседней организации. Срочно повезли в ветеринарку.Его штопали около 3 часов. Ветеринар сказал нам, что раны на шее и морде похожи на раны, которые оставляют хищники. Похожи на следы нападения рыси. Тут же второй ветеринар (девушка) сказала, что её парень работает на промзоне и, выходя с проходной, они видели рысь. Пазл сложился.В ветеринарку возили через день на капельницы и уколы. Бублик стал достопримечательностью ветклиники. Прошёл через руки всех ветеринаров. После последней капельницы нам сказали приехать через неделю снять дренаж.За пару дней до назначенного дня я позвонила в ветклинику, представилась по кличке собаки. Меня сразу узнали. Поинтересовались, как идет процесс заживления, как чувствует себя Бублик. Я рассказала, они записали дату, время нашего прихода на осмотр. Дополнительно записали мой номер телефона на случай форс-мажора.Мы приехали в «Колобок» (название ветклиники) к назначенному часу. Нас встретили с улыбкой, попросили подождать. Я уселась на кушетку. Бублик рядом. Девушка с ресепшена пошла поставить отметку в журнале о том, что мы приехали. Открыла журнал, смотрит туда, потом на нас. Спрашивает: «Вы точно на сегодня записывались?» Я сказала, что да. Она пролистала весь журнал на неделю – записи нет. Уточнила у меня, что у меня спрашивали, когда записывали, я рассказала. Она опять перелистала журнал – нас нет. Но самое примечательное, что на 14:00 был действительно записан Бублик. Только была пометка, что это кот и у него проблемы с почками. И этот кот Бублик сидел в переноске на руках хозяев на соседней кушетке.Я сама подошла к журналу, всё перелистала, записи действительно не было.В какую параллельную вселенную я дозвонилась, я так и не поняла.Да, когда звонишь в ветклинику, они при ответе говорят: «Ветклиника «Колобок». Здравствуйте!».Спойлер: Бублик выздоровел, хотя надежды были слабые. У него слез скальп, так как рысь располосовала ему сверху шею от плеча до плеча и через голову. Ну и ухо не прижилось. У нас теперь Бублик-Безухов.

Ключевые слова: Собака лечение ветклиника кличка кот путаница авторская история

Другие, подобные истории: